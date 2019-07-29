Дайджест СМИ: Трамп меняет главу разведки, протесты в Москве, стрельба в Калифорнии

Автор:

Кучер Егор

Отставка неугодного разведчика

Как сообщает New York Times, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил, что глава Нацразведки Дэн Коутс покинет свой пост из-за «напряжённости в Овальном кабинете». Вместо него Трамп выдвинет кандидатуру «одного из своих убеждённых сторонников» конгрессмена Джона Ратклиффа.

Коутс, бывший сенатор и давний представитель республиканского истеблишмента, разозлил президента, предоставив нежелательные оценки по России, Северной Корее и по другим вопросам. Он сказал Трампу на прошлой неделе, что пришло время двигаться дальше, сообщили чиновники. Его отставка устраняет одного из самых видных чиновников национальной безопасности, желающих противоречить президенту,

— пишет издание.

Дэн Коутс. Фото: www.globallookpress.com

Газета отмечает, что если кандидатура Ратклиффа будет утверждена Сенатом, то он, очевидно, предложит «совершенно иную точку зрения в Ситуационной комнате» Белого дома. Эта точка зрения должна более соответствовать мнению Трампа.

«Ратклифф, три срока бывший конгрессменом-республиканцем, а также бывший прокурором, встал на сторону Трампа в расследовании дела о России и задавал наиболее острые вопросы экс-спецпрокурору Роберту Мюллеру во время слушаний на прошлой неделе», — уточняет издание.

Отмечается, что Трамп ещё 19 июля обсуждал с Ратклиффом перспективы его назначения на новый пост, и слушания по «российскому делу» пять дней спустя предоставили ему возможность в полной мере блеснуть перед президентом, который «с удовольствием наблюдал за тем, как он «поджаривает» Мюллера».

New York Times пишет, что кандидатуру Ратклиффа на пост главы Нацразведки поддерживают не все республиканцы. Часть из них считают, что его фигура слишком политизирована.

Джон Ратклифф. Фото: www.globallookpress.com

Джонсон вложился в рекламу

Британская газета Telegraph сообщает, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведёт беспрецедентную по размаху рекламную кампанию по выходу страны из Евросоюза. На эти цели будет выделено 100 млн фунтов (123,6 млн долларов).

Борис Джонсон начнёт крупнейшую рекламную кампанию со времён Второй мировой войны, чтобы подготовить Великобританию к Brexit без сделки. Кампания станет беспрецедентным маркетинговым ударом с использованием рекламных щитов, радио и телевидения,

— пишет газета.

В воскресенье премьер распорядился, чтобы его министры повысили активность для подготовки к выходу из ЕС без сделки (так называемый жёсткий Brexit) и участвовали в ежедневных обсуждениях в кабинете брифингов кабинета министров, который обычно используется для координации действий органов правительства в ответ на случаи национального или регионального кризиса.

«Правительственные источники сообщают, что часть подготовительных работ предполагают траты на рекламу в размере 100 млн фунтов стерлингов только в течение ближайших трёх месяцев», — добавляет издание.

Отмечается, что эти расходы составят одну десятую часть от всей суммы, в которую Британии, как ожидается, обойдётся «жёсткий Brexit». Таким образом, кабинет Джонсона планирует потратить на выход из Евросоюза 1 млрд фунтов.

Ожидается, что план по этим расходам будет обнародован уже на следующей неделе новым главой Минфина Великобритании Саджидом Джавидом. Кроме этого, Telegraph пишет, что план по расходам на Brexit появится в момент, когда Британия начнёт торговые переговоры с США.

Саджид Джавид. Фото: www.globallookpress.com

Протесты в Москве

Митинг оппозиции в Москве не обошло вниманием не одно центральное западное СМИ. В подавляющем большинстве материалов указывается, что полиция России предприняла «жёсткий разгон демонстрантов» и задержала «более тысячи человек». По мнению Запада, поведение правоохранительных органов свидетельствует о попытках властей помешать демократическим процессам.

Wall Street Journal пишет, что оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на улицы и протестовать против отказа в регистрации кандидатов в Мосгордуму от оппозиции.

Сотрудники полиции задержали более 1000 человек во время несанкционированного митинга в центре Москвы в субботу,

— заявляет издание, признавая, что акция вылилась в несанкционированные протесты.

Фото: www.globallookpress.com

Газета сообщает, что полиция «жёстко расправилась» с субботними протестами, хотя и добавляет, что власти не применяли никаких специальных средств, а кроме этого, в результате акций не было пострадавших. В то же время протестующие перекрыли движение транспорта по ряду улиц.

«Московская полиция заявила, что завершила производство по всем задержанным за различные правонарушения, в том числе за нарушение общественного порядка. Власти выяснили, что более половины преступников не были жителями Москвы», — пишет Wall Street Journal.

Издание также привело мнение организации Amnesty International, которая считает, что власти России «достигли нового минимума (напряжённости. — Прим. Царьграда) благодаря военно-правовым мерам повышения безопасности на несанкционированном митинге и заранее заблокировали доступ к основным улицам Москвы и закрыли ряд предприятий ещё до начала демонстрации, несмотря на отсутствие достоверных сообщений о потенциальном насилии».

Стрельба в Калифорнии

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Как сообщает Washington Post, в результате стрельбы на фестивале еды в Калифорнии погибли три человека.

По меньшей мере три человека погибли и дюжина получили ранения после стрельбы в воскресенье вечером на кулинарном фестивале в Гилрое, штат Калифорния,

— пишет издание.

Очевидцы рассказали журналистам, что во время фестиваля они увидели, «как со стороны дороги вышел мужчина в военной одежде и начал стрелять "слева направо и справа налево"». Свидетели сообщили, что видели по крайней мере двоих раненых людей, на фестивале произошла паника.

«Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал инцидент «ужасающим». Мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо написал в Twitter, что в Гилрой были отправлены полиция города и пожарная служба», — отмечает издание.

По разным данным, жертвами могли стать четыре человека, включая самого стрелка. Власти проверяют эту информацию.