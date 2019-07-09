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Дайджест СМИ: США в ожидании дефолта, Турция готовится к покупке С-400, Иран хоронит ядерную сделку
09 июля 2019, 16:39 • 89 • В мире
9 июля западные СМИ предупреждают о том, что в сентябре США может настигнуть дефолт. Франция пытается убедить Иран прекратить обогащение урана, а Турция уже построила площадки для С-400
Автор:
Гасанов Камран
У США осталось три недели на повышение долговой планки
В сентябре США могут столкнуться с дефолтом, пишет газета Business Insider со ссылкой на исследования Центра двухпартийной политики.
– цитирует газета директора по экономической политике Центра Шая Акабаса.
Аналитический центр отличается точностью прогнозов и предупреждает, что у политиков есть время до октября, прежде чем наступит дефолт. Дефицит бюджета США за первые девять месяцев 2019 года составит $746 млрд и приблизится к триллиону. За этот период доходы вырастут на 69 млрд, а расходы – на $208 млрд.
Оценки экономистов подтвердили опасения министра финансов Стивена Мнучина, который является посредником на переговорах между республиканцами и демократами с целью заключить сделку о снятии ограничений по госзаймам. Сокращение бюджета может лишить Пентагон денег.
26 июля палата представителей уходит на летние каникулы, так что у Конгресса осталось 3 недели. Если конгрессменам не удастся договориться о повышении потолка госдолга до 22 трлн, правительство не сможет исполнить свои кредитные обязательства. «Дефолт может напугать инвесторов, захлопнуть долговые рынки и увеличить расходы по займам для правительства и частных лиц», – резюмирует Business Insider.
Трамп: Ирану «нужно быть осторожнее»
Помимо дефолта, в США обеспокоены угрозами Ирана предпринять в начале сентября новые шаги по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если США не пойдут на ослабление санкций. Ультиматумы Тегерана не привели к смягчению со стороны Белого дома.
Трамп заявил, что Ирану следует «быть осторожнее», в то время как другие высокопоставленные лица дали понять, что США продолжат экономическое давление, пишет The Wall Street Journal. Иран начал обогащать уран до 4,5%. По оценкам ООН, на текущий момент обогащение достигло 3,67%. «Оружейный уран обогащён на 90%», – уточняет WSJ.
По словам бывшего члена СНБ США Роберта Малли, этими мерами Иран пытается убедить администрацию Трампа в бесполезности санкций и усиливает свои переговорные позиции. Другие эксперты видят целью Европу.
– цитирует WSJ Карима Саджапура из Центра Карнеги.
Тем временем ЕС пытается снизить накал страстей между США и Ираном. Сегодня главный дипломатический советник Макрона отправится в Исламскую Республику.
Фото: globallookpress.com
«Французский чиновник заявил, что Иран и США заинтересованы в усилении давления на данном этапе, но обе стороны в конечном итоге захотят начать переговоры», – отмечает катарское агентство Al Jazeera.
Китай и Россия тоже выступают за урегулирование кризиса, но виновником нарушений «ядерной сделки» со стороны Ирана считают давление США.
Турция создала площадки для С-400
Давление США не срабатывает и в другой ближневосточной стране. CNBC отмечает, что Турция продолжает осуществлять сделку по покупке российский систем С-400. Телеканал пишет, что приобретение Турцией С-400 представляет риск для НАТО и американских истребителей F-35.
– сказал представитель Госдепартамента США CNBC, добавив, что странам НАТО следует покупать военную технику, совместимую с системами НАТО.
Как стало известно в сентябре CNBC, Турция уже начала строительство площадки для систем С-400. Данные разведки включали спутниковые снимки конкретной пусковой установки, а также бункеров. Новая конструкция соответствует образцу российской системы С-400, отмечает телеканал.
США пытаются навязать Турции собственные системы ПВО «Пэтриот». Но последние обходятся Анкаре в два раза дороже С-400, и их продажа не предполагает передачи технологий. Преимущество С-400 состоит также в том, что они имеют более широкий диапазон действий, стреляют дальше и одновременно по нескольким целям.
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