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Дайджест СМИ: Трамп грозит Германии санкциями, российскую ракету назвали «оружием конца света»

13 июня 2019, 13:24  •  19 • В мире
Западная пресса 13 июня подробно рассказывает о встрече президента США Дональда Трампа с его польским коллегой Анджеем Дудой. В беседе с ним Трамп пригрозил Германии санкциями из-за поддержки газопровода «Северный поток – 2». Тем временем в самой Германии оценили российскую ракету ПРО ПРС-1М, назвав её «оружием конца света».
Автор:
Кучер Егор
Трамп предупредил Германию
Как сообщает Bloomberg, в среду президент США Дональд Трамп усилил свою риторику по газопроводу «Северный поток – 2» и пригрозил санкциями из-за поддержки этого проекта немецким канцлером Ангелой Меркель. В частности, Трамп заявил, что может рассмотреть возможность вывода войск из Германии, союзника по НАТО.
Трамп сказал, что он может ввести санкции, чтобы заблокировать проект, который, как он предупреждал, поставит Берлин в зависимость от Москвы. США также надеются экспортировать собственный сжиженный природный газ в Германию,
– сообщает агентство.
«Мы защищаем Германию от России, а Россия получает от Германии миллиарды и миллиарды долларов», – сказал Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Bloomberg называет это заявление Трампа «последним признаком» ослабления отношений США и Германии. Агентство добавляет, что хотя президент США не сказал, против каких компаний и правительств могут быть введены санкции, в Кремле уже отреагировали на очередную критику «Северного потока – 2». Bloomberg приводит слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. Песков отметил, что «американский президент занимается ничем иным, как шантажом и недобросовестной конкуренцией».
Агентство также привело инфографику, составленную на основе данных европейского Агентства по сотрудничеству регуляторов в энергетике (ACER). По его данным, от российского газа на 75–100% зависят Финляндия, Латвия, Эстония, Белоруссия, Молдавия, Сербия, Болгария. На 50–75% от газа из России зависят Польша, Австрия, Венгрия и Греция. На 20–49% – Литва, Германия, Франция, Италия, Словакия, Словения, Чехия. На менее на чем 20% – Румыния, Хорватия, Нидерланды, Бельгия. Совершенно не зависимыми от российского газа агентство считает Исландию, Великобританию, Украину, Швецию, Данию, Испанию и Португалию.
Больше американских военных в Польше
Как сообщает Wall Street Journal, Дональд Трамп на встрече с Анджеем Дудой подписал с президентом Польши соглашение об отправке в эту страну дополнительно 1 тыс. военных из США.
«Соглашение о войсках не предусматривает создание постоянной базы США, которую польские власти хотели создать в новом комплексе, получившем название «Форт Трамп». Сам Трамп сказал журналистам: «Я не имею никакого отношения к его названию», – отмечает издание.
По его данным, с 2017 года в Польше размещается американский контингент численностью около 4 тыс. военнослужащих. Представитель Пентагона сообщил, что новые войска США в Польше будут не боевыми частями, а «вспомогательными силами», выполняющими такие задачи, как комплектование дронов и материально-техническое обеспечение.
Отмечается, что график размещения нового контингента не был озвучен, а Трамп заявил, что военные могут быть переведены в Польшу с других военных баз США в Европе, например, из Германии.
Как вы знаете, у нас в Германии 52 тыс. военнослужащих, и Германия не делает того, что она должна делать в отношении НАТО, а Польша – делает,
– сказал Трамп, имея в виду повышение военных расходов стран альянса.
А. Дуда и Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Wall Street Journal отмечает, что Польша вошла в число семи союзников по НАТО, достигших цели повышения военных расходов до 2% ВВП, как ранее потребовал Трамп. В 2018 году Германия тратила на НАТО 1,23% ВВП. США выделяют в НАТО 3,39% ВВП.
Издание пишет, что главная цель политики Анджея Дуды – укрепление американского военного присутствия в Польше, которой, по мнению поляков, «необходима защита от России». Перед пресс-конференцией в Розовом саду Белого дома Трамп и Дуда наблюдали, как над ними пролетел истребитель F-35 в знак одобрения польских планов по покупке более 30 истребителей этого типа.
«Я приветствую усилия президента Дуды по укреплению и модернизации обороны Польши», – сказал Трамп.
Русское «оружие конца света»
Немецкое издание Stern назвало российскую ракету системы ПРО ПРС-1М «оружием конца света» из-за того, что она является «самой быстрой ракетой в мире».
Гонка вооружений великих держав продолжается. В настоящее время у России, кажется, есть преимущество в области особенно быстрых ракет, гиперзвуковом оружии,
– пишет издание.
Немецких журналистов заинтересовала ракета системы ПРО ПРС-1М, которая может иметь как шахтное, так и транспортное базирование.
Фото: www.globallookpress.com
Скорость ракеты может достигать 4 километров в секунду, а дальность полёта рассчитана на 350 километров. Это делает российскую ракету чрезвычайно опасной и смертоносной.
«У комплекса ПРС-1М есть только одна задача: он создан на случай ядерной войны и предназначен для перехвата атакующих ядерных ракет США и тем самым защищает Москву и другие важные города», – пишет Stern.
«ПРС-1M – настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир. Для защиты Москвы от ракет США с ядерными боеголовками ПРС-1M не будет использовать обычные боеголовки с осколочным снарядом. Ракета несёт собственную ядерную боеголовку с несколькими килотоннами взрывчатого вещества и может поджечь его на большой высоте», – пишет издание.
Трамп готов получать компромат от других государств
Ведущие американские СМИ не смогли обойти стороной интервью Дональда Трампа телеканалу ABC. В нём американский лидер сделал удивившее многих заявление о том, он «взял бы» компромат на своих конкурентов от любого государства, если бы ему предложили, и не обратился бы из-за этого к ФБР.
Я думаю, что вы можете послушать, нет ничего плохого в этом. Если бы кто-то позвонил, например, из Норвегии [и сказал] «у нас есть информация о вашем оппоненте». Я думаю, я бы хотел это услышать,
– сказал Трамп.
Он отметил, что не считал бы получение такой информации вмешательством в выборы.
Фото: www.globallookpress.com
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«Это не вмешательство, просто у них есть информация, и я думаю, я бы её принял. Если бы я думал, что что-то не так, то я бы обратился в ФБР. Но когда кто-то проводит исследование оппонента, то он не идёт в ФБР, у которого нет достаточного числа агентов», – сказал он.
Трамп раскритиковал заявление главы ФБР Кристофера Рэя, который говорил, что при получении любой компрометирующей информации президенту следует обращаться сначала в разведывательное ведомство.
«Директор ФБР не прав, потому что, честно говоря, в жизни такого не бывает», – сказал Трамп.
Его также спросили, сожалеет ли он о том, что Дональд Трамп-младший не обратился в ФБР, когда встречался с предполагаемыми информаторами из России в Trump Tower в 2016 году, якобы приносившими компромат на Хиллари Клинтон.
«Кто-то подходит к вам и говорит: «Эй, у меня есть информация о вашем противнике» – и вы звоните в ФБР?», – спросил в ответ Трамп.

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