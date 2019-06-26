Дайджест СМИ: США «уничтожат» Иран, Мюллер защищает Трампа от импичмента, американцы спасают Huawei

Автор:

Гасанов Камран

Трамп угрожает уничтожить Иран

Телеканал CNN сфокусировался на угрожающем заявлении Дональда Трампа против Ирана. Президента США разгневали последние заявления руководства этой страны. Ещё накануне президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани обвинил Белый дом в «страдании от психических расстройств». Как можно говорить о готовности вести переговоры и в то же время вводить санкции против главы МИД Ирана, возмутился Рухани. Пресс-секретарь иранского МИД сказал, что решение США «навсегда закрывает дипломатический канал».

На это последовал жёсткий ответ Трампа в Twitter.

Невежественное и оскорбительное заявление Ирана только показывает, что они не понимают реальности. На любую атаку Ирана на что-либо американское ответим огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавление будет означать уничтожение. Нет больше Джона Керри и Обамы!

— написал президент США.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Новые санкции США стали возмездием за сбитый американский беспилотник у берегов Ирана и призваны «подкрепить репутацию Трампа как закалённого» политика, отмечает CNN, напоминая, что глава Белого дома остановил авиаудары по ИРИ за десять минут до их начала.

Однако терпение Трампа не вечно. Если иранцы откажутся от его предложения провести переговоры и не капитулируют под американским давлением, «это может спровоцировать новые вспышки и рост напряжённости, которые перерастут в войну», предостерегает телеканал.

Трамп ранее говорил, что готов на переговоры с иранцами без предварительных условий. Однако обозреватель CNN Стефен Коллинсон сомневается в том, что решение Вашингтона ввести санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, помогавшего вести переговоры по «ядерной сделке», простимулирует Тегеран к возврату за стол переговоров.

Мюллер спасает Трампа от импичмента

Пока Трамп снова угрожает уничтожить Иран, бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший вмешательство России, вызван на допрос в Конгресс.

Мюллер будет давать показания в Конгрессе на открытой сессии в июле о его расследовании вмешательства России в предвыборную кампанию 2016 года и возможном нарушении Дональдом Трампом закона, пишет газета The Washington Post. Этих слушаний в Палате представителей демократы добиваются уже давно.

Р. Мюллер. Фото: www.globallookpress.com

Комитеты Палаты представителей по судопроизводству и разведке сообщили, что в соответствии с судебной повесткой Мюллер согласился выступить перед обоими комитетами 17 июля. Бывший спецпрокурор — пожалуй, главный человек в стране, которого хотят допросить в законодательном органе.

Мы рады, что американский народ будет слушать спецпрокурора Мюллера напрямую. Наша национальная безопасность находится под угрозой, и американский народ заслуживает (получить — прим. ред.) ответ,

— заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, являющаяся главным сторонником импичмента президента.

The Washington Post напоминает, что показания Мюллера последовали как раз в тот момент, когда 80 членов Палаты представителей от Демократической партии призвали начать процедуру импичмента против Трампа под предлогом, что тот «игнорировал конституцию, на которой клялся, и неоднократно отказывался сотрудничать с расследованиями Конгресса».

Сторонники импичмента надеются, что показания Мюллера смогут создать общественную поддержку для отставки президента. «Его показания, несомненно, обеспечат громкие заголовки во время телетрансляции дачи показаний», — отмечает газета.

Напомним, в марте 2019 года Мюллер завершил работу над 448-страничным докладом о т. н. «вмешательстве России», который не выявил сговора между Россией и штабом Трампа, но признал попытки вмешательства со стороны Москвы.

Американские ТНК взбунтовались против запрета на торговлю с Huawei

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Американские компании игнорируют санкции Трампа в отношении крупнейшей телекоммуникационной компании Китая. Ряд компаний, производящих процессоры для мобильной техники, всё ещё сотрудничают с Huawei, несмотря на запреты, сообщает The New York Times.

Среди нарушителей выделяются Intel и Micron Technology. Около трёх недель с момента введения запрета на сотрудничество с Huawei они продолжают поставлять китайской компании свои процессоры. По данным NYT, ограничения США не охватывают эту продукцию, что поможет Huawei собирать и продавать свою технику. Однако уже с середины августа вступит в силу закон о поставке запчастей для Huawei.

В августе 2018-го Трамп запретил американским компаниям пользоваться оборудованием Huawei и другого китайского IT-гиганта ZTE. 17 мая этого года Министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список». Владимир Путин назвал эти меры попыткой Вашингтона притормозить экономический рост Поднебесной.

Пока Intel и Micron Technology продолжают кооперацию с китайцами, американская компания по доставке FedEx подала иск против правительства США. Она утверждает, что не обязана соблюдать экспортные запреты. Иск последовал из-за срыва поставок смартфонов Huawei из Британии в США. Ограничения против китайской компании нарушили глобальную цепочку поставок Huawei, пишет CNN Business.