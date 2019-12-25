Дайджест СМИ: Трамп объявил о создании Космических сил, США пытаются понять Путина

Автор:

Кучер Егор

Космические силы США

Как пишет Hill, президент США Дональд Трамп 20 декабря во время церемонии подписания оборонного бюджета США на авиабазе Эндрюс официально объявил о создании Космических сил США, после чего уехал на рождественские праздники в поместье Мар-а-Лаго.

Это действительно исторический день для американских вооружённых сил. Через несколько минут я с гордостью подпишу закон о крупнейшей в истории инвестиции в вооружённые силы США. На самом деле я могу сказать, что это самые большие из когда-либо существовавших инвестиций. Сегодняшний день также знаменует собой ещё одно достижение, поскольку мы официально открываем новейшее подразделение нашей армии. Это очень важный момент,

— сказал Трамп.

Законом об оборонном бюджете (NDAA) учреждаются Космические силы. Суитленд, штат Мэриленд, США. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и генерал космических сил США Джон Реймонд, командующий Космическими силами США. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress

Законом об оборонном бюджете (NDAA) учреждаются Космические силы, которые станут шестой ветвью вооружённых сил США. Целью этого подразделения будет защита американских интересов в космосе от угроз со стороны России и Китая, пишет Hill.

«Новая служба войдёт в состав Департамента военно-воздушных сил в структуре, аналогичной корпусу морской пехоты в военно-морском флоте, её главой станет четырехзвеёздный генерал — глава космических операций. На церемонии в пятницу Трамп официально объявил, что назначит генерала Джона Рэймонда командующим Космическими силами», — пишет издание.

Газета напоминает, что Трамп учредил Космические силы в 2018 году, и с тех пор они стали главным приоритетом, озвучивая который на митингах президент США неизменно срывал аплодисменты.

На церемонии в пятницу Трамп официально объявил, что назначит генерала Джона Рэймонда командующим Космическими силами. Фото:US Joint Staff / Globallookpress

Попытки понять Путина и Россию

New York Times вышла со свежей статьёй о России периода президентства Владимира Путина. В материале предпринимается попытка понять, как лежащая в руинах после развала СССР страна смогла стать мировой державой.

«Спустя два десятилетия после прихода к власти практически неизвестного агента КГБ 31 декабря 1999 года экономика России уже меньше, чем у Италии, и может рухнуть в любой момент. Но Россия и её президент Владимир Путин только что провели свой лучший год. Соединённые Штаты, непримиримый враг во время холодной войны, управляются президентом, решившим «ладить с Россией», и сейчас потрясены импичментом. Великобритания, другая главная опора трансатлантического альянса, которую Путин много лет пытался подорвать, также занимается внутренними делами и только что проголосовала за правительство, которое клянётся выйти из Европейского союза к концу января», — пишет газета.

«Ближний Восток, где когда-то господствовало американское и британское влияние, всё больше смещался в сторону Москвы, поскольку она повернула вспять ход войны в Сирии, предоставив Турции, члену НАТО, передовые ракетные системы и подписав контракты на миллиарды долларов с Саудовской Аравией. Аравия — ближайший союзник Америки в арабском мире. Россия также сблизилась с Египтом, ещё одним давним американским союзником, стала ключевым игроком в гражданской войне в Ливии и идёт к тому, что всё больше напоминает союз с Китаем», — говорится в материале.

Газета отмечает, что прошло всего пять лет с того момента, как президент Барак Обама в 2014 году охарактеризовал Россию как «региональную державу», способную лишь угрожать своим соседям «не из-за силы, а из-за слабости».

Её успехи вызывают загадочный вопрос: как такая страна, как Россия, огромная по размеру — у неё 11 часовых поясов — но ничтожная по экономическим меркам, могла стать такой мощной силой?

— задаётся вопросом газета.

Отвечая на него, New York Times полагает, что всё дело в умении «казаться больше, чем ты есть на самом деле» — «представлять свою страну уровнем выше», чем говорят об этом объективные факты. В качестве примера газета приводит слова школьной учительницы Путина, которая заявила, что «он был хорошим баскетболистом», потому что «был высокого роста». Издание подмечает этот момент — «президент невысокого роста вырос в её памяти и представал гигантом», отмечается в материале.

На момент прихода Путина к власти Россия «проиграла войну в крошечной Чечне», но новый президент переломил ситуацию. При этом в парламенте пришлось «сделать ставку на коммунистов, чудиков и криптофашистов», считает газета. Тем не менее в последующие годы Путин подавил преступных бизнесменов и «вырастил клику послушных Кремлю олигархов». Путин сделал ставку на патриотизм как основную идеологию и говорил в интервью Оливеру Стоуну: «Вопрос не в том, чтобы иметь большую власть. Речь идёт о правильном использовании силы, которую вы имеете».

1 декабря 2017 года. Россия, Москва. Президент России Владимир Путин и американский режиссер Оливер Стоун, снявший фильм о Путине на основе многочисленных интервью с ним, во время встречи в Кремле. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Новое расследование по импичменту

Как сообщает CNN, демократы в США заявили, что голосование по импичменту в Палате представителей не означает прекращение расследования в отношении Трампа. К рассмотрению вопроса в Сенате могут появиться новые улики против президента.

Палата всё ещё ждёт показаний бывшего адвоката Белого дома Дона Макгана и данных о расследовании бывшего специального прокурора Роберта Мюллера,

— сообщает телеканал.

Палата представителей всё ещё ждёт данных о расследовании бывшего специального прокурора Роберта Мюллера. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

Отмечается, что демократы уверены в появлении новых улик, так как факт препятствования Трампом расследованию по вмешательству России в выборы 2016 года является несомненным и «всё ещё расследуется».

«Аргументы, поданные в апелляционный суд в понедельник, представляют собой обширный каталог мнений демократов о двух исторических расследованиях в отношении президента — расследовании Мюллера и расследовании по Украине, которое привело к импичменту президента, а также о том, как они связаны друг с другом», — сообщает CNN.

Демократы в данный момент добиваются от Белого дома передачи большого количества документов в рамках расследования, а также явки целого ряда свидетелей, которые могли бы дать ценные показания в Сенате. Сообщается, что администрация Трампа отклонила оба запроса.

«Расследование Комитета не прекратилось после недавнего голосования в Палате представителей по импичменту», — говорится в заявлении демократов нижней палаты.

«Рождественский подарок» — подлодка «Новосибирск»

Подлодка класса «Ясень-М». Фото: MOD Russia / Globallookpress

Подлодка класса «Ясень-М». Фото: MOD Russia / Globallookpress

Как пишет National Interest, Россия приготовила «рождественский подарок» США — «самую смертоносную подлодку всех времён».

Директор судостроительной компании «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил, что 25 декабря пройдёт церемония спуска на воду второй подводной лодки «Ясень-М» «Новосибирск». Он добавил, что ещё две подлодки этого класса будут переданы флоту в 2020 году,

— говорится в материале.

Новая модернизированная подлодка будет иметь более чувствительную гидроакустику, усовершенствованную электронику, более короткий корпус и расширенный арсенал вооружения, в который войдут крылатые ракеты «Калибр-М» с увеличенной дальностью полёта в 4,5 км.

«Ожидается, что линейка подлодок класса «Ясень-М» составит конкуренцию подлодкам Virginia, так называемым субмаринам быстрой атаки. Однако есть одна категория, в которой «Ясень-М», похоже, одерживают решительную победу: соотношение цены и качества. Предполагается, что серийная подлодка «Ясень-М» будет стоить не более 50 млрд рублей, или примерно 1,6 млрд долларов, а средняя цена подводной лодки класса Virginia составит около 2,8 млрд долларов», — пишет издание.

Эта победа между тем может сделать подлодку более конкурентоспособной на мировом рынке, однако не является столь очевидной для России, так как её бюджет пропорционально меньше, чем у США, говорится в материале.