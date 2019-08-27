Дайджест СМИ: Трамп о Путине на G7, Германия против санкций по «Северному потоку — 2»

Автор:

Кучер Егор

Трамп хотел бы видеть Путина

По сообщению американской газеты The Hill, на пресс-конференции после саммита G7 Дональд Трамп заявил, что «конечно, пригласил бы Путина» на следующую встречу «семёрки», несмотря на политическую логику, которая этому препятствует.

Пригласил бы я его? Конечно. А вот может ли он приехать с психологической точки зрения — это другой вопрос, я думаю, это непростая вещь для него,

— сказал Трамп после закрытия саммита G7.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Американский президент подчеркнул, что G7 раньше была G8, откуда была исключена Россия. Однако члены объединения должны позволить России вернуться, так как «она должна быть за столом переговоров».

Нравится вам или нет, и даже если это не политкорректно, но у нас есть мир, которым нужно управлять,

— отметил Трамп.

Президент США признался, что считает подобные заявления для себя непопулярными, однако он руководствуется здравым смыслом, а не политическими выгодами. «Я делаю не то, что политкорректно, а то, что правильно, и людям это нравится», — сказал он.

Трамп добавил, что не уверен, примет ли это приглашение Путин, так как «он гордый человек» и «может чувствовать себя некомфортно, присоединившись к группе, из которой был исключен».

По словам главы Белого дома, причиной этого была «аннексия Крыма» Россией. Но она произошла при администрации Барака Обамы, который позволил этому случиться. Потом, по словам Трампа, Обама «испытал унижение», так как «вкладывал» в Украину. Однако, добавил нынешний американский лидер, «Путин переиграл Обаму».

Б. Обама. Фото: www.globallookpress.com

Я могу понять, как Обама себя чувствует. <…>. Часть Украины была отобрана у Обамы. Не у президента Трампа, а у президента Обамы,

— сказал глава Белого дома.

Когда один из репортёров удивлённо спросил Трампа, почему он повторяет непопулярную точку зрения о произошедших событиях, президент США ответил, что смирился бы с другой позицией, если бы «Крым был аннексирован при его администрации», и вновь добавил, что «Обаму переиграли».

Как добавляет Hill, в понедельник Трамп сказал, что он серьёзно рассматривает возможность проведения саммита G7 в следующем году на своём гольф-курорте Doral близ Майами.

Германия рассказала о вреде санкций против «Северного потока — 2»

Как сообщило немецкое деловое издание Handelsblatt, если США введут санкции против газопровода «Северный поток — 2», то американские компании в Мексиканском заливе могут столкнуться с проблемами.

Настойчивость во введении таких санкций сейчас настолько велика, что потенциальным последствиям от этих карательных мер не уделяется должного внимания. От новых санкций могут пострадать нефтяная и газовая промышленность США,

— пишет издание.

В материале отмечается, что само название законопроекта о санкциях звучит как издевательство — «Закон о защите европейской энергетической безопасности», тогда как проект энергетически очень важен для Германии.

«Проект закона о санкциях требует, чтобы правительство США приняло меры против компаний, "которые ведут прокладку трубопроводов на глубине 100 футов (около 30 метров) ниже уровня моря". Эта формулировка была специально выбрана для противодействия компаниям Allseas и Saipem. Тем не менее Saipem уже сделала свою работу для Nord Stream 2, что снижает риск санкций для итальянцев», — отмечает газета.

Фото: www.globallookpress.com

Однако обе компании являются субподрядчиками в проектах для американских гигантов — Chevron и Exxon Mobil, обращает внимание Handelsblatt. В частности, европейцы прокладывают трубопроводы для этих компаний в Мексиканском заливе, суда Saipem также ведут добычу нефти и газа. В результате санкций США американские проекты в регионе «могут оказаться на грани санкций», пишет издание.

В промышленных кругах говорят, что энергетическая отрасль США неоднократно отмечала: эти две компании крайне необходимы в Мексиканском заливе и являются незаменимыми,

— добавляет Handelsblatt.

Трамп смягчает позицию по Китаю и Ирану

Как пишет Wall Street Journal, после проведения саммита G7 во Франции Дональд Трамп смягчил риторику по Китаю и Ирану. На саммит по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона приехал глава МИД Ирана Джавад Зариф. Макрон призвал стороны к переговорам, а также выступил за скорейшую торговую сделку США и Китая.

Трамп смягчил тон в отношении торговых переговоров с Китаем после того, как объявил о новых пошлинах буквально день назад,

— отмечает издание.

Я думаю, что они хотят заключить сделку,

— предположил Трамп, допустивший также, что он может рассмотреть возможность предоставления Китаю дополнительной отсрочки по пошлинам.

Wall Street Journal подчёркивает, что заявление Трампа по Китаю — а сделал он его на пресс-конференции после саммита G7 — успокоило инвесторов, нервничающих из-за дальнейшей эскалацией торговой напряжённости. Так, индексы Dow Jones и S&P 500 выросли примерно на 1%.

Фото: www.globallookpress.com

Между тем президент США оказался «меж двух огней», когда «Макрон совершил провокационный акт и обсудил с ним Китай и Иран без присутствия советников из Белого дома», пишет газета.

Скандал с Johnson & Johnson

В США разгорается скандал вокруг так называемого опиоидного кризиса, который начался ещё в 1990-х годах и с тех пор привёл к гибели сотен тысяч человек из-за бесконтрольной продажи опиатов в лечебных целях в целом ряде штатов. Материалы на эту тему можно увидеть на первых полосах центральных американских газет.

Как пишет Washington Post, суд в США обязал компанию Johnson & Johnson выплатить 572 млн долларов штрафа за стимулирование опиоидного кризиса в штате Оклахома.

США спровоцировали испытания под Северодвинском. Российский дипломат на Западе объяснил предназначение нового оружия России Решение судьи окружного суда Кливленда Тэда Балкмана стало первым случаем привлечения к ответственности производителя лекарств за годы бесконтрольного распространения опиатов, которое началось в конце 1990-х годов. С тех пор это привело к «общенациональной эпидемии» и гибели более 400 тыс. человек от передозировок обезболивающими средствами, а также приёма героина и фентанила,

— констатирует издание.

В материале отмечается, что в очереди на подачу исков к Johnson & Johnson стоят более 40 штатов США, поэтому первый случай признания вины компании может оказать серьёзное влияние на дальнейшее развитие этих дел.

Адвокаты истцов по всей стране заявляют, что решением суда Оклахомы будет положено начало огромной судебной кампании с участием 2 тыс. американских городов и округов, а также коренных американцев.

Однако сразу после того, как судья вынес решение, компания Johnson & Johnson, которая отрицает правонарушения, заявила, что подаст апелляцию,

— пишет газета.

Фото: www.globallookpress.com

В компании выразили сочувствие тем, кто пострадал от опиоидов, однако категорически отвергли причастность к злоупотреблению этими препаратами. Ряд юристов заявили изданию, что из-за различий в законах разных штатов пока невозможно сказать, смогут ли все истцы добиться правды.