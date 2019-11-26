Дайджест СМИ: США возобновили операцию в Сирии, «хороший год» для России и Путина

Автор:

Кучер Егор

Хороший год для Путина

Как пишет Wall Street Journal, в 2019 году Владимир Путин одержал решительную победу на всех фронтах внешнеполитической борьбы и теперь может наблюдать за эффектом своих действий.

Даже сам Путин должен быть поражён тем, насколько хорошо он достиг своей цели по созданию раздора в политической системе США. Его агенты вмешались в выборы 2016 года. Теперь они могут сидеть сложа руки и наблюдать, как их усилия по устранению вины Москвы и созданию вины Украины приносят свои плоды в форме ожесточённых дебатов, которые толкают силы Трампа и его противников всё дальше друг от друга,

— пишет газета.

Она приводит краткое резюме, которое дала этой ситуации бывший главный эксперт по России в штате Совета национальной безопасности президента Фиона Хилл во время недавних слушаний в Конгрессе.

Фиона Хилл на слушаниях в Конгрессе. Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Globallookpress

«Влияние успешной российской кампании 2016 года остаётся очевидным и сегодня. Наш народ разорван на части. Истина ставится под сомнение. Репутация нашей высокопрофессиональной дипломатической службы подрывается», — заявила она.

Wall Street Journal отмечает, что Путин крайне «уверен в своём успехе на этом направлении» и теперь «открыто злорадствует», заявляя: «Слава Богу, никто больше не обвиняет нас во вмешательстве в выборы в США. Теперь они обвиняют Украину».

Издание полагает, что подобное Путин «мог проделать» и с Великобританией, где на самом верху теперь гадают, насколько была распространена «российская дезинформация в попытке убедить граждан голосовать в 2016 году за выход из Европейского Союза».

Независимо от того, повлияла ли Россия на голосование по Brexit, реальность спустя три года заключается в том, что Великобритания, похоже, находится на пути к выходу из ЕС самым грязным, самым разрушительным из возможных способов. То, что плохо для европейского экономического и политического единства, хорошо для России. Поэтому Путин может расценить продолжающийся беспорядок вокруг Brexit как положительный момент в своих достижениях за 2019 год,

— пишет издание.

Ещё одним успехом Путина в этом году Wall Street Journal считает разногласия среди основных союзников по НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО, а канцлер Германии Ангела Меркель выступила против «публичной демонстрации её французским коллегой грязного белья НАТО». Итог состоит в том, что США, Германия, Франция и Турция — больше не такие уж и союзники, отмечает газета. Она полагает, что Путин может записать себе в актив разногласия в главном западном военном альянсе.

Один из главных успехов Путина Wall Street Journal видит на Ближнем Востоке, так как США решили его покинуть, а президент России остаётся в качестве главного человека, который «следит за ближневосточными делами».

«На самом деле, в Сирии всё сработало очень удачно для Путина: американские войска и их курдские союзники выполнили львиную долю работы по уничтожению там «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России. — Прим. Царьград) и его халифата, против чего фактически выступала и Россия. Теперь, закончив грязную работу, Вашингтон фактически уступил контроль над Сирией Москве и позволил своим курдским союзникам быть уничтоженными или изгнанными», — утверждает газета.

Подводя итог, издание называет Путина «мастером своего дела», так как он «работал в КГБ, и это видно».

США возобновили операции в Сирии

Между тем, как пишет New York Times со ссылкой на военных чиновников США, американские войска возобновили широкомасштабные контртеррористические операции против «Исламского государства» на севере Сирии. Это произошло почти через два месяца после внезапного приказа президента Трампа вывести американские силы, подчёркивает издание.

«Новые операции показывают, что, несмотря на требование Трампа о полном выводе всех американских сил из Сирии, в обозримом будущем президент всё ещё оставит в этой стране около 500 военнослужащих, многие из которых ведут бои», — пишет газета.

Командующий Центральным командованием вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи-младший заявил журналистам, что в ближайшие недели темп боёв против террористов в Сирии будет только нарастать.

США возобновили военную операцию в Сирии. Фото: Carol Guzy / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Американские коммандос и их сирийские курдские партнёры провели несколько небольших операций после приказа о выводе войск. Но генерал Маккензи сказал, что, поскольку американцы и курды перегруппировались в гораздо меньшей области к востоку от реки Евфрат и на дальнем северо-востоке Сирии вдоль границы с Ираком, они могут возобновить более крупные операции против ИГ,

— отмечает издание.

Врачи предупреждают о здоровье Ассанжа

Как пишет Independent, более чем 60 врачей подписали открытое письмо на имя главы МВД Великобритании Прити Пател, в котором предупредили, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме без срочной медицинской помощи.

«Медики из Великобритании, Австралии, Европы и Шри-Ланки выражают "серьёзную обеспокоенность" по поводу пригодности 48-летнего Ассанжа к суду в письме, адресованном Прити Пател, министру внутренних дел», — пишет издание.

С медицинской точки зрения и исходя из имеющихся в настоящее время данных, у нас есть серьёзные опасения по поводу способности Ассанжа предстать перед судом в феврале 2020 года,

— написали врачи.

Врачи опасаются, что Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме. Фото: Martyn Wheatley / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Они призвали провести медицинскую экспертизу как физического, так и психологического здоровья Ассанжа. Отмечается, что он может умереть в тюрьме, поэтому помочь ему нужно как можно скорее. «У нас нет времени ждать», — добавили врачи.

«Учитывая быстрое ухудшение его здоровья в тюрьме Белмарш, Джулиан Ассанж должен быть немедленно переведён в университетскую больницу для оказания надлежащей и специализированной медицинской помощи», — заявила клинический психолог из Австралии Лисса Джонсон, также подписавшая письмо.

США не заметили, как потеряли Германию

Как пишет Washington Post, отношения США и Германии достигли той точки отдаления, при которой в этих странах совершенно по-разному оценивают двусторонние отношения.

«Союз между Соединёнными Штатами и Германией является одним из наиболее исторически важных и стабильных для Вашингтона. Крупнейшая экономика Европы является не только важным политическим и торговым партнёром, но и местом размещения около 38 тыс. американских военнослужащих на ряде военных баз», — пишет газета.

Недавние исследования общественного мнения в США и Германии говорят о том, что если немцы замечают охлаждение и не склонны считать Вашингтон однозначным союзником, то американцы такие вещи оставляют без внимания.

Франция и Германия не такие уж союзники. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress

Опрос, проведённый совместно исследовательским центром Pew и немецкой фирмой Körber-Stiftung в сентябре, показал, что хотя три четверти американцев считают отношения с Германией хорошими, почти две трети немцев говорят, что отношения плохие,

— сказано в материале.

В ответах также указывалось, что две страны по-разному оценивают степень важности своего союза. Американцы с большей вероятностью отдают предпочтение более тесному сотрудничеству с Германией, причём 69% опрошенных высказались за это в сравнении лишь с 50% немцев, которые заявляют об увеличении сотрудничества с США.

«Военные базы США в Германии, наследие американской оккупации после Второй мировой войны и последующего сотрудничества через НАТО, стали поводом для аналогичного разделения мнений. 85% американцев заявили, что они (военные базы в Германии) важны для национальной безопасности США, в то время как о безопасности Германии из-за этого заявили лишь 52% немцев», — говорится в статье.

В целом все последние исследования говорят о том, что немцы испытывают всё более неприязненные чувства к союзу с США, пик этих настроений был достигнут в 2018 году, а вот взгляды США на Германию, напротив, становятся более позитивными.