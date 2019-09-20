Дайджест СМИ: США создают коалицию против Ирана, Трамп выдал секреты разведки

Автор:

Кучер Егор

Коалиция против Ирана

Как стало известно Wall Street Journal, США при помощи ООН хотят создать международную коалицию по борьбе с Ираном, заявив о его ответственности за нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Белый дом будет настаивать на создании международной коалиции для оказания давления на Иран через Организацию Объединённых Наций, что должно стать главным ответом на атаку нефтяных объектов в Саудовской Аравии,

— пишет издание.

Саудовские власти в среду допустили причастность Ирана к нападению, хотя прямо не обвинили Тегеран в его организации. Госсекретарь США Майк Помпео назвал эти атаки «актом войны» и произнёс речь о необходимости создать коалицию в ООН — институте, который неоднократно критиковал Трамп, пишет издание.

М. Помпео. Фото: Ron Sachs/Globallookpress

Мы работаем над созданием коалиции для разработки плана сдерживания, вот что должно произойти,

— заявил Помпео, направляясь в Саудовскую Аравию.

Отмечается, что в среду Трамп приказал главе Минфина США Стивену Мнучину существенно усилить санкции против Ирана. Газета называет это первым политическим ответом на произошедшее. Однако администрация США в данный момент далека от планов военного решения.

«Признаком того, что администрация не планирует военное вторжение, является факт присутствия Трампа в Калифорнии, откуда он даёт комментарии, и куда он вылетел ранее на этой неделе для проведения мероприятий по сбору средств в рамках своей предвыборной кампании», — уточнила газета.

Саудовская Аравия провела военную операцию

В то же время саудовские власти уже начали действовать. Как сообщает Reuters, Саудовская Аравия и её арабские союзники в пятницу провели военную операцию к северу от портового города Ходейда в Йемене и атаковали «законную военную цель».

Йемен. Обломки здания, которое было разрушено в результате авиаудара под руководством Саудовской Аравии. Фото: Hani Al-Ansi/Globallookpress

Коалиция заявила, что уничтожила четыре объекта, используемые при сборке лодок с дистанционным управлением и морских мин, чтобы помочь защитить свободу морского судоходства,

— сообщает агентство.

Представитель коалиции полковник Турки аль-Малки уточнил, что эти средства используются для совершения нападений и террористических операций, которые угрожают судоходным линиям и международной торговле в Баб-эль-Мандебском проливе и на юге Красного моря.

«Движение хуситов в Йемене, которое взяло на себя ответственность за субботние нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии, через своё телевидение Masirah заявило, что коалиция нарушила соглашение с США, достигнутое в Швеции», — отмечает Reuters.

Речь идёт о соглашении о прекращении огня после вступления в Йемен поддерживаемой Западом суннитской мусульманской коалиции в 2015 году. Таким образом Запад реагировал на свержение хуситами правительства в Сане, которое было признано на международном уровне. После этого в Швеции в 2018 году было подписано соглашение о перемирии.

Планы удара по Калининграду

Как сообщает издание Breaking Defense, у США есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде в случае «агрессии» России. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харриган.

«Если мы должны пойти туда, чтобы уничтожить, например, Калининградскую IADS (интегрированную систему противовоздушной обороны), то пусть не будет никаких сомнений, что у нас есть план на этот счёт», — сказал генерал.

Мы проводим соответствующие тренировки. Мы всё время продумываем эти планы. И если это когда-нибудь понадобится, то мы будем готовы,

— добавил он.

Джеффри Ли Харриган. Фото: Dominique A. Pineiro/Globallookpress

Он также заявил, что если «агрессия России» из стратегически расположенного калининградского анклава потребует ответа США, «это будет многоуровневая, очень своевременная и эффективная операция», чтобы быстро добиться успеха.

Издание отмечает, что генерал не уточнил никаких деталей, но это не удивительно. Утверждается, что уникальное положение Калининградской области, расположенной между Польшей и Литвой, и удалённой от остальной части России, делает этот регион «отличной мишенью».

«Российские зенитные ракеты, базирующиеся там, могут угрожать значительной части НАТО, что вынуждает ВВС постоянно следить за тем, как лучше защитить военные базы. И наоборот, российские пусковые установки также находятся в пределах досягаемости военных кораблей НАТО в Балтийском море, а также береговых артиллерийских установок НАТО, не говоря уже о том, что может быть предпринята «относительно короткая поездка» танков НАТО», — пишет Breaking Defense.

Трамп выдал секреты разведки

Как сообщает Washington Post, в США разгорается новый скандал, связанный с конфликтом Дональда Трампа и американской разведки.

Уточняется, что один из сотрудников разведки, работающих в Белом доме, подал на Трампа жалобу генеральному инспектору разведывательных служб США Майклу Эткинсону. В ней утверждается, что Трамп в ходе телефонного разговора с лидером одного из иностранных государств дал своему собеседнику обещание, ставящее под угрозу национальные интересы США.

В следующем своём материале Washington Post пишет, что речь идёт о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом изданию сказали два анонимных источника, знакомых с вопросом.

Д. Трамп. Фото: Aude Guerrucci /Globallookpress

Жалоба касалась общения с иностранным лидером и «обещания», которое дал Трамп, и которое было настолько тревожным, что сотрудник разведки США, работавший в Белом доме, отправился к генеральному инспектору разведывательного сообщества, сказали два бывших чиновника США,

— пишет газета.

Отмечается, что за две с половиной недели до подачи жалобы Трамп побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Жалоба также была передана представителям Демократической партии, которые должны изучить, пытался ли Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани «манипулировать украинским правительством, чтобы помочь в предвыборной кампании Трампа».