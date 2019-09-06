Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Дориан" распотрошил "заначки" наркобаронов: На побережье Фл...
Пенсионный возраст повысят до 70 лет, но... Коммунист и публицист о новом этапе ...
Как "Дориан Грей" - красивый… и ужасный: Фиолетовое небо перед урагано...
Путин - о сталинском подходе к Сахалину и Курилам: Папаша все забрал и дело с ко...
Главная / В мире

Дайджест СМИ: США задержали «русского шпиона» в Италии, Пентагон назвал Россию угрозой

06 сентября 2019, 14:24  •  58 • В мире
Зарубежные СМИ 6 сентября пишут о задержании в Италии гражданина России Александра Коршунова, который якобы украл разработки американской компании General Electric. Пентагон назвал Россию и Китай угрозой США в космосе. Польшу обвинили в целенаправленном подрыве российской государственности из-за мероприятий на 80-летие начала Второй мировой войны
Автор:
Кучер Егор
Русский «шпион» в Италии
Как пишет Wall Street Journal, в Италии по запросу США задержан сотрудник «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК)"Александр Коршунов, которого обвиняют в краже секретов авиационного подразделения американской компании General Electric GE Aviation.
Как сообщил Минюст в четверг, итальянская полиция арестовала представителя российского государственного производителя авиационных двигателей по обвинению со стороны США в том, что он пытался похитить авиационные секреты,
— пишет издание.
Фото: www.globallookpress.com
Газета отмечает, что задержанный Александр Коршунов является бывшим сотрудником МИД России. Он якобы вступил в сговор с итальянским специалистом Маурицио Паоло Бьянки для «найма нынешних и бывших сотрудников авиационного филиала General Electric», чтобы провести с ними консультации по реактивным двигателям.
Президент России Владимир Путин назвал арест "плохой практикой" и сказал, что это может осложнить отношения с США, которые, как он отметил, используют российское сырьё для собственной авиационной промышленности,
— сообщает издание.
«Боинги изготавливаются из нашего титана», — приводит Wall Street Journal слова Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
Сообщается, что 57-летний Коршунов был задержан на прошлой неделе в аэропорту Неаполя после поступления запроса из США. В жалобе американского Минюста говорится, что Коршунов работал над двигателем для российского авиалайнера МС-21, который является конкурентом пассажирских самолётов Boeing.
МС-21. Фото: www.globallookpress.com
Отмечается, что в рамках консультаций с сотрудниками GE Aviation Коршунов и Бьянки якобы получили доступ к «коммерческим секретам» General Electric и составили отчёт о работе репродукторов, которые передают мощность двигателя на внешние компоненты лайнера, например, на гидравлические и топливные насосы. Минюст США не предоставил журналистам Wall Street Journal данные о местонахождении Коршунова и Бьянки, также «остаётся неясным, есть ли у них адвокаты».
«В своих комментариях в четверг Путин сказал, что у чиновников ОДК был контракт с итальянской компанией-посредником «для консультаций». «Это абсолютно нормальная практика во всём мире», — приводит издание слова Путина.
Россия и Китай — угроза для США в космосе
Председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозеф Данфорд заявил на брифинге, трансляцию которого вёл телеканал C-Span, что Москва и Пекин угрожают американским космическим силам.
Генерал отметил, что в 1990-х годах США создали «множество возможностей» в космосе и полагали, что их лидерство «будет бесспорным». Однако сегодня космическое пространство оспаривается, и делают это, прежде всего, Россия и Китай, сказал Данфорд.
Джозеф Данфорд. Фото: www.globallookpress.com
Они разработали средства, которые угрожают нашим космическим возможностям. Всё, что мы делаем каждый день, так или иначе зависит от космоса. Мы используем его в коммерческом и военном секторах. И военные получают командование через космические системы. Наши транспортные и навигационные возможности зависят от космоса,
— сказал он.
По мнению генерала, США хотят убедиться, что у них есть достаточно средств разного рода для защиты и поддержки космических возможностей.
«Краткий ответ на ваш вопрос таков: существует реальная угроза для наших возможностей в космосе. Следовательно, реальная угроза нашим коммерческим и военным интересам, которые тесно связаны с космосом», — сказал он.
Польшу обвинили в системной русофобии
Как написал польский журналист Матеуш Пискорский в статье на страницах издания Myśl Polska, мероприятия в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны показали, что Варшава целенаправленно занимается подрывом российской государственности.
В символической сфере Варшава последовательно выполняет задачу подрыва исторической и международной самобытности современной Российской Федерации. И хотя она не добивается видимых успехов в этой области, она позиционирует себя как последовательного врага российской государственности как таковой, которая не признаёт никаких правил,
— написал Пискорский.
Фото: www.globallookpress.com
Он отметил недипломатичное заявление офицера Яцека Сасина на памятных мероприятиях о том, что «Владимир Путин является лидером страны, которая совершает вооружённую агрессию против своих соседей, и я думаю, что было бы неуместно праздновать годовщину вооружённой агрессии против Польши с привлечением лидера, который сегодня использует те же методы против своих соседей».
«Профессор Анджей Валицкий, авторитетный польский эксперт по России, пишет в своей последней книге, что «нужно знать, что великая победа в справедливой войне всегда была источником национальной гордости россиян, а после падения коммунизма она стала самым важным, почти единственным источником», — привёл Пискорский цитату учёного.
Поэтому, отмечает в статье журналист, нетрудно понять, что попытки Польши нанести удар по ядру государства, национальному и историческому самосознанию Российской Федерации, представляют собой элемент символической агрессии и могут рассматриваться таким же образом в Москве.
Надо признать, что терпение российской стороны, её понимание провокационных действий, предпринятых последующими властями в Польше, действительно огромно,
— отмечает он.
Ураган «Дориан» привёл к наводнениям и торнадо в США
Как пишет Washington Post, дошедший до Восточного побережья США ураган «Дориан» вызвал «разрушительные торнадо» и «затопил низменные территории» в Южной Каролине.
«Чиновники надеются, что это будет последним ударом шторма, который опустошил Багамские острова и заставил нервничать жителей Восточного побережья в течение вот уже 10 дней», — сказано в материале.
Фото: www.globallookpress.com
Эпицентр урагана уже ослаб до второй категории, однако он принёс ливневые дожди и ураганный ветер в Чарльстон в Южной Каролине. Власти заявляют, что предварительные оценки ущерба возможно будет сделать к пятнице.
Сильный ветер привёл к падению деревьев и наводнению, затопившему многие центральные исторические улицы Чарльстона,
— пишет газета.
Отмечается, что штату Южная Каролина сильно повезло, так как эпицентр шторма прошёл вблизи него ещё до прилива. Если бы оба фактора совпали, то прибрежные районы столкнулись бы с масштабным наводнением.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
05 сентября 2019, 22:09
Путин спас Буша от теракта 11 сентября? Американский политолог раскрыл тайный звонок президента
06 сентября 2019, 07:39
«Охота на российских граждан»: посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
06 сентября 2019, 04:39
Сговорились и пытались выведать тайны: В Италии по запросу США задержан топ-менеджер ОДК, ему грозит до 10 лет тюрьмы
06 сентября 2019, 01:24
Продолжают "пугать" Россию? В Британии приземлился еще один ядерный бомбардировщик США
05 сентября 2019, 22:09
Как Борис Джонсон убивает Brexit
05 сентября 2019, 22:09
"Войдет в сборники": Кадырова повеселила шутка Путина о рождаемости в Чечне
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2019, 04:39
"Она "крякает" там, где надо": Лоза прошелся по Собчак из-за ее п...
06 сентября 2019, 01:09
«Не соответствуют действительности»: Минобороны опровергло сообщения о гибели российс...
06 сентября 2019, 01:24
"Опаснее, чем мошенник": Вассерман историческими примерами предупредил о ли...
06 сентября 2019, 04:39
"Даже говорили про теракт с самолетами": Эксперт о русском предупреждении а...
06 сентября 2019, 04:39
"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать В...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2019, 03:54
"Полвека репрессий": Болгарские дипломаты неприятно удивили российских словами о роли СССР в победе над нацистами
01 сентября 2019, 01:09
Украина подписала себе "газовый приговор"? Что стоит за соглашением с США и Польшей против России
03 сентября 2019, 05:09
Целые города – в руинах: Американских аналитиков насторожила скрытая мощь русского флота
03 сентября 2019, 08:09
«Осознают, с каким государством имеют дело»: в Европе призвали помочь Украине провести судебно-правовую реформу
05 сентября 2019, 18:39
«Все рабочие пчёлы погибли ещё в июне»: из-за производства рапса для Европы в России начались проблемы с мёдом
31 августа 2019, 02:24
"Что Су-57 вытворяет...": Российский истребитель снова удивил публику
31 августа 2019, 08:39
Боевой «Катран»: какими возможностями будет обладать новейший российский корабельный вертолёт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.