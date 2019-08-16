Дайджест СМИ: Трамп хочет купить Гренландию, США помогли России заработать на нефти

Автор:

Кучер Егор

Новые владения

Как пишет The Wall Street Journal, Дональд Трамп намерен купить Гренландию, самый большой в мире остров, который сейчас принадлежит Дании.

Идея покупки США Гренландии захватила воображение бывшего девелопера, сообщили источники. Они отметили, что Трамп многократно выражал интерес к покрытой льдом датской автономии между Северной Атлантикой и Северным Ледовитым океаном,

— пишет издание.

Фото: www.globallookpress.com

По его данным, Трамп на встречах, обедах и в частных беседах спрашивал своих советников, могут ли США приобрести Гренландию. Он с интересом выслушивал их замечания по поводу богатых ресурсов острова и его геополитического значения. Президент также просил юристов Белого дома изучить идею покупки острова.

Некоторые из советников поддержали это предложение, заявив, что оно является хорошим с экономической точки зрения, сообщили два источника. Другие же отвергли эту идею как мимолётное увлечение,

— отмечает газета.

Напомним, что население Гренландии составляет 56 тыс. человек, остров является самоуправляемой автономией под датским контролем. Островные власти самостоятельно принимают решения по внутренним вопросам, однако власти Дании контролируют внешнюю политику Гренландии и отвечают за её безопасность.

«В начале следующего месяца Трамп совершит свой первый визит в Данию, хотя он не имеет никакого отношения (к покупке острова — прим. Царьград)», — пишет издание.

Фото: www.globallookpress.com

Отмечается, что американские официальные лица считают Гренландию важной для интересов национальной безопасности США. Между Вашингтоном и Копенгагеном действует десятилетний оборонный договор, по которому армия США получает практически неограниченные права в Гренландии, где располагается самая северная американская военная база.

Расположенная в 750 милях (1207 км) к северу от Полярного круга, она включает в себя радиолокационную станцию, которая является частью системы раннего предупреждения США о баллистических ракетах. База также используется космическим командованием военно-воздушных сил США и командованием аэрокосмической обороны Северной Америки,

— добавляет The Wall Street Journal.

Санкции полезны России

Как сообщает агентство Bloomberg, из-за санкций со стороны США Россия смогла увеличить экспорт нефти марки Brent.

«Санкции президента США Дональда Трампа против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно увеличили спрос на российскую сырую нефть, повышая доходы национальных экспортёров в России», — сообщает агентство.

По данным Bloomberg, российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 млн долларов в период с ноября по июль 2019 года. Расчёт основан на разнице в стоимости нефти марки Urals и средней стоимостью эталона Brent за пять лет.

«Санкции привели к скачку спроса на российскую нефть после сокращения добычи со стороны Организации стран-экспортёров нефти и их партнёров (ОПЕК+ — прим. Царьград). В результате этого российская нефть марки Urals начала торговаться с премией к Brent», — сообщает агентство.

Экономисты отмечают, что торги российской нефтью с премией к Brent — довольно редкое явление. Российская нефть Urals традиционно торгуется с дисконтом к Brent: за последние пять лет баррель российской сырой нефти был в среднем на один доллар дешевле эталона Brent.

Фото: www.globallookpress.com

Дисконт сократился в ноябре прошлого года, после того как Трамп ограничил глобальные закупки иранской нефти, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg, и информация от трейдеров. Данные показывают, что с начала 2019 года дисконт на Urals в Северо-Западной Европе регулярно превращался в премию в размере 0,86 доллара. В Средиземноморском регионе, в котором традиционно доминировала иранская нефть, премия Urals к Brent иногда возрастала более чем на один доллар,

— отмечает Bloomberg.

Короткая торговая война

Как соообщает агентство Reuters, Дональд Трамп считает, что торговая война с Китаем не продлится долго из-за желания Пекина скорее заключить сделку.

Я думаю, что у нас очень хорошие переговоры с Китаем. Они очень хотят заключить сделку,

— приводит агентство слова Трампа.

Он сказал, что скоро у него состоится телефонная беседа с председателем КНР Си Цзиньпином, но не уточнил, когда именно.

«Я думаю, что чем дольше это (торговая война — прим. Царьград) продолжается, тем сильнее мы становимся. У меня есть ощущение, что всё кончится довольно быстро», — заявил президент США.

Reuters напоминает, что Китай в четверг пообещал ответить на последнее введение пошлин со стороны США в размере 300 млрд долларов. Трамп выразил уверенность в том, что Китай «не будет мстить» за последний раунд пошлин. Ожидается, что представители США в сентябре проведут встречу с китайскими партнёрами, однако точная дата не называется.

Встреча будет, как я понимаю, в сентябре. Однако телефонный разговор важнее, чем эта встреча, мы ведём продуктивные переговоры,

— заявил Трамп.

КНДР запустила «неизвестные снаряды»

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина потребовала от КНДР прекратить пуски «неопознанных снарядов», выразив обеспокоенность тем, что такие действия могут привести к эскалации военной напряжённости на полуострове.

Власти Южной Кореи провели брифинг, на котором рассказали о результатах продолжавшегося в течение нескольких часов экстренного заседания Совета национальной безопасности страны. На нём было заявлено о двух новых ракетных пусках в КНДР, оба снаряда были названы «неопознанными», так как пока нет возможности определить их тип.

Относительно запусков Северной Кореей ракет и других снарядов в последние недели они (члены СБ Южной Кореи — прим. Царьград) отметили, что это является протестом против продолжающихся военных учений с участием командного состава Южной Кореи и США,

— сообщает агентство.