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Дайджест СМИ: США задержали «русского шпиона» в Италии, Пентагон назвал Россию угрозой
06 сентября 2019, 14:24 • 58 • В мире
Зарубежные СМИ 6 сентября пишут о задержании в Италии гражданина России Александра Коршунова, который якобы украл разработки американской компании General Electric. Пентагон назвал Россию и Китай угрозой США в космосе. Польшу обвинили в целенаправленном подрыве российской государственности из-за мероприятий на 80-летие начала Второй мировой войны
Автор:
Кучер Егор
Русский «шпион» в Италии
Как пишет Wall Street Journal, в Италии по запросу США задержан сотрудник «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК)"Александр Коршунов, которого обвиняют в краже секретов авиационного подразделения американской компании General Electric GE Aviation.
— пишет издание.
Фото: www.globallookpress.com
Газета отмечает, что задержанный Александр Коршунов является бывшим сотрудником МИД России. Он якобы вступил в сговор с итальянским специалистом Маурицио Паоло Бьянки для «найма нынешних и бывших сотрудников авиационного филиала General Electric», чтобы провести с ними консультации по реактивным двигателям.
— сообщает издание.
«Боинги изготавливаются из нашего титана», — приводит Wall Street Journal слова Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
Сообщается, что 57-летний Коршунов был задержан на прошлой неделе в аэропорту Неаполя после поступления запроса из США. В жалобе американского Минюста говорится, что Коршунов работал над двигателем для российского авиалайнера МС-21, который является конкурентом пассажирских самолётов Boeing.
МС-21. Фото: www.globallookpress.com
Отмечается, что в рамках консультаций с сотрудниками GE Aviation Коршунов и Бьянки якобы получили доступ к «коммерческим секретам» General Electric и составили отчёт о работе репродукторов, которые передают мощность двигателя на внешние компоненты лайнера, например, на гидравлические и топливные насосы. Минюст США не предоставил журналистам Wall Street Journal данные о местонахождении Коршунова и Бьянки, также «остаётся неясным, есть ли у них адвокаты».
«В своих комментариях в четверг Путин сказал, что у чиновников ОДК был контракт с итальянской компанией-посредником «для консультаций». «Это абсолютно нормальная практика во всём мире», — приводит издание слова Путина.
Россия и Китай — угроза для США в космосе
Председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозеф Данфорд заявил на брифинге, трансляцию которого вёл телеканал C-Span, что Москва и Пекин угрожают американским космическим силам.
Генерал отметил, что в 1990-х годах США создали «множество возможностей» в космосе и полагали, что их лидерство «будет бесспорным». Однако сегодня космическое пространство оспаривается, и делают это, прежде всего, Россия и Китай, сказал Данфорд.
Джозеф Данфорд. Фото: www.globallookpress.com
— сказал он.
По мнению генерала, США хотят убедиться, что у них есть достаточно средств разного рода для защиты и поддержки космических возможностей.
«Краткий ответ на ваш вопрос таков: существует реальная угроза для наших возможностей в космосе. Следовательно, реальная угроза нашим коммерческим и военным интересам, которые тесно связаны с космосом», — сказал он.
Польшу обвинили в системной русофобии
Как написал польский журналист Матеуш Пискорский в статье на страницах издания Myśl Polska, мероприятия в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны показали, что Варшава целенаправленно занимается подрывом российской государственности.
— написал Пискорский.
Фото: www.globallookpress.com
Он отметил недипломатичное заявление офицера Яцека Сасина на памятных мероприятиях о том, что «Владимир Путин является лидером страны, которая совершает вооружённую агрессию против своих соседей, и я думаю, что было бы неуместно праздновать годовщину вооружённой агрессии против Польши с привлечением лидера, который сегодня использует те же методы против своих соседей».
«Профессор Анджей Валицкий, авторитетный польский эксперт по России, пишет в своей последней книге, что «нужно знать, что великая победа в справедливой войне всегда была источником национальной гордости россиян, а после падения коммунизма она стала самым важным, почти единственным источником», — привёл Пискорский цитату учёного.
Поэтому, отмечает в статье журналист, нетрудно понять, что попытки Польши нанести удар по ядру государства, национальному и историческому самосознанию Российской Федерации, представляют собой элемент символической агрессии и могут рассматриваться таким же образом в Москве.
— отмечает он.
Ураган «Дориан» привёл к наводнениям и торнадо в США
Как пишет Washington Post, дошедший до Восточного побережья США ураган «Дориан» вызвал «разрушительные торнадо» и «затопил низменные территории» в Южной Каролине.
«Чиновники надеются, что это будет последним ударом шторма, который опустошил Багамские острова и заставил нервничать жителей Восточного побережья в течение вот уже 10 дней», — сказано в материале.
Фото: www.globallookpress.com
Эпицентр урагана уже ослаб до второй категории, однако он принёс ливневые дожди и ураганный ветер в Чарльстон в Южной Каролине. Власти заявляют, что предварительные оценки ущерба возможно будет сделать к пятнице.
— пишет газета.
Отмечается, что штату Южная Каролина сильно повезло, так как эпицентр шторма прошёл вблизи него ещё до прилива. Если бы оба фактора совпали, то прибрежные районы столкнулись бы с масштабным наводнением.
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