Дайджест СМИ: США раскрыли имя фигуранта терактов 9/11, Сноуден заявил, что не «продался» России

Автор:

Кучер Егор

Фигурант в деле о терактах

Как пишет The Wall Street Journal, администрация Трампа передала адвокатам ключевую информацию для семей жертв 11 сентября, которая может пролить свет на причастность правительства Саудовской Аравии к террористическим атакам.

Фото: Gulnara Samoilova/Globallookpress

Отмечается, что ФБР США раскрыло имя должностного лица из Саудовской Аравии, которое фигурировало в отчёте 2012 года. Родственники погибших в терактах полагают, что этот человек мог отдавать распоряжения о помощи террористам. Этот акт может осложнить отношения США и Саудовской Аравии, отмечает издание.

Решение, обнародованное на судебном заседании в четверг, знаменует собой последний поворот в долгой схватке между семьями и ФБР в попытке родственников получить доступ к неотредактированной копии отчёта и другой информации. Семьи искали этот документ в рамках судебного процесса против Саудовской Аравии, в котором правительство обвиняется в содействии координации нападений 2001 года,

— пишет газета.

Семьи жертв терактов уже несколько месяцев призывают власти США предоставить полный отчёт. В недавнем письме Трампу они заявили, что это поможет им «наконец узнать всю правду и добиться справедливости от Саудовской Аравии».

«ФБР, сославшись на "исключительный характер дела", заявило, что назовёт только имя одного саудовского чиновника, как требует большинство семей, однако не выдаст никакой другой информации. Имя чиновника не будет обнародовано, но будет предоставлено в частном порядке юристам семей жертв», — говорится в материале.

Фото: Ralph Peters /Globallookpress

Родственники жертв терактов уже назвали согласие ФБР выдать им имя саудовского чиновника «большой победой», однако они будут добиваться получения других доказательств причастности к террористическим атакам властей Саудовской Аравии.

Сноуден о возвращении домой и России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью NPR назвал условия своего возвращении домой и заявил, что не сотрудничает с властями России.

Я не хотел оказаться здесь, и это то, о чём постоянно забывают. Жить в России — это был не мой выбор,

— сказал Сноуден, отметив, что просил убежища в 27 странах, но правительство США аннулировало его паспорт.

Сноуден признал, что российская разведка хотела, чтобы он сотрудничал с ней. Он отметил, что если бы был полезен разведке и согласился, то «в первый же день уехал на лимузине, жил во дворце, а все бы видели, как они устраивают мне парады на Красной площади». Сноуден отметил, что уничтожил доступ ко всей секретной информации ещё до того, как приехал в Россию. «Потому что я не знал, что будет дальше», — сказал он.

Сноуден заявил также, что он связывался по поводу убежища с другими странами — Германией, Польшей, — однако они «опасались возмездия США». Экс-сотрудник АНБ также заявил, что критикует ситуацию с правами человека в России и правительство страны.

Э. Сноуден. Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Globallookpress

Вы должны взглянуть на основные факты. Я постоянно критикую политику российского правительства, в том числе в области прав человека, критикую даже российского президента,

— сказал Сноуден.

Он добавил также, что хотел бы вернуться в США и готов это сделать, если на родине его ожидает справедливый судебный процесс. Однако такой процесс, по его мнению, невозможен, так как судьи не могут ознакомиться с информацией, которую он выдал, и не смогут решить, насколько это было правомочно. «У нас не может быть справедливого судебного разбирательства по поводу раскрытия информации, если жюри не может оценить, правильно было или нет раскрывать эту информацию», — уточнил он.

По его мнению, возвращаться только для того, чтобы тебе вынесли приговор, было бы неверным сигналом для тех, кто борется за права человека и может оказаться в подобной ситуации.

Польша о решении суда по Opal

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, слова которого приводит польское радио RMF24, решение суда по запрету доступа «Газпрома» к газопроводу Opal является крайне важным для Варшавы.

Как отметил премьер-министр, это очень важное и благоприятное для нас решение. Мы выиграли фундаментальный спор с Европейской комиссией по поводу газопровода Opal, который фактически является продолжением газопровода Nord Stream 1, уже построенного между Россией и Германией,

— сказано в сообщении.

По словам Моравецкого, Польша выстраивает свою безопасность и связывает суверенитет с «Балтийской трубой» — газопроводом, который идёт в Норвегию и Данию. Как отметил польский премьер, решение суда по «Газпрому» и Opal даёт Польше «беспрецедентную безопасность в сравнении с тем, что было ещё несколько лет назад». «Это решение означает, что "Газпром" и Германия не смогут использовать газопровод Opal на 100% вдоль нашей западной границы монопольным образом», — подчеркнул он.

«Подчинение этого трубопровода конкурентным правилам создаёт лучшие условия для конкуренции с российским газом и гораздо лучшие условия для обеспечения полного суверенитета и безопасности, что снизит затраты на газ в Польше через несколько лет», — сказал Моравецкий.

М. Моравецкий. Фото: Michal Kamaryt/Globallookpress

По его словам, сегодня цена гораздо ниже, чем та, которую приходилось платить из-за «пистолета, приставленного к голове нашим единственным партнёром».

США отправят военных в Сирию

Как пишет The New York Times, США намерены отправить в Сирию дополнительно ещё 150 военных. Отмечается, что это должно «разрядить» отношения с Турцией в регионе.

«Пентагон готовится отправить около 150 военнослужащих в северо-восточную Сирию для проведения наземных патрулей с турецкими войсками. Это временно приостановит вывод войск из Сирии, который производится в соответствии с приказом президента Трампа, который он отдал в декабре прошлого года», — пишет издание.

Новое развёртывание войск, о котором ранее не сообщалось, является частью расширяющейся серии военных и дипломатических шагов, предпринятых США в последние недели для ослабления эскалации напряжённости в отношениях с Турцией, союзником по НАТО, из-за американской поддержки сирийских курдских боевиков, отмечает газета.

В настоящее время контингент США в Сирии насчитывает чуть менее тысячи военных, которые в основном занимаются ликвидацией оставшихся лагерей боевиков, пишет газета.

«В прошлом месяце Турция пригрозила вторгнуться в северо-восточную Сирию, чтобы добиться вывода сирийских курдов с территории вдоль границы, которую они захватили у "Исламского государства" (террористическая организация, запрещённая в РФ — прим. Царьграда). В ответ на это Пентагон в последние недели поспешил организовать совместные разведывательные полёты и наземное патрулирование с турецкими силами в узкой буферной зоне внутри Сирии», — пишет The New York Times.

Отмечается, что для смягчения реакции Турции США согласились на ликвидацию ряда курдских укреплений вдоль границы, которые Анкара ранее называла угрожающими. Решение об отправке 150 военных был принято после встреч двух высокопоставленных генералов США со своими турецкими коллегами в Анкаре.