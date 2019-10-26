Дайджест СМИ: США возвращают танки в Сирию, во Франции заявили о великой России

Автор:

Кучер Егор

Агония США в Сирии

Как пишет Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа намерена оставить в Сирии около 500 военных, а также направить туда танки и другую технику. Этот сценарий является последним вариантом развития событий после того, как Вашингтон официально объявил о выводе из Сирии всех своих сил.

Варианты, озвученные военными чиновниками, фактически аннулируют вывод американских войск, о котором мечтал Трамп. Это также меняет цели США — от противодействия экстремистам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая в России. — прим. Царьграда) до защиты нефтяных месторождений в восточной части Сирии дополнительными войсками и при помощи нового военного потенциала,

— сообщает издание.

Отмечается, что Вашингтон рассматривает сохранение контроля над нефтяными месторождениями в этой части страны как потенциальный рычаг в будущих переговорах по Сирии. Сам Дональд Трамп в своём твиттере заявил, что США останутся на востоке Сирии, чтобы нефтяные месторождения не перешли под контроль террористов.

«Варианты сохранения в Сирии танков и сухопутных сил, решение по которым ещё не принято, обсуждались в Вашингтоне ещё в начале месяца, когда министр обороны Марк Эспер в Брюсселе призвал союзников США на встрече Организации Североатлантического договора отреагировать на вторжение Турции в Сирию», — сообщает Wall Street Journal.

М. Эспер. Фото: Bai Ping /Globallookpress

Политика США при этом выглядит достаточно непоследовательной, отмечает издание. Турция начала операцию против курдов, так как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган решил, что Трамп дал ему на это добро во время разговора 6 октября. Однако американский президент заметил, что не высказывал турецкому коллеге никакого одобрения. Президент США заявил о введении санкций против Турции и намерении «уничтожить» её экономику, а затем отменил все свои решения на этот счёт, после того как Турция объявила о прекращении огня, напоминает газета.

Глава Пентагона Марк Эспер сказал, что он поддержал на этой неделе предложение министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании зоны международной безопасности в северной части Сирии с Россией и Турцией, которые уже заключили собственную сделку по обеспечению безопасности в регионе,

— пишет газета.

Однако и тут всё меняется: Крамп-Карренбауэр заявила затем, что российско-турецкое соглашение является недостаточным для установления долгосрочного мира, отмечается в материале.

«Трамп после заявления о выводе всех сил США из северо-восточной Сирии в начале октября позже сказал, что решил оставить там около 200 военнослужащих для охраны нефтяных месторождений. Этот шаг был сделан после того, как сенатор Линдси Грэм обрисовал в общих чертах потенциальную важность нефти для Америки», — пишет газета.

Пожары в Калифорнии

Как сообщает Bloomberg, быстрое распространение огня в ходе лесных пожаров в американском штате Калифорния вынудило в четверг десятки тысяч людей покинуть свои дома. Причиной стал сильный ветер, который приводит к укорённому распространению огня. Отмечается, что нынешние пожары в Калифорнии грозят стать самым масштабным бедствием для штата за последние два года.

Фото: David Swanson/Globallookpress

В пригородах и винодельческих предместьях Лос-Анджелеса на фоне масштабных отключений электричества проводятся массовые эвакуации. По заявлениям коммунальных компаний, отключения питания необходимы как мера безопасности в связи с риском падения деревьев или повреждения линий электропередач,

— пишет агентство.

Крупнейшая коммунальная компания штата Pacific Gas & Electric Co. предупредила, что наиболее масштабные отключения электричества запланированы на выходные. Обесточенной окажется наибольшая часть залива Сан-Франциско.

«В Южной Калифорнии два сильных пожара возникли в предгорьях к северу от Лос-Анджелеса. Они вынудили около 40 тыс. американцев покинуть свои дома. <…> Порывы ветра достигают скорости около 40 миль в час (65 км/ч), что усиливает распространение огня, огромные клубы дыма видны на многие мили вокруг. Люди используют пожарные рукава, чтобы защитить свои дома», — сообщает Bloomberg.

В северных винодельческих предместьях в Калифорнии власти также объявили эвакуацию. Полностью сгорели порядка 49 зданий, выгорело около 65 кв. км. Губернатор штата Джерри Браун объявил в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации. Сообщается, что в результате пожаров уже погибли три человека.

Россия возвращает своё величие

Фото: Stefan Klein/Globallookpress

Фото: Stefan Klein/Globallookpress

Как рассказал бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти в интервью Le Figaro, Россия доказала, что вновь является одной из ведущих держав мира.

Именно Россия остановила войну между курдами и турками в северной Сирии, а не американцы. Но помимо этого, я бы говорил только о частичной победе. Прошло много времени с тех пор, как Москва выиграла первый раунд, военный. Сегодня же она играет во втором раунде: это касается политической стабилизации региона. Русским необходимо показать, что они способны продвигать мир,

— сказал Глиниасти.

По его мнению, США и Европа теперь должны признать усиление влияния России в регионе, однако если американцы останутся в Сирии, то европейцам придётся её покинуть.

«Соглашение с Турцией — это первый шаг, но их будет гораздо больше. Российско-турецкие патрули и создание зоны безопасности на севере не являются конечной целью русских. Они хотят возвращения Сирии к её довоенным границам. Размещение миллионов сирийских мигрантов в этой буферной зоне на севере страны также не является устойчивым решением», — отметил бывший дипломат.

Он также заявил, что о возвращении России статуса мировой державы говорит и проведение форума «Россия — Африка» в Сочи. Глиниасти сказал, что Россия развивает отношения с этим континентом ещё с царских времён, а во времена СССР Москва помогала африканским странам избавиться от колониального гнёта.

Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

В целом же Глиниасти полагает, что у России есть главные признаки мировой державы — мягкая сила и безопасность. В то же время существует проблема ограниченных финансовых возможностей, однако она компенсирует её наличие большим дипломатическим умом, полагает он.

Трамп может посадить всех, кто пытался искать его связи с Москвой

Как сообщает New York Times, Минюст США переквалифицировал в уголовное производство расследование обстоятельств, которые побудили бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера начать следствие по делу о так называемом российском вмешательстве в выборы в США и предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией.

«В течение более двух лет президент Трамп неоднократно критиковал расследование российского дела, заявляя о его незаконности даже спустя месяцы после того, как специальный прокурор закончил его. Теперь собственное Министерство юстиции Трампа начало уголовное расследование того, как всё это началось», — пишет газета.

Д. Трамп. Фото: Ron Sachs/Globallookpress

Как рассказали изданию два осведомлённых чиновника, Минюст США перевёл расследование дела под личный контроль генпрокурора Уильяма Барра. Этот шаг даёт прокурору Джону Дарему, который ведёт следствие, вызывать повестками в суд свидетелей, способных дать ценные показания под присягой. Итогом расследования могут стать новые уголовные обвинения, пишет газета.

«Начало уголовного расследования, вероятно, вызовет тревогу, что Трамп начал использовать Министерство юстиции, чтобы преследовать своих предполагаемых противников. Трамп уже уволил с поста главы ФБР Джеймса Коми, под руководством которого было начато расследование по России. Он также давно атаковал других бывших высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и разведки как активистов, которые пытались помешать ему победить на выборах», — отмечает издание.

Газета обращает внимание на то, что Трамп прибегает к помощи Минюста в тот момент, когда против него идёт организованное демократами дело об импичменте. Этот шаг со стороны Трампа сейчас даёт ему новые средства борьбы с политическими противниками.