Дайджест СМИ: США в ожидании дефолта, Турция готовится к покупке С-400, Иран хоронит ядерную сделку

Автор:

Гасанов Камран

У США осталось три недели на повышение долговой планки

В сентябре США могут столкнуться с дефолтом, пишет газета Business Insider со ссылкой на исследования Центра двухпартийной политики.

Главным виновником этого является то, что налоговые поступления постоянно становятся ниже, чем ожидалось, увеличившись на 2-3% вместо ожидаемых ранее 5-6%,

– цитирует газета директора по экономической политике Центра Шая Акабаса.

Аналитический центр отличается точностью прогнозов и предупреждает, что у политиков есть время до октября, прежде чем наступит дефолт. Дефицит бюджета США за первые девять месяцев 2019 года составит $746 млрд и приблизится к триллиону. За этот период доходы вырастут на 69 млрд, а расходы – на $208 млрд.

Оценки экономистов подтвердили опасения министра финансов Стивена Мнучина, который является посредником на переговорах между республиканцами и демократами с целью заключить сделку о снятии ограничений по госзаймам. Сокращение бюджета может лишить Пентагон денег.

26 июля палата представителей уходит на летние каникулы, так что у Конгресса осталось 3 недели. Если конгрессменам не удастся договориться о повышении потолка госдолга до 22 трлн, правительство не сможет исполнить свои кредитные обязательства. «Дефолт может напугать инвесторов, захлопнуть долговые рынки и увеличить расходы по займам для правительства и частных лиц», – резюмирует Business Insider.

Трамп: Ирану «нужно быть осторожнее»

Помимо дефолта, в США обеспокоены угрозами Ирана предпринять в начале сентября новые шаги по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если США не пойдут на ослабление санкций. Ультиматумы Тегерана не привели к смягчению со стороны Белого дома.

Трамп заявил, что Ирану следует «быть осторожнее», в то время как другие высокопоставленные лица дали понять, что США продолжат экономическое давление, пишет The Wall Street Journal. Иран начал обогащать уран до 4,5%. По оценкам ООН, на текущий момент обогащение достигло 3,67%. «Оружейный уран обогащён на 90%», – уточняет WSJ.

По словам бывшего члена СНБ США Роберта Малли, этими мерами Иран пытается убедить администрацию Трампа в бесполезности санкций и усиливает свои переговорные позиции. Другие эксперты видят целью Европу.

Задача Ирана состоит в том, чтобы нарастить (уровень обогащения урана. – Прим. Царьграда) настолько, чтобы добиться экономического послабления со стороны Европы, но не до такого уровня, чтобы Европа в этом споре встала на сторону США,

– цитирует WSJ Карима Саджапура из Центра Карнеги.

Тем временем ЕС пытается снизить накал страстей между США и Ираном. Сегодня главный дипломатический советник Макрона отправится в Исламскую Республику.

Фото: globallookpress.com

«Французский чиновник заявил, что Иран и США заинтересованы в усилении давления на данном этапе, но обе стороны в конечном итоге захотят начать переговоры», – отмечает катарское агентство Al Jazeera.

Китай и Россия тоже выступают за урегулирование кризиса, но виновником нарушений «ядерной сделки» со стороны Ирана считают давление США.

Турция создала площадки для С-400

Давление США не срабатывает и в другой ближневосточной стране. CNBC отмечает, что Турция продолжает осуществлять сделку по покупке российский систем С-400. Телеканал пишет, что приобретение Турцией С-400 представляет риск для НАТО и американских истребителей F-35.

Мы подчёркиваем, что Турция столкнётся с весьма реальными и негативными последствиями, если она завершит поставку С-400,

– сказал представитель Госдепартамента США CNBC, добавив, что странам НАТО следует покупать военную технику, совместимую с системами НАТО.

Как стало известно в сентябре CNBC, Турция уже начала строительство площадки для систем С-400. Данные разведки включали спутниковые снимки конкретной пусковой установки, а также бункеров. Новая конструкция соответствует образцу российской системы С-400, отмечает телеканал.

США пытаются навязать Турции собственные системы ПВО «Пэтриот». Но последние обходятся Анкаре в два раза дороже С-400, и их продажа не предполагает передачи технологий. Преимущество С-400 состоит также в том, что они имеют более широкий диапазон действий, стреляют дальше и одновременно по нескольким целям.