Дайджест СМИ: США вводят новые санкции против России, Берлин отказался помогать Вашингтону

Автор:

Кучер Егор

Новые санкции

Согласно материалу Politico, Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против России по «делу Скрипалей». Об этом изданию сообщили два американских чиновника.

Президент Дональд Трамп подписал распоряжение о введении санкций в отношении России за использование химического оружия в нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году,

— пишет издание.

Politico напоминает, что администрация Трампа в прошлом году ввела санкции по этому делу, как того требует закон 1991 года. Согласно этому же закону, президент США должен наложить второй пакет санкций, если он не может определить, что государство-виновник прекратило использование химического оружия. Американские спецслужбы также не смогли сделать такое определение в отношении России, которая продолжает отрицать ответственность за атаку на Скрипалей, пишет газета. Вместе с тем Трамп не считал, что введение новых санкций против России необходимо.

«Но президент, который не хотел противодействовать российскому президенту Владимиру Путину, затормозил попытки введения второго раунда санкций. По пути на митинг в Цинциннати в четверг он продолжал минимизировать угрозу вмешательства России в выборы в США. На вопрос репортёра, продолжает ли Россия вмешиваться в американские выборы, Трамп ответил: "Вы действительно верите в это?"» — пишет издание.

Однако Трампу пришлось реагировать на письмо лидеров комитета по иностранным делам Палаты представителей демократа Элиота Энгеля и республиканца Майкла Маккола, которые два дня назад потребовали от президента США ввести в действие второй пакет санкций против России за отравление Скрипалей, так как того требует закон.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Новая торговая война

Как пишет Wall Street Journal, итогом завершившихся досрочно торговых переговоров США и Китая станут новые пошлины со стороны Вашингтона на китайские товары.

Президент Трамп намерен распространить пошлины практически на весь китайский импорт, обострив торговый конфликт, который может навредить потребителям США. Новые тарифы вступят в силу 1 сентября и будут охватывать 300 млрд долларов китайских товаров, включая смартфоны, одежду, игрушки и другие потребительские товары. Они станут дополнением к тарифам, уже наложенным на импорт из Китая в 250 млрд долларов,

— сообщает издание.

При этом члены команды Трампа и участники торговых переговоров не смогли обуздать президента, уверяя, что в введении новых пошлин нет необходимости.

«По словам источника, знакомого с ситуацией, против повышения тарифов выступили торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, экономический советник Белого дома Лоуренс Кудлоу и советник по национальной безопасности Джон Болтон. Но Трамп был непреклонен в усилении давления, и его позицию поддержал советник Белого дома Питер Наварро», — пишет WSJ.

Эффект на американских рынках не заставил себя долго ждать. Как водится, фондовые индексы США начинают реагировать на полученную информацию ещё до того, как что-либо случилось. Так, по сообщению газеты, Уолл-Стрит «был потрясён» новостью о новых пошлинах против Китая.

«Промышленный индекс Dow Jones потерял более 300 пунктов. Индекс закрылся снижением на 281 пункт, или на 1,1%. S&P 500 упал на 0,9%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite потерял 0,8%. Цены на нефть упали почти на 8%, что стало самым большим падением с февраля 2015 года», — пишет Wall Street Journal.

Фото: www.globallookpress.com

Издание добавляет, что действия Трампа могут вызвать ответную реакцию Пекина, хотя есть небольшая вероятность того, что инициатива президента США может быть отменена им самим ещё до вступления в силу новых пошлин.

Германия отказалась поддерживать США в Ормузском проливе

Как пишет Süddeutsche Zeitung, министр иностранных дел Германии Хайко Маас отверг участие Берлина в военной миссии под руководством США в Ормузском проливе.

Федеральное правительство не будет участвовать в запланированной и представленной морской миссии США. Мы тесно сотрудничаем с нашими французскими партнёрами,

— заявил Маас в среду в Варшаве.

Хайко Маас. Фото: www.globallookpress.com

Маас обосновал отказ Германии тем, что федеральное правительство считает неверной стратегию США по «максимальному давлению» на Иран, так как Берлин не хочет военной эскалации и продолжает полагаться на дипломатию. Однако перед этим министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявляла, что вопрос участия Германии пока не решён.

«В настоящее время мы изучаем эти требования в тесных консультациях с Великобританией и Францией», — сказала министр.

Она также указала, что европейцы, в отличие от США, заинтересованы в сохранении международного ядерного соглашения с Ираном. Германия делает всё возможное, чтобы достичь дипломатического и мирного решения с Тегераном, предусматривающего соблюдение договора об ограничении иранской ядерной программы.

Süddeutsche Zeitung напоминает, что США уже в течение нескольких недель пытаются заручиться широкой поддержкой военной миссии по защите торговых судов от нападений Ирана в Ормузском проливе. Однако в Германии требования Вашингтона натолкнулись на сопротивление многих политиков из правящих партий СДПГ и ХДС, которые категорически отвергли планы участия бундесвера в военной операции против Ирана.

Трамп о разговоре с Путиным

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Дональд Трамп в интервью телеканалу C-Span заявил, что в ходе беседы по телефону с президентом России Владимиром Путиным обсудил с ним лесные пожары в Сибири, а также двустороннюю торговлю. В ходе разговора не обсуждалась тема Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«В их лесах происходят сильные пожары, они никогда не видели ничего подобного. Мы очень хорошо тушим лесные пожары, я предложил нашу помощь, если она им понадобится. У нас был хороший разговор, короткий, но хороший разговор, и я думаю, он (Путин. — Прим. Царьграда) был бы признателен за это. Это огромные пожары, которых я никогда не видел», — сказал Трамп.

Однако репортёры продолжили допрос Трампа о том, «сознаётся» ли Путин в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США». Трамп ушёл от прямого ответа на вопрос.

«Я не уверен, что Мюллер знает, что происходит, если вы хотите знать правду. Нет сговора, нет препятствий (правосудию. — Прим. Царьграда). Что касается доказательств Мюллера, вы же понимаете, что с ними дела не так хороши. У наших стран всё хорошо», — сказал Трамп.