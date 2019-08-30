Дайджест СМИ: США запустили Космическое командование, Трамп взыщет долги с Китая

Автор:

Кучер Егор

Космическое командование США

Президент США Дональд Трамп официально дал старт работе нового подразделения Пентагона – Космического командования. Как сообщает CNN, оно станет 11-м боевым командованием, которое войдёт в состав Центрального командования США, которое контролирует операции на Ближнем Востоке, а также Силы специальных операций.

Тем, кто хочет бросить нам вызов и навредить Соединённым Штатам в околоземном пространстве, теперь будет гораздо труднее это сделать,

– сказал Трамп на церемонии в Белом доме.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

На данном этапе штат Космического командования будет состоять из 287 человек, окончательное местоположение штаба подразделения пока не определено. Предполагается, что первые задачи этому командованию будут переданы от Страткома – Стратегического командования США. CNN отмечает, что структура создаётся на фоне растущего беспокойства США за безопасность своих спутников.

«Мы больше не можем позволить себе роскошь рассматривать космическое превосходство как данность», – заявил в четверг журналистам в Пентагоне генерал ВВС Джон Реймонд, который возглавил новое командование.

По его словам, космическое превосходство США сталкивается с «направленными энергетическими угрозами», попытками вывода из строя спутников GPS, а также возможностью противников США сбить спутники ракетами. Такие возможности продемонстрировал Китай ещё в 2007 году.

Трамп также анонсировал создание боевого космического подразделения.

«За созданием Космического командования вскоре последует создание Космических сил Соединённых Штатов в качестве шестого подразделения Вооружённых сил США», – сказал Трамп, отметив, что военнослужащие Космических сил «помогут командованию нести его миссию».

Джон Реймонд. Фото: www.globallookpress.com

Новый рычаг давления США на Китай

Как сообщает Bloomberg, администрация Трампа может потребовать от Китая вернуть долги, оставшиеся ещё в дореволюционного периода китайской истории, когда страной управлял император.

«Непогашенные китайские облигации можно найти на чердаках и в подвалах тысяч американцев или на eBay, где облигации продаются как коллекционные предметы всего за несколько сотен долларов. Коммунистическая партия, которая сменила императорскую династию у руля страны, никогда не признавала эти долги, хотя попытки получить платежи по этим облигациям не прекращаются десятилетиями», – отмечает агентство.

Дональд Трамп, глава Минфина США Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс встретились с держателями старых китайских облигаций и их представителями, чтобы обсудить возможность затребовать от Китая выплат по этим бумагам в рамках торговой войны. Агентство приводит слова фермера из Техаса Джона Бьянко, одного из основателей Американского фонда держателей облигаций.

С президентом Трампом это уже совершенно иная ситуация. Для него Америка на первом месте. Благослови его Господь,

– сказал он.

Глава Минфина США Стивен Мнучин. Фото: www.globallookpress.com

История появления этих облигаций очень интересна, отмечает агентство. Императорский двор Китая выпустил бумаги в начале XX века с целью привлечения средств на строительство железных дорог. В США помощь Китаю тогда считали «долларовой дипломатией», способной помочь установить отношения с этой страной и подтолкнуть вперёд процесс её индустриализации.

Однако ситуация с китайскими бумагами не является «чистой». Власти США неоднократно фиксировали мошеннические попытки американцев продать эти бумаги друг другу как имеющие силу.

Так, Кирбижон Колдуэлл, пастор мексиканской церкви в Техасе и духовный советник Джорджа Буша – младшего, ранее был обвинён в незаконной продаже китайского долга американским пенсионерам из числа своих прихожан. Он не признал себя виновным и утверждал, что бумаги имеют силу.

Трамп не поедет в Польшу

Как сообщает Associated Press, Трамп отменил поездку в Польшу на мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны, из-за приближения к побережью США урагана «Дориан». Вместо Трампа в Варшаву поедет вице-президент США Майк Пенс.

Вице-президент США Майк Пенс. Фото: www.globallookpress.com

Трамп заявил, что для него очень важно находиться в Вашингтоне, чтобы отреагировать на ураган, который, как предсказывает Национальный центр ураганов США, может обрушиться на американское побережье в День труда (2 сентября. – Прим. Царьграда),

– сообщает AP.

Синоптики предсказывают, что ураган «Дориан» ударит по Флориде. Шторму присвоен уровень в 4 балла, скорость ветра в эпицентре шторма составляет 130 миль в час (209,2 км/ч).

В Варшаву Трамп должен был отправиться в субботу. Агентство отмечает, что это уже второй случай за последнее время, когда американский лидер отменяет официальный зарубежный визит.

«Президент планировал вылететь из Польши в Копенгаген и провести первый официальный визит в Данию, но отменил эту поездку после того, как датские руководители высмеяли его желание приобрести Гренландию», – сообщает AP.

Экс-глава Alibaba выступил за 12-часовую рабочую неделю

Как сообщает Bloomberg, китайский миллиардер и основатель компании Alibaba (владеет популярным онлайн-магазином AliExpress) Джек Ма заявил, что считает необходимым переход общества на 12-часовую рабочую неделю.

Джек Ма. Фото: www.globallookpress.com

Миллиардер Джек Ма, ранее выступавший за культуру экстремального труда в Китае, говорит, что люди должны работать только 12 часов в неделю и использовать преимущества искусственного интеллекта,

– отмечает агентство.

С таким заявлением Джек Ма выступил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Основатель Alibaba подчеркнул, что люди уже сегодня могут работать лишь три дня в неделю по четыре часа, используя технологические достижения и произведя реформу образования. В качестве примера Ма привёл электричество.

«Сила электричества в том, что оно позволяет людям пойти вечером в караоке или на вечеринку. Я думаю, что искусственный интеллект предоставит людям больше возможностей посвятить время себе и другим», – сказал он.

Джек Ма полагает, что в течение ближайших 10 лет правительства всех стран должны сосредоточиться на реформе системы образования для перехода общества на трёхдневную и 12-часовую рабочую неделю. Предприниматель полагает, что если это не будет сделано, то общество столкнётся с торможением своего развития и новыми проблемами.