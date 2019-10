Дайджест СМИ: Трамп хочет бороться с Россией в Сирии, в США заявили о «страшном» русском МиГ-25

Автор:

Кучер Егор

США уходят или нет?

Как пишет New York Times со ссылкой на источники в администрации США, Дональд Трамп намерен оставить в Сирии порядка 200 американских военных, чтобы не дать правительственным войскам Сирии совместно с российскими силами установить контроль над нефтяными месторождениями.

Если Трамп одобрит предложение оставить на востоке Сирии несколько сотен солдат из контингента Сил специальных операций, то это станет уже вторым случаем за последние 10 месяцев, когда он отменит свой приказ вывести почти все американские войска из страны. В декабре прошлого года Трамп приказал двум тысячам американских военнослужащих немедленно покинуть Сирию, но затем смягчил свой план в пользу постепенного вывода сил,

— сообщает газета.

Д. Трамп. Фото: Chris Kleponis/Globallookpress

Отмечается, что решение о сохранении части контингента в Сирии также может стать вторым по значимости политическим изменением в течение нескольких дней, после того как Трамп в субботу отменил проведение в следующем году саммита G7 на своём курорте.

«Как заявил высокопоставленный представитель администрации, весьма вероятно, что остающийся в Сирии американский контингент будет располагаться вдоль иракской границы — вдали от зоны прекращения огня, о создании которой на прошлой неделе договорились вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Эрдоган. Заявленная цель контингента — помешать "Исламскому государству" (ИГ, террористическая организация, запрещённая в России. — Прим. Царьграда) полностью или частично восстановить своё влияние в Сирии и соседнем Ираке», — отмечает издание.

По словам чиновника, охрана нефтяных месторождений от вторжения туда сирийских курдов, России или армии Сирии является дополнительным преимуществом этого плана. Чиновник также считает, что подобное решение является частью тонкой игры Трампа в Сирии, которая предполагает, с одной стороны, соблюдение обещания по прекращению участия американских военных в «бесконечных войнах», а с другой стороны, обеспечивает сдерживание ИГ в Сирии. Это компромиссное решение также должно послужить ответом тем, кто критикует Трампа за вывод войск из Сирии, добавил чиновник.

Эрдоган пригрозил США возобновить операцию

Между тем, как сообщает турецкий телеканал NTV, транслировавший последние заявления Реджепа Эрдогана, Турция возобновит военную операцию на востоке Сирии, если США в течение 120 часов не выполнят свои обязательства по отводу курдских сил из зоны безопасности.

Р. Эрдоган. Фото: MCM/Globallookpress

Мы подписали соглашение с США, чтобы гарантировать, что зона безопасности будет очищена в течение 120 часов. Мы не потерпим присутствия там поддерживаемых США террористов,

— сказал Эрдоган.

По его словам, Турция намерена возобновить военную операцию на востоке Сирии «с того места, где она была приостановлена». Эрдоган также отметил, что с начала операции турецкие военные ликвидировали в этом районе «765 террористов».

Как отметил президент Турции, США обязаны выполнять свои обещания, потому что Анкара обсуждала вывод курдов именно с Вашингтоном, а не с «террористами».

Открытое небо нужно сохранить

Как отметили в статье для Wall Street Journal бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-министр обороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэм Нанн, Вашингтон совершит ошибку, если разорвёт Договор об открытом небе с Россией.

Международная безопасность — это не данность. С точки зрения истории, мир между великими державами является редкостью. Мир также является большим достижением. Подобно доверию, мир и безопасность строятся долго, но достаточно лишь мгновения, чтобы его разрушить,

— предостерегают авторы материала, занимавшие в прошлом высокие посты.

Они назвали подписанный в 1992 году Договор об открытом небе одним из столпов, поддерживающих международный мир и безопасность сегодня. Авторы отметили, что участниками соглашения являются 34 государства, включая США и Россию, а сам договор предоставляет подписавшим сторонам уникальную возможность беспрепятственно совершать наблюдательные полёты над территориями друг друга.

«Даже когда отношения между Москвой и Вашингтоном напряжённые, Договор об открытом небе помогает сохранить определённую степень прозрачности и доверия. Однако это большое достижение дипломатии эпохи после холодной войны может быть вскоре ликвидировано, как об этом говорят чиновники администрации Трампа. Такое решение было бы серьёзной ошибкой, подрывающей доверие между США и Россией, а также угрожающей американским союзникам», — подчеркнули Шульц, Перри и Нанн.

Джордж Шульц. Фото: Ron Sachs /Globallookpress

Они назвали это соглашение одним из ключевых элементов безопасности в условиях «сверхдержавной гонки вооружений», которой противопоставлены усилия по преодолению взаимного недоверия, контролю над военной конкуренцией и снижению риска внезапного нападения.

Напомним, что Джордж Шульц занимал пост госсекретаря США в 1982-1989 годах, Уильям Перри был министром обороны в 1994-1997 годах, а Сэм Нанн — сенатором от штата Джорджия с 1972-го по 1997 год.

«Страшный» МиГ-25

Американское военное издание We Are The Mighty посвятил свой очередной обзорный материал уникальному советскому и российскому истребителю МиГ-25, который до сих пор остаётся самым быстрым в мире и очень «напугал США», когда был разработан.

«Самый быстрый самолёт в мире? Это просто. Большинство людей знают, что это самолёт-разведчик SR-71. Он настолько быстрый, что может опередить пущенные по нему ракеты. Но самый быстрый истребитель? СССР создал такой самолёт, чтобы догнать SR-71 Blackbird, и он оказался настолько быстрым, что всё ещё остаётся таковым по сей день. Более того, он всё ещё стоит на вооружении», — сообщается в статье.

Издание поясняет, что речь идёт о МиГ-25 (Foxbat по классификации НАТО). Этот самолёт, как считают американские эксперты, выглядит «неуклюже и квадратно» рядом с истребителями четвёртого и пятого поколений.

МиГ-25. Фото: Maksimilian / Shutterstock.com

«Не имея материаловедения на уровне, необходимом для создания лёгких планеров, таких как SR-71, советские инженеры придумали гораздо лучшую вещь — они просто сделали двигатели настолько мощными, что позволило самолёту, фюзеляж которого был изготовлен из обычного сплава стали и никеля, достигнуть невероятных характеристик по высоте и скорости полёта. Инженеры из КБ Микояна и Гуревича (МиГ — это сокращение от их фамилий) были одними из самых лучших мировых разработчиков двигателей», — уточнило издание.

Инженеры придумали конструкцию с двумя турбореактивными двигателями, которая могла достигать скорости в 2,8 Маха, а при выходе на запредельный режим работы двигателей — до 3,2 Маха. Самолёт быстро побил все мировые рекорды по скорости, скороподъёмности и высоте полёта для истребителей.

Это напугало США и остальную часть НАТО. Мало того что Foxbat был невероятно быстрым и мощным, его дизайн также предполагал, что это сверхманевренный истребитель, обладающий характеристиками, к которым Запад лишь стремился,

— отметили авторы статьи.

Вместе с тем указываются и слабые стороны самолёта, в частности плохие возможности МиГ-25 видеть цели внизу и впереди себя из-за устаревшего радара. Об этом Западу стало известно после того, как в 1976 году советский лётчик Виктор Беленко угнал истребитель в Японию и передал его иностранным властям.