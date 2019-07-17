Дайджест СМИ: Трамп лишил Турцию F-35, преемница Меркель возглавила Минобороны

Автор:

Кучер Егор

Турция без F-35

Как сообщает Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон отказывается от продажи истребителей F-35 Турции из-за систем С-400, которые Анкара получит от России.

Решение отменить поставку F-35 было ожидаемым, но до выступления г-на Трампа во вторник администрация откладывала ответ на решение Турции принять поставку российской системы С-400. Действия Турции и реакция США привносят напряжённость и неуверенность в 67-летний договор о безопасности между Турцией и другими членами НАТО,

— пишет издание.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Газета отмечает, что эти шаги стали следствием разногласий между Анкарой и Вашингтоном по поводу Сирии и роли курдских сил, которые, по словам официальных лиц США, сыграли важную роль в борьбе с боевиками «Исламского государства» (группировка запрещена в России. — Прим. Царьграда), однако Турция считает их террористами.

«Некоторые официальные лица и аналитики в США считают, что российско-турецкое соглашение может поставить под угрозу будущее американо-турецких отношений и ставит вопросы о долгосрочной роли Турции в НАТО, поскольку Россия пытается расширить своё собственное влияние в стране в более широком стремлении ослабить Альянс», — пишет газета.

Отмечается, что Пентагон опасается раскрытия засекреченных возможностей F-35, если самолёты окажутся в Турции наряду с российской системой С-400. Между тем отказ США от поставок Анкаре этих истребителей должен дурно сказаться на экономике Турции, считает Wall Street Journal. Это произойдёт из-за того, что турецкие компании производят сотни деталей для самолёта, а Пентагон уже попросил у Конгресса возможности перенаправить 206 млн долларов для создания производственной цепочки в обход Турции.

Преемница Меркель займёт пост главы Минобороны

Как сообщают немецкие СМИ, преемница канцлера Германии Ангелы Меркель на посту главы партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр займёт пост министра обороны. Уходящая с этой должности Урсула фон дер Ляйен станет главой Еврокомиссии. По информации Spiegel, назначение Крамп-Карренбауэр министром обороны стало полной неожиданностью.

Едва ли кто-то ожидал и вряд ли кто-то мог рассчитывать: Аннегрет Крамп-Карренбауэр всегда отвергала изменения в кабинете министров. Две недели назад она заявила газете Bild: «Я сознательно решила перейти из публичной сферы в партийную, и в ХДС многое предстоит сделать». И теперь она движется к тому, чтобы стать членом кабинета министров,

— пишет издание.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: www.globallookpress.com

Вместе с тем для нового министра обороны пост в правительстве вместе с партийной должностью открывают путь на самый верх, уверено издание.

«Председательство в ХДС — это постоянная работа, партия годами развивалась под управлением Ангелы Меркель и благодаря её одобрению со стороны избирателей. Теперь Крамп-Карренбауэр должна освободиться от канцлера и развиваться как возможный преемник высшего руководителя страны», — пишет газета.

Как отмечает Bloomberg, Крамп-Карренбауэр, очевидно, возьмёт на посту главы Минобороны противоположный курс в сравнении с тем, который был при фон дер Ляйен. Новая глава Еврокомиссии полагала, что Германии вовсе не обязательно увеличивать расходы на оборону, как того требуют США, чтобы обеспечить безопасность страны. Крамп-Карренбауэр между тем уже говорила, что считает вооружённые силы Германии недофинансированными.

НАТО раскрыло дислокацию ядерного оружия США

Фото: AlexLMX/ Shutterstock.com



Как сообщает Washington Post, Парламентская ассамблея НАТО в своём докладе случайно раскрыла места хранения ядерного оружия США.

Недавно выпущенный и впоследствии удалённый документ, опубликованный связанным с НАТО органом, спровоцировал появление в заголовках европейской прессы очевидного подтверждения давно открытой тайны: ядерное оружие США хранится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции,

— пишет газета.

Отмечается, что сведения о местах хранения ядерного оружия США появились в бельгийской газете De Morgen. Раздел о ядерном арсенале гласил: «Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах — Кляйне Брогель в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди-Торре в Италии, Волкель в Нидерландах и Инджирлик в Турции».

Отмечается, что на прошлой неделе в НАТО была опубликована последняя версия доклада Парламентской ассамблеи. В этой версии места хранения ядерного оружия уже не приводились.

«Автор статьи Джозеф Дей написал в электронном письме, что первая версия отчёта была только черновиком и что в отчёт могут быть внесены изменения, когда он будет рассмотрен Парламентской ассамблеей НАТО в ноябре. «Вся информация, использованная в этом отчёте, является материалом из открытых источников, заявил он», — пишет Washington Post.

Сальвини заявил, что получал угрозы от украинцев

Как пишет итальянское информационное агентство ANSA, вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини рассказал, что получал угрозы от ультраправых националистов из Украины, которые грозились его убить.

Группа проукраинских неонацистов, уличённых в хранении целого арсенала оружия, в том числе ракеты класса «воздух — воздух», на севере Италии, хотела убить министра внутренних дел Маттео Сальвини, заявил во вторник сам министр,

— сообщает агентство.

Маттео Сальвини. Фото: www.globallookpress.com

«Это была одна из многих подобных угроз, которые я получаю каждый день. Спецслужбы сообщили об украинской группе, которая планировала покушение на мою жизнь. Я рад, что это послужило раскрытию арсенала этих безумцев», — сказал министр внутренних дел Италии.

ANSA отмечает, что Сальвини известен своими сильными пророссийскими позициями, а задержанная в понедельник группа боевиков состояла из лиц, воевавших в Донбассе на стороне Киева.