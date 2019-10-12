Дайджест СМИ: Трамп мирится с Китаем, гигантское цунами в Японии, взрыв иранского танкера

Автор:

Гасанов Камран

В ожидании перемирия в торговой войне

Переговоры США с Китаем о разрешении торговой войны начались с позитивной ноты, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Торговые переговоры между США и Китаем начались на фоне ожиданий того, что представители Пекина готовы пойти на компромиссы, направленные на то, чтобы заставить президента Трампа отложить повышение тарифов, которое вступит в силу на следующей неделе и в декабре,

— отмечает американское издание.

Двухдневные переговоры между вице-премьером КНР Лю Хэ и министром финансов США Стивеном Мнучиным последовали после сентябрьского обмена пошлинами. США повысили тарифы на 15% против китайской продукции стоимостью $300 млрд, Китай ответил 10%-м тарифом на американские товары объёмом $75 млрд.

С. Мнучин и Лю Хэ. Фото: Xinhua/Liu Jie/Globallookpress

В ожидании сегодняшней встречи Трампа с Лю Хэ финансовые рынки показали рост, пишет WSJ. Выступая перед журналистами накануне, президент США сказал:

У нас были очень, очень хорошие переговоры.

Уточним, что встречи проходили за закрытыми дверями. Лидеры бизнеса и другие участники переговоров надеются на возможные уступки в торговой войне и «сбор раннего урожая». Предполагаемая сделка может включать в себя обязательства Китая покупать больше американской сельхозпродукции и не занижать искусственно юань. Со своей стороны, Штаты могут остановить повышение запланированных тарифов и ослабить запреты в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, добавляет WSJ.

Взрыв на иранском танкере

В Красном море взорван иранский танкер, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Танкер, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании, взорван в 120 км от побережья саудовского портового города Джидда. В результате взрыва произошёл пожар. Аналитики считают, что это "террористическая атака",

— говорится в сообщении.

Фото: Xinhua/Globallookpress

Танкеру был нанесен серьёзный ущерб, произошла утечка нефти в Красное море, уточнили иранские СМИ. Иранское агентство ISNA также пишет, что «по данным экспертов, это был террористический акт». По сообщению информационного агентства Nour, экипаж не пострадал. Nour также обнародовало название пострадавшего судна — Sanitized.

Никто из членов экипажа не пострадал при взрыве. Ситуация находится под контролем,

— передаёт Nour.

Взрыв на танкере произошёл на фоне обвинений США о том, что саудовские корабли летом атаковали иранские военные.

Мощнейшее цунами движется на Японию

Японию накроет мощнейшее за последнее 60 лет цунами под названием «Хагибис», сообщает The New York Times (NYT).

В четверг мощный тайфун обрушился на Японию, отменив сотни рейсов, предстоящие матчи на чемпионате мира по регби. Миллионы жителей Токио оказались на пути движения шторма,

— говорится в материале.

Фото: IgorZh / Shutterstock.com

Напомним, что в Токио около 1,5 миллиона человек живут ниже уровня моря, в основном в восточных частях города. Метеорологи предупреждают, что около пяти миллионов человек должны быть эвакуированы, если дамбы из-за наводнения в низменных районах будут перегружены. Шторм ожидается уже в предстоящие выходные. Долгожданные матчи по регби между командами Японии и Шотландии под угрозой срыва, пишет NYT.

Японские железные дороги заявили, что, скорее всего, приостановят многочисленные маршруты, в том числе линии скоростных поездов между Токио и Осакой. Авиакомпания All Nippon Airways заявила, что она отменила все внутренние рейсы из токийских аэропортов Ханеда и Нарита, запланированные на субботу. В этот день тайфун достигнет берега. ANA и Japan Airlines сообщили, что они тоже планируют отменить все рейсы по стране в ближайшие субботу и воскресенье.

По данным Японского метеорологического агентства, от тайфуна «Хагибис» больше всего пострадают южные районы Японии, включая острова Сикоку, Кюсю и западный Хонсю.