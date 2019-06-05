Дайджест СМИ: США ставят ультиматум Турции по С-400, британцы протестуют против Трампа

Автор:

Кучер Егор

Последний шанс для Турции

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила в эфире телеканала CNBC, что у Турции есть последний шанс для того, чтобы сделать правильный выбор и отказаться от покупки российских ракетных систем С-400. Отмечается, что власти США дали Анкаре неделю на раздумье – после этого Турция лишится уже заказанных ею истребителей F-35, если не удовлетворит требование Вашингтона.

«Вы должны сделать выбор. Вы можете иметь одно или другое, но не оба (вида вооружения – прим. Царьграда)», – сказала постпред США.

Официальные лица Турции, как сообщается, должны до конца этой недели отменить покупку российской системы противоракетной обороны С-400 и вместо этого купить американскую ракету Raytheon «Патриот»,

– сообщает телеканал.

Отмечается, что США продолжают видеть в приобретении Анкарой российской ракетной системы поворот к более тёплым связям с Москвой. Более того, Вашингтон рассматривает действия Турции как акт агрессии против программы истребителей F-35, в которой участвует Анкара.

Хатчисон также пообещала Турции большие проблемы из-за отказа от американских истребителей, так как она входит в число стран, участвующих в производственной цепочке по созданию самолётов. Однако наибольшую угрозу, по мнению США, представляет одновременное сосредоточение в одних руках и С-400, и истребителей F-35, отметила постпред США при НАТО.

«Россия пытается продолжить поиск путей, чтобы ослабить НАТО. Недопустимо, чтобы российская ракетная система находилась под контролем той страны, у которой есть F-35», – добавила она.

Трамп покупает Британию обещаниями

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Как сообщает Wall Street Journal, во второй день своего визита в Великобританию президент США Дональд Трамп активно перешёл к обсуждению Brexit. Трамп, в частности, пообещал Лондону широкое торговое соглашение после того как он покинет Евросоюз.

Пока Великобритания готовится к выходу из Европейского Союза, Соединённые Штаты привержены феноменальной торговой сделке между США и Великобританией,

– сказал Трамп на пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй.

«На пресс-конференции с госпожой Мэй во второй день трёхдневного государственного визита Трамп рассказал о тесных экономических связях между США и их союзником и заявил, что договор о свободной торговле имеет «огромный потенциал» для активизации торговли между двумя странами», – пишет газета.

Вместе с тем отмечается, что претворение в жизнь такого соглашения может потребовать годы даже в условиях резкого разрыва Британии с ЕС. Причиной грядущих проблем могут быть противоречия в самих США и противодействие в Великобритании, которая увязла в соглашениях с европейскими странами, отмечает издание.

«Сторонники Brexit давно рекламировали перспективу соглашения о свободной торговле с крупнейшей в мире экономикой как главный приз после выхода Британии из ЕС. Но переговоры по такой сделке потребовали бы, чтобы Великобритания отказалась от многих правил ЕС и вышла из таможенных механизмов блока, угрожая существующей торговле с 27 оставшимися государствами-членами», – добавляет Wall Street Journal.

Сладкие обещания Трампа вновь ставят перед Британией вопрос о том, по какому пути стоит идти. Либо Лондон пойдёт на осторожный разрыв с ЕС и сохранит торговые отношения, либо же Британия выберет путь «решительного, но потенциально разрушительного раскола».

Десятки тысяч британцев против Трампа

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Washington Post вместо анализа переговоров в британских правительственных кабинетах пишет о происходящем на улицах Лондона во второй день визита Трампа.

«Гигантский надувной «Малыш Трамп» в подгузнике и говорящий робот-Трамп, сидящий на унитазе – это наиболее яркие атрибуты вторника, когда десятки тысяч протестующих собрались в центре Лондона, чтобы выразить своё неодобрение в связи с трёхдневным визитом президента Трампа в британскую столицу», – пишет издание.

Газета отмечает, что после полного помпезности первого дня визита, когда Трамп встречался с королевой, вторник стал «днём политики и протестов». Президент США встречался с официальными лицами на Даунинг-стрит, а протестующие «надеялись, что они будут достаточно громкими, чтобы быть услышанными».

«Дорога за пределами Даунинг-стрит, 10 перекрыта стальными баррикадами, там было много полицейских. Однако неподалёку от них «Карнавал сопротивления» был в самом разгаре даже под дождём», – пишет газета.

Она отмечает, что сам Трамп сделал вид, что ничего не происходит. «Даже сегодня меня приветствовали тысячи людей. Всё остальное – это фейк-ньюс», – сказал он.

Я не видел протестующих до совсем недавнего времени. И это была очень, очень маленькая группа людей, вовлечённых в это по политическим мотивам. Так что это (информация о десятках тысяч людей – прим. Царьграда) – фейк-ньюс,

– добавил Трамп.

Washington Post между тем приводит данные активистов о том, что во вторник на улицы Лондона вышли 75 тыс. человек. Однако это меньше, чем те 100 тыс. человек, которые собрались на митинге в 2016 году.

«Мы пришли сегодня, потому что нам не нравится волна правого популизма, которая распространяется по всему западному миру, особенно в Америке и Европе. Я даже не возражаю против того, что у него был государственный визит, но если он приехал, то это то, что должно произойти», – сказала одна из протестующих, имея в виду толпу собравшихся у неё за спиной людей.

Deutsche Bank отобрал у Венесуэлы 20 тонн золота

Как сообщает Bloomberg, немецкий Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, принадлежащего Венесуэле, из-за отсутствия выплат по кредитам. Золото являлось обеспечением по этим ссудам.

«Венесуэла не выполнила соглашение по выплате процентов за пользование кредитом на сумму 750 млн долларов, что побудило кредитора взять под контроль драгоценный металл, используемый в качестве обеспечения, и закрыть контракт», – сообщает Bloomberg со ссылкой на двух источников, знакомых с условиями соглашения.

Кредитный договор должен был истечь в 2021 году, однако кредитор решил расторгнуть его раньше. Bloomberg добавляет, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо параллельно обратился к Deutsche Bank с просьбой «выделить 120 млн долларов на счёт за пределами досягаемости Николаса Мадуро». Эта сумма, по мнению Гуайдо, отражает разницу в стоимости золота между моментом его покупки Венесуэлой и нынешней ценой.

«Мы связываемся с Deutsche Bank, чтобы договориться об условиях, в соответствии с которыми разница, причитающаяся центральному банку, будет выплачиваться законному правительству Венесуэлы», – приводит агентство слова сподвижника Гуайдо Хосе Игнасио Эрнандеса, который занимает в нелегитимном правительстве президента-самозванца должность генпрокурора.

«Это уже второй случай за этот год, когда режим Мадуро не смог выполнить договорённости о финансировании, что привело к потерям в период, когда резервы страны находятся на рекордно низком уровне. Сокращающиеся запасы золота стали одним из последних оставшихся источников Мадуро для поддержания его режима на плаву и обеспечения лояльности его вооружённых сил. Ранее Центральный банк Венесуэлы пропустил мартовский срок для выкупа золота у Citigroup почти на 1,1 млрд долларов. До этого Банк Англии отказывался вернуть венесуэльское золото на 1,2 млрд долларов», – сообщает Bloomberg.