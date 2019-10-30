Дайджест СМИ: США возьмут под контроль нефть Сирии, новый свидетель против Трампа

Автор:

Кучер Егор

Нефть в Сирии

Как заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер, США намерены защищать месторождения нефти в Сирии и готовы применить силу в случае попытки их захвата кем-либо. По его словам, месторождения на севере Сирии раньше служили источником прибыли для ИГ, и теперь важно не допустить, чтобы они вновь перешли в руки к террористам.

В разгар правления Багдади эти месторождения обеспечивали большую часть дохода для осуществления террористической деятельности. Американские войска останутся в этом районе, чтобы лишить их доступа к этим жизненно важным ресурсам. И мы ответим подавляющей военной силой любой группе, которая будет угрожать безопасности наших войск там,

— сказал Эспер, выступление которого транслировал телеканал С-SPAN.

Фото: zhengzaishuru / Shutterstock.com

Глава Пентагона добавил, что в данный момент месторождения на севере Сирии являются критически важным источником финансирования для курдских SDF («Демократические силы Сирии»), что даёт им возможность обеспечивать безопасность тюремных лагерей, где содержатся террористы ИГ.

«На прошлой неделе я был в Брюсселе на встрече министров обороны НАТО и говорил с нашими союзниками о ситуации в этом районе Сирии. Я подтвердил наши обязательства по разгрому ИГ и призвал другие страны поддержать их, чтобы помочь смягчить продолжающийся кризис безопасности. Турция продолжает нести ответственность за последствия своего необоснованного вторжения, которое привело к дальнейшей нестабильности в регионе. Ряд наших союзников выразили желание помочь нам с установлением контроля над территорией вдоль границы Сирии и Турции», — сказал Эспер.

Глава Пентагона подчеркнул, что армия США не намерена допускать на месторождения ни правительственную армию Сирии, ни российские силы.

Мы начали перемещать дополнительные силы в этот район. Это будет продолжаться до тех пор, пока у нас не будет достаточной уверенности в том, что туда не смогут попасть боевики ИГ или силы других дестабилизирующих сторон,

— заявил он.

Новый свидетель против Трампа

Как пишет Wall Street Journal, главный советник по Украине в штате Совета национальной безопасности США Александр Виндман планирует дать показания следователям по вопросам импичмента президента Дональда Трампа. Виндман ранее выпустил официальное заявление, в котором рассказал о своём возмущении в связи с требованиями Трампа к Украине провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына.

«Александр Виндман, ветеран войны в Ираке, который в настоящее время курирует политику по Украине в СНБ, из первых уст расскажет о телефонном звонке (Трампа Зеленскому/ — Прим. Царьград) следователям по делу об импичменте», — сообщает издание.

Газета уточняет, что Виндман планирует также дать показания против посла США в ЕС Гордона Сондленда, который в начале июля потребовал от украинцев расследовать дело Байдена, что стало бы условием для встречи Зеленского с Трампом.

«Я сказал послу Сондленду, что его заявления были неуместны, что запрос на расследование в отношении Байдена и его сына не имеет ничего общего с национальной безопасностью и что такое расследование не будет поддержано со стороны СНБ», — говорится в распространённом ранее сообщении Виндмана.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

В нём чиновник отмечает, что он не считает правильным требовать от иностранного правительства проведения расследования в отношении гражданина США. Сондленд ранее уже подтверждал, что был в курсе обеспокоенности со стороны СНБ, сказал Wall Street Journal источник, знакомый с показаниями посла.

«Эксперт по вопросам Украины и России, господин Виндман, выступал за более тёплые отношения с Украиной в то время, когда Трамп был склонен к налаживанию более тесных связей с Россией. Виндман входил в состав делегации США, присутствовавшей на инаугурации Зеленского, вместе с министром энергетики Риком Перри и послами Куртом Волкером, Джозефом Пеннингтоном и Сондлендом», — напоминает газета.

Виндман заявил также, что расследование в отношении Байдена и компании Burisma, занимавшейся деятельностью на Украине, «вероятно, будет истолковано как партийная игра», которая приведёт к тому, что Киев лишится двухпартийной поддержки в США, которую он имел ранее.

Тело аль-Багдади захоронили в море

Как пишет CNN, останки бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади были захоронены в море. Об этом телеканалу сообщили два источника в Пентагоне.

Как заявил в воскресенье советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен, США последуют тому же протоколу, что и при захоронении бывшего лидера «Аль-Каиды» (организация запрещена в России. — Прим. Царьград), который был убит во время спецоперации в Пакистане в 2011 году американскими "морскими котиками", а затем похоронен в море,

— отмечает CNN.

По словам О'Брайена, «тело аль-Багдади будет уничтожено надлежащим образом».

Эту информацию также подтвердил один из анонимных источников, который не вдавался в детали и отказался рассказать о том, как и где была проведена процедура захоронения останков бывшего главаря ИГ.

Как отмечает France24 со ссылкой на AFP, американцы при этом поспешили вновь заверить весь мир в том, что убит был именно аль-Багдади и именно его останки были захоронены в море.

«Наш разведывательный источник принимал участие в отправке координат, наведении воздушного десанта, обеспечении успеха операции до последней минуты», — сказал Полат Джан, старший советник возглавляемых курдами «Сирийских демократических сил» (SDF).

Он добавил, что для проведения экспертизы ДНК ранее была доставлена одежда аль-Багдади, и тесты показали, что это именно он.

Россия — «исторический враг Европы»

Как пишет шведская газета Dagens Nyheter, президент России Владимир Путин благодаря Дональду Трампу смог «продвинуть свои позиции», но это процесс, которому должна сопротивляться Европа.

«Оплот Североатлантического союза — Соединённые Штаты только что покинули Сирию и отдали своих курдских союзников на растерзание другой стране — члену НАТО: Турции. Великим победителем в этой драме стала Россия Владимира Путина, наш исторический враг», — сказано в материале.

Отмечается, что Европа отреагировала на последние действия США «с ужасом и гневом», а президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что вообще узнал о выходе США из Сирии в Twitter. Кроме этого, у Европы, как оказалось, нет никакого собственного плана по Сирии, который бы отличался от американского.

Ситуация для Европы была сложной заранее. США гарантировали безопасность на континенте через НАТО в течение десятилетий, но президент Трамп оказался непоследовательным и ненадёжным партнёром. Кроме того, теперь нужно уживаться с русским соседом, который обрёл ещё большее влияние благодаря Ближнему Востоку,

— пишет газета.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Julien Mattia / Globallookpress

Dagens Nyheter также без зазрения совести заявляет о том, что «агрессивная риторика Путина» была проблемой для Европы ещё до того, как «Россия аннексировала Крым в 2014 году». По мнению издания, дальше всё становилось ещё хуже, так как «Россия послала солдат, чтобы начать восстание сепаратистов на Украине», а затем «сбила своей ракетой пассажирский самолёт».