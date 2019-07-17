Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не расслабляться, а дать отпор" - немецкое издание напугало читателей...
Первый из 150 "подозреваемых" по делу МН17? СБУ отчиталось о поимке во...
Володин допустил точечные изменения в Конституцию
С бледными розами и аплодисментами: Родня украинских моряков встречала их в суде...
Главная / В мире

Дайджест СМИ: Трамп лишил Турцию F-35, преемница Меркель возглавила Минобороны

17 июля 2019, 16:24  •  24 • В мире
Зарубежные СМИ 17 июля сообщают, что после покупки Турцией российских ракетных комплексов С-400 США официально объявили о прекращении продажи истребителей F-35 Анкаре. В Германии новым министром обороны стала преемница канцлера Ангелы Меркель в партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Автор:
Кучер Егор
Турция без F-35
Как сообщает Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон отказывается от продажи истребителей F-35 Турции из-за систем С-400, которые Анкара получит от России.
Решение отменить поставку F-35 было ожидаемым, но до выступления г-на Трампа во вторник администрация откладывала ответ на решение Турции принять поставку российской системы С-400. Действия Турции и реакция США привносят напряжённость и неуверенность в 67-летний договор о безопасности между Турцией и другими членами НАТО,
— пишет издание.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Газета отмечает, что эти шаги стали следствием разногласий между Анкарой и Вашингтоном по поводу Сирии и роли курдских сил, которые, по словам официальных лиц США, сыграли важную роль в борьбе с боевиками «Исламского государства» (группировка запрещена в России. — Прим. Царьграда), однако Турция считает их террористами.
«Некоторые официальные лица и аналитики в США считают, что российско-турецкое соглашение может поставить под угрозу будущее американо-турецких отношений и ставит вопросы о долгосрочной роли Турции в НАТО, поскольку Россия пытается расширить своё собственное влияние в стране в более широком стремлении ослабить Альянс», — пишет газета.
Отмечается, что Пентагон опасается раскрытия засекреченных возможностей F-35, если самолёты окажутся в Турции наряду с российской системой С-400. Между тем отказ США от поставок Анкаре этих истребителей должен дурно сказаться на экономике Турции, считает Wall Street Journal. Это произойдёт из-за того, что турецкие компании производят сотни деталей для самолёта, а Пентагон уже попросил у Конгресса возможности перенаправить 206 млн долларов для создания производственной цепочки в обход Турции.
Преемница Меркель займёт пост главы Минобороны
Как сообщают немецкие СМИ, преемница канцлера Германии Ангелы Меркель на посту главы партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр займёт пост министра обороны. Уходящая с этой должности Урсула фон дер Ляйен станет главой Еврокомиссии. По информации Spiegel, назначение Крамп-Карренбауэр министром обороны стало полной неожиданностью.
Едва ли кто-то ожидал и вряд ли кто-то мог рассчитывать: Аннегрет Крамп-Карренбауэр всегда отвергала изменения в кабинете министров. Две недели назад она заявила газете Bild: «Я сознательно решила перейти из публичной сферы в партийную, и в ХДС многое предстоит сделать». И теперь она движется к тому, чтобы стать членом кабинета министров,
— пишет издание.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: www.globallookpress.com
Вместе с тем для нового министра обороны пост в правительстве вместе с партийной должностью открывают путь на самый верх, уверено издание.
«Председательство в ХДС — это постоянная работа, партия годами развивалась под управлением Ангелы Меркель и благодаря её одобрению со стороны избирателей. Теперь Крамп-Карренбауэр должна освободиться от канцлера и развиваться как возможный преемник высшего руководителя страны», — пишет газета.
Как отмечает Bloomberg, Крамп-Карренбауэр, очевидно, возьмёт на посту главы Минобороны противоположный курс в сравнении с тем, который был при фон дер Ляйен. Новая глава Еврокомиссии полагала, что Германии вовсе не обязательно увеличивать расходы на оборону, как того требуют США, чтобы обеспечить безопасность страны. Крамп-Карренбауэр между тем уже говорила, что считает вооружённые силы Германии недофинансированными.
НАТО раскрыло дислокацию ядерного оружия США
Фото: AlexLMX/ Shutterstock.com
Как сообщает Washington Post, Парламентская ассамблея НАТО в своём докладе случайно раскрыла места хранения ядерного оружия США.
Недавно выпущенный и впоследствии удалённый документ, опубликованный связанным с НАТО органом, спровоцировал появление в заголовках европейской прессы очевидного подтверждения давно открытой тайны: ядерное оружие США хранится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции,
— пишет газета.
Отмечается, что сведения о местах хранения ядерного оружия США появились в бельгийской газете De Morgen. Раздел о ядерном арсенале гласил: «Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах — Кляйне Брогель в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди-Торре в Италии, Волкель в Нидерландах и Инджирлик в Турции».
Отмечается, что на прошлой неделе в НАТО была опубликована последняя версия доклада Парламентской ассамблеи. В этой версии места хранения ядерного оружия уже не приводились.
«Автор статьи Джозеф Дей написал в электронном письме, что первая версия отчёта была только черновиком и что в отчёт могут быть внесены изменения, когда он будет рассмотрен Парламентской ассамблеей НАТО в ноябре. «Вся информация, использованная в этом отчёте, является материалом из открытых источников, заявил он», — пишет Washington Post.
Сальвини заявил, что получал угрозы от украинцев
Как пишет итальянское информационное агентство ANSA, вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини рассказал, что получал угрозы от ультраправых националистов из Украины, которые грозились его убить.
Группа проукраинских неонацистов, уличённых в хранении целого арсенала оружия, в том числе ракеты класса «воздух — воздух», на севере Италии, хотела убить министра внутренних дел Маттео Сальвини, заявил во вторник сам министр,
— сообщает агентство.
Маттео Сальвини. Фото: www.globallookpress.com
«Это была одна из многих подобных угроз, которые я получаю каждый день. Спецслужбы сообщили об украинской группе, которая планировала покушение на мою жизнь. Я рад, что это послужило раскрытию арсенала этих безумцев», — сказал министр внутренних дел Италии.
ANSA отмечает, что Сальвини известен своими сильными пророссийскими позициями, а задержанная в понедельник группа боевиков состояла из лиц, воевавших в Донбассе на стороне Киева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
17 июля 2019, 00:09
Донбассу или Киеву: Кому хотели отправить ракету итальянские нацисты
17 июля 2019, 13:09
"Не расслабляться, а дать отпор" - немецкое издание напугало читателей "российской агрессией"
17 июля 2019, 00:09
"Угадайте страну": Пенсионерку оштрафовали за то, что она слишком много отложила себе на пенсию
17 июля 2019, 00:09
"Погубила нерешительность": Генерал Заман назвал причину бессилия Украины в Крыму
16 июля 2019, 20:39
«Ненужное напряжение»: в Турции заявили об отсутствии угроз для НАТО от С-400
16 июля 2019, 20:54
«Двойной удар» по Эрдогану
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депу...
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за сп...
17 июля 2019, 06:39
Подлодка «Сюффрен» бросает вызов морской авиации ВМФ России. Коварный охотник с возмо...
17 июля 2019, 03:24
Война в Донбассе и российский газ: Зеленский позвонил Меркель посоветоваться
17 июля 2019, 01:39
Киев снова перед выбором: Зеленский ведет себя как царь! Но хоть «Славу Украине» с ул...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июля 2019, 03:09
Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именно так и будет происходить"
12 июля 2019, 19:09
Аваков оценил вынесенный в Италии приговор украинцу
14 июля 2019, 03:54
"Мрази! Гражданских убили": В Сеть попало видео расправы ВСУ с "террористами" в майках и шлепанцах
15 июля 2019, 02:39
К побегу готов: Экс-президент Украины после Майдана запасся новыми паспортами
14 июля 2019, 23:24
Голливудский актёр сделал неожиданное признание о России: "Я хочу, чтобы вы знали"
13 июля 2019, 08:24
Разобрали до винтика и скопировали: Как украинские гастарбайтеры за бесценок продали Китаю авиатехнологии
16 июля 2019, 04:39
"Их призывали прийти на место, где их потом убьют и заснимут": Канадский профессор – о том, кто расстреливал на Майдане
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.