Дайджест СМИ: Тотальная слежка в Москве, русские лошади Ким Чен Ына и новая правда о фастфуде

Автор:

Курганов Дмитрий

Кого защищает "Большой брат"

Телеканал Al Jazeera рассказывает о внедряемой в Москве системе распознавания лиц, целью которой является борьба с преступностью. На улицах российской столицы и на жилых домах будет установлено порядка 200 тысяч камер, которые станут в режиме реального времени передавать данные правоохранительным органам. При помощи соответствующего программного обеспечения определяются личность человека и место его проживания.

Канал цитирует сотрудника московской полиции, который отмечает, что законопослушным гражданам беспокоиться не о чем, а вот преступник, попавший в поле зрения камер, будет немедленно опознан. Корреспондент Al Jazeera говорит о том, что в России выражение "Большой Брат наблюдает за тобой" выводится на новый уровень, поскольку система ведёт сбор биометрических данных чуть ли не на каждом углу.

Однако целью сюжета, судя по всему, было желание показать обеспокоенность критиков, которые полагают, что всё это создаётся для того, чтобы следить за активистами и другими гражданами, выступающими против "путинского режима", как уже бывало во время антиправительственных митингов и акций протеста. Разумеется, демонстрантов называют "мирными", а использование технологии распознавания лиц — якобы нарушающей неприкосновенность частной жизни граждан.

В компании — разработчике системы отмечают, что применяется она исключительно в рамках действующего законодательства, а в плане сохранности личных данных людям лучше озаботиться тем, какую информацию на сторону передают их смартфоны. "У вас постоянно включена геолокация, просматриваются все данные, которые вы отправляете через устройство, всё время работает распознавание речи, которым, например, могут пользоваться операторы сотовой сети", — говорит сотрудник NtechLab Алексей Минин.

Целью внедряемой в Москве системы распознавания лиц является борьба с преступностью. Фото: Мобильный репортер / АГН "Москва"

Разработчики признают, что система не всегда точно распознаёт лица, особенно когда видно только глаза. Работа по совершенствованию ведётся постоянно, и доля ошибок будет сведена к минимуму, утверждают в компании. Также Al Jazeera обращает внимание на недостаточную сохранность собираемых данных, которые похищаются хакерами и впоследствии продаются на "чёрном рынке". Впрочем, в таких случаях чаще речь идёт о недобросовестности людей, идущих на должностные преступления. С ними подчас бороться ещё тяжелее, чем с кибермошенниками.

Русские лошади Ким Чен Ына

Fox News отмечает, что Северная Корея потратила более полумиллиона долларов на чистокровных лошадей из России за последние десять лет. Западные СМИ заинтересовались этой темой после того, как КНДР опубликовала фотографии с конной прогулки Ким Чен Ына и его окружения на горе Пэкту. На заснеженных священных склонах его сопровождали высокопоставленные северокорейские военные. Вместе со своим лидером и его супругой они проехали по историческим местам сражений.

Предположительно съёмка производилась в декабре 2019 года как раз после того, как Северная Корея ответила угрозами на "враждебную политику" денуклеаризации, проводимой Соединёнными Штатами. Государственные СМИ КНДР пытались таким образом продемонстрировать несгибаемую силу Ким Чен Ына.

Конная прогулка Ким Чен Ына и его окружения на горе Пэкту. Фото: Korean Central News Agency / Globallookpress

Агентство Reuters проанализировало данные российской таможни и выяснило, что за 2019 год Пхеньян потратил на дюжину чистокровных русских лошадей 75 509 долларов. Отмечается, что в 2015 году из России в КНДР была импортирована 61 лошадь, а суммарные расходы составили более 175 тысяч долларов. Всего с 2010 года "страна-изгой" приобрела 138 особей на сумму в без малого 585 тысяч долларов.

Комментаторы на сайте Fox News в основном шутили над весом Ким Чен Ына и жалели лошадей, на которых он садился.

"Интересно, а он потратился на хиропрактика для них?" — интересуется BigJM.

"Он должен был сломать многим из них спины… но потом он всё равно их съел", — уверен ещё один читатель.

"У русских, должно быть, очень сильные лошади".

Впрочем, некоторые комментаторы недоумевали, почему журналисты прицепились к стоимости животных, отмечая довольно низкий ценник на них при условии, что это действительно породистые чистокровные лошади.

"Звучит так, будто он половину бюджета КНДР потратил".

За 2019 год Пхеньян потратил на дюжину чистокровных русских лошадей 75 509 долларов. Фото: Korean Central News Agency / Globallookpress

"За породистых коней это совсем недорого. На самом деле один рысак чемпионских кровей и с хорошим послужным списком легко может стоить миллион", — отметил ThePeach565.

Фастфуд вредит мозгу

Многие люди знают, что часто питаясь пиццой, гамбургерами, картофелем и другим фастфудом, можно набрать лишний вес. Но как выяснил немецкий телеканал Welt , это далеко не полная картина всего бедствия. Согласно журналу Royal Society Open Science, в котором описываются исследования под руководством Ричарда Стивенсона из Университета Маккуори в Сиднее (Австралия), уже неделя питания фастфудом может повлиять на функции мозга.

Как сообщают учёные, нездоровый рацион влияет на гиппокамп (часть лимбической системы мозга, отвечающая за эмоции, память и внимание) и аппетит начинает постепенно расти, даже если вы на самом деле сытый. Внешний вид вкусной, красиво поданной еды вызывает аппетит. В норме, когда мы сыты, гиппокамп это понимает и подавляет желание поесть, глядя на соблазны.

Однако в случае пищи, преимущественно состоящей из простых углеводов и жира, такой как бутерброды, сладкие напитки и выпечка, эта нейронная регуляция аппетита отказывается работать должным образом. Также было замечено, что сахар способствует забывчивости, а слишком большое его количество увеличивает агрессивность, усиливает стресс, может вызвать депрессию и более того — уменьшить некоторые области мозга.

В упомянутом исследовании участвовали 105 добровольцев в возрасте от 20 до 40 лет, которые регулярно питались здоровой пищей. Их разделили на две группы. Одна группа питалась фастфудом в течение восьми дней, а другая — "обычными" полезными блюдами. В первый и последний день эксперимента обеим группам были предложены различные вредные закуски до и после завтрака. Участники должны были отметить, насколько велика их тяга уступить соблазну и съесть добавку, и как это влияет на сытность завтрака.

Результат таков: в группе, которая питалась газировкой, гамбургерами и тому подобным, самоконтроль через неделю был слабее, чем в другой. Эти добровольцы брали добавку, даже если уже наелись.

Согласно журналу Royal Society Open Science, уже неделя питания фастфудом может повлиять на функции мозга. Фото: Мобильный репортер / АГН "Москва"

Учёные теперь более подробно изучают роль гиппокампа. Новые исследования могут показать, что эта область мозга подвержена воздействию окружающей среды, например, бессоннице, стрессу, экологическим токсинам, депрессии и диабету II типа — факторам риска для жизни в больших городах. В сочетании с нездоровым питанием это может привести к огромным проблемам со здоровьем.