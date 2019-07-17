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Дайджест СМИ: Трамп лишил Турцию F-35, преемница Меркель возглавила Минобороны
17 июля 2019, 16:24 • 24 • В мире
Зарубежные СМИ 17 июля сообщают, что после покупки Турцией российских ракетных комплексов С-400 США официально объявили о прекращении продажи истребителей F-35 Анкаре. В Германии новым министром обороны стала преемница канцлера Ангелы Меркель в партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Автор:
Кучер Егор
Турция без F-35
Как сообщает Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон отказывается от продажи истребителей F-35 Турции из-за систем С-400, которые Анкара получит от России.
— пишет издание.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Газета отмечает, что эти шаги стали следствием разногласий между Анкарой и Вашингтоном по поводу Сирии и роли курдских сил, которые, по словам официальных лиц США, сыграли важную роль в борьбе с боевиками «Исламского государства» (группировка запрещена в России. — Прим. Царьграда), однако Турция считает их террористами.
«Некоторые официальные лица и аналитики в США считают, что российско-турецкое соглашение может поставить под угрозу будущее американо-турецких отношений и ставит вопросы о долгосрочной роли Турции в НАТО, поскольку Россия пытается расширить своё собственное влияние в стране в более широком стремлении ослабить Альянс», — пишет газета.
Отмечается, что Пентагон опасается раскрытия засекреченных возможностей F-35, если самолёты окажутся в Турции наряду с российской системой С-400. Между тем отказ США от поставок Анкаре этих истребителей должен дурно сказаться на экономике Турции, считает Wall Street Journal. Это произойдёт из-за того, что турецкие компании производят сотни деталей для самолёта, а Пентагон уже попросил у Конгресса возможности перенаправить 206 млн долларов для создания производственной цепочки в обход Турции.
Преемница Меркель займёт пост главы Минобороны
Как сообщают немецкие СМИ, преемница канцлера Германии Ангелы Меркель на посту главы партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр займёт пост министра обороны. Уходящая с этой должности Урсула фон дер Ляйен станет главой Еврокомиссии. По информации Spiegel, назначение Крамп-Карренбауэр министром обороны стало полной неожиданностью.
— пишет издание.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: www.globallookpress.com
Вместе с тем для нового министра обороны пост в правительстве вместе с партийной должностью открывают путь на самый верх, уверено издание.
«Председательство в ХДС — это постоянная работа, партия годами развивалась под управлением Ангелы Меркель и благодаря её одобрению со стороны избирателей. Теперь Крамп-Карренбауэр должна освободиться от канцлера и развиваться как возможный преемник высшего руководителя страны», — пишет газета.
Как отмечает Bloomberg, Крамп-Карренбауэр, очевидно, возьмёт на посту главы Минобороны противоположный курс в сравнении с тем, который был при фон дер Ляйен. Новая глава Еврокомиссии полагала, что Германии вовсе не обязательно увеличивать расходы на оборону, как того требуют США, чтобы обеспечить безопасность страны. Крамп-Карренбауэр между тем уже говорила, что считает вооружённые силы Германии недофинансированными.
НАТО раскрыло дислокацию ядерного оружия США
Фото: AlexLMX/ Shutterstock.com
Как сообщает Washington Post, Парламентская ассамблея НАТО в своём докладе случайно раскрыла места хранения ядерного оружия США.
— пишет газета.
Отмечается, что сведения о местах хранения ядерного оружия США появились в бельгийской газете De Morgen. Раздел о ядерном арсенале гласил: «Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах — Кляйне Брогель в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди-Торре в Италии, Волкель в Нидерландах и Инджирлик в Турции».
Отмечается, что на прошлой неделе в НАТО была опубликована последняя версия доклада Парламентской ассамблеи. В этой версии места хранения ядерного оружия уже не приводились.
«Автор статьи Джозеф Дей написал в электронном письме, что первая версия отчёта была только черновиком и что в отчёт могут быть внесены изменения, когда он будет рассмотрен Парламентской ассамблеей НАТО в ноябре. «Вся информация, использованная в этом отчёте, является материалом из открытых источников, заявил он», — пишет Washington Post.
Сальвини заявил, что получал угрозы от украинцев
Как пишет итальянское информационное агентство ANSA, вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини рассказал, что получал угрозы от ультраправых националистов из Украины, которые грозились его убить.
— сообщает агентство.
Маттео Сальвини. Фото: www.globallookpress.com
«Это была одна из многих подобных угроз, которые я получаю каждый день. Спецслужбы сообщили об украинской группе, которая планировала покушение на мою жизнь. Я рад, что это послужило раскрытию арсенала этих безумцев», — сказал министр внутренних дел Италии.
ANSA отмечает, что Сальвини известен своими сильными пророссийскими позициями, а задержанная в понедельник группа боевиков состояла из лиц, воевавших в Донбассе на стороне Киева.
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