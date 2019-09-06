Дайджест СМИ: США задержали «русского шпиона» в Италии, Пентагон назвал Россию угрозой

Автор:

Кучер Егор

Русский «шпион» в Италии

Как пишет Wall Street Journal, в Италии по запросу США задержан сотрудник «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК)"Александр Коршунов, которого обвиняют в краже секретов авиационного подразделения американской компании General Electric GE Aviation.

Как сообщил Минюст в четверг, итальянская полиция арестовала представителя российского государственного производителя авиационных двигателей по обвинению со стороны США в том, что он пытался похитить авиационные секреты,

— пишет издание.

Фото: www.globallookpress.com

Газета отмечает, что задержанный Александр Коршунов является бывшим сотрудником МИД России. Он якобы вступил в сговор с итальянским специалистом Маурицио Паоло Бьянки для «найма нынешних и бывших сотрудников авиационного филиала General Electric», чтобы провести с ними консультации по реактивным двигателям.

Президент России Владимир Путин назвал арест "плохой практикой" и сказал, что это может осложнить отношения с США, которые, как он отметил, используют российское сырьё для собственной авиационной промышленности,

— сообщает издание.

«Боинги изготавливаются из нашего титана», — приводит Wall Street Journal слова Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Сообщается, что 57-летний Коршунов был задержан на прошлой неделе в аэропорту Неаполя после поступления запроса из США. В жалобе американского Минюста говорится, что Коршунов работал над двигателем для российского авиалайнера МС-21, который является конкурентом пассажирских самолётов Boeing.

МС-21. Фото: www.globallookpress.com

Отмечается, что в рамках консультаций с сотрудниками GE Aviation Коршунов и Бьянки якобы получили доступ к «коммерческим секретам» General Electric и составили отчёт о работе репродукторов, которые передают мощность двигателя на внешние компоненты лайнера, например, на гидравлические и топливные насосы. Минюст США не предоставил журналистам Wall Street Journal данные о местонахождении Коршунова и Бьянки, также «остаётся неясным, есть ли у них адвокаты».

«В своих комментариях в четверг Путин сказал, что у чиновников ОДК был контракт с итальянской компанией-посредником «для консультаций». «Это абсолютно нормальная практика во всём мире», — приводит издание слова Путина.

Россия и Китай — угроза для США в космосе

Председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозеф Данфорд заявил на брифинге, трансляцию которого вёл телеканал C-Span, что Москва и Пекин угрожают американским космическим силам.

Генерал отметил, что в 1990-х годах США создали «множество возможностей» в космосе и полагали, что их лидерство «будет бесспорным». Однако сегодня космическое пространство оспаривается, и делают это, прежде всего, Россия и Китай, сказал Данфорд.

Джозеф Данфорд. Фото: www.globallookpress.com

Они разработали средства, которые угрожают нашим космическим возможностям. Всё, что мы делаем каждый день, так или иначе зависит от космоса. Мы используем его в коммерческом и военном секторах. И военные получают командование через космические системы. Наши транспортные и навигационные возможности зависят от космоса,

— сказал он.

По мнению генерала, США хотят убедиться, что у них есть достаточно средств разного рода для защиты и поддержки космических возможностей.

«Краткий ответ на ваш вопрос таков: существует реальная угроза для наших возможностей в космосе. Следовательно, реальная угроза нашим коммерческим и военным интересам, которые тесно связаны с космосом», — сказал он.

Польшу обвинили в системной русофобии

Как написал польский журналист Матеуш Пискорский в статье на страницах издания Myśl Polska, мероприятия в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны показали, что Варшава целенаправленно занимается подрывом российской государственности.

В символической сфере Варшава последовательно выполняет задачу подрыва исторической и международной самобытности современной Российской Федерации. И хотя она не добивается видимых успехов в этой области, она позиционирует себя как последовательного врага российской государственности как таковой, которая не признаёт никаких правил,

— написал Пискорский.

Фото: www.globallookpress.com

Он отметил недипломатичное заявление офицера Яцека Сасина на памятных мероприятиях о том, что «Владимир Путин является лидером страны, которая совершает вооружённую агрессию против своих соседей, и я думаю, что было бы неуместно праздновать годовщину вооружённой агрессии против Польши с привлечением лидера, который сегодня использует те же методы против своих соседей».

«Профессор Анджей Валицкий, авторитетный польский эксперт по России, пишет в своей последней книге, что «нужно знать, что великая победа в справедливой войне всегда была источником национальной гордости россиян, а после падения коммунизма она стала самым важным, почти единственным источником», — привёл Пискорский цитату учёного.

Поэтому, отмечает в статье журналист, нетрудно понять, что попытки Польши нанести удар по ядру государства, национальному и историческому самосознанию Российской Федерации, представляют собой элемент символической агрессии и могут рассматриваться таким же образом в Москве.

Надо признать, что терпение российской стороны, её понимание провокационных действий, предпринятых последующими властями в Польше, действительно огромно,

— отмечает он.

Ураган «Дориан» привёл к наводнениям и торнадо в США

Как пишет Washington Post, дошедший до Восточного побережья США ураган «Дориан» вызвал «разрушительные торнадо» и «затопил низменные территории» в Южной Каролине.

«Чиновники надеются, что это будет последним ударом шторма, который опустошил Багамские острова и заставил нервничать жителей Восточного побережья в течение вот уже 10 дней», — сказано в материале.

Фото: www.globallookpress.com

Эпицентр урагана уже ослаб до второй категории, однако он принёс ливневые дожди и ураганный ветер в Чарльстон в Южной Каролине. Власти заявляют, что предварительные оценки ущерба возможно будет сделать к пятнице.

Сильный ветер привёл к падению деревьев и наводнению, затопившему многие центральные исторические улицы Чарльстона,

— пишет газета.

Отмечается, что штату Южная Каролина сильно повезло, так как эпицентр шторма прошёл вблизи него ещё до прилива. Если бы оба фактора совпали, то прибрежные районы столкнулись бы с масштабным наводнением.