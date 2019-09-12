Дайджест СМИ: США раскритиковали «Буревестник», Пекин пойдёт на уступки Вашингтону

Автор:

Кучер Егор

Испытания «Буревестника»

Как сообщает телеканал CNBC, разведке США стало известно, что Россия по крайней мере пять раз проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой и все они завершились неудачей.

Несмотря на множество неудачных испытаний, российская ядерная ракета с так называемым неограниченным радиусом действия будет готова к войне в течение следующих шести лет — немного раньше срока, о котором сообщалось ранее, свидетельствует оценка разведки США,

— сообщает телеканал.

Фото: Russian Defence Ministry/Globallookpress

Отмечается, что «более амбициозные» сроки возможны, несмотря на провал ряда испытаний ракеты, а также на ЧП у северного побережья России, при котором погибли пять человек. У Запада возникли опасения, что там испытывался именно «Буревестник».

Оценка разведки США показала, что взрыв 8 августа произошёл во время миссии по спасению потерянного «Буревестника» со дна океана,

— сказано в сообщении.

США определили, что самый длинный испытательный полёт длился чуть более двух минут, ракета пролетела 22 мили (более 35 км), прежде чем потеряла управление и упала. Самое короткое испытание длилось четыре секунды, ракета пролетела 5 миль (более 8 км).

«Испытания, по-видимому, показали, что ядро ​​крылатой ракеты с ядерным двигателем не удалось запустить, и, следовательно, оружие не смогло выполнить неограниченный полёт, которым хвастался Путин», — сообщает CNBC.

Трамп об ошибках Болтона

Как пишет Washington Post, Дональд Трамп рассказал о «нескольких главных ошибках» своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Президент Трамп заявил в среду, что уволенный советник по национальной безопасности Джон Болтон допустил "некоторые очень большие ошибки". Трамп привёл в пример разногласия с ним по внешним конфликтам, плохие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также столкновения Болтона с другими высокопоставленными представителями сферы нацбезопасности. Он должен был уйти,

— пишет газета.

«Джон известен как крутой парень, — пренебрежительно сказал Трамп. — Он такой крепкий, что втянул нас в Ирак. Это сложно. Джон не соответствовал тому, что мы делали».

Издание отмечает, что Болтон изначально отказался комментировать замечания Трампа, однако потом заявил: «Я скажу своё слово в своё время». Соратники Болтона рассказали, что он тщательно следит за новостями о своей отставке и комментариями президента. Один из близких к Болтону источников назвал критику со стороны президента «странной» и «необъективной», но заметил, что Болтон не был удивлён последним «взрывом» Трампа после совместной работы и благодаря знанию его поведения.

Д. Трамп и Д. Болтон. Фото: Andrew Harrer/Globallookpress

«Пока он спокоен», — сказал один из близких к Болтону источников. Он отметил, что экс-советник по нацбезопасности может написать книгу или дать большое телевизионное интервью.

Дерипаска задолжал госбанкам России

Wall Street Journal сообщила, что олигарх Олег Дерипаска обратился за помощью «к Кремлю», когда попал под санкции и столкнулся с требованием от американских банков погасить 200 млн рублей долга автопроизводителя ГАЗ.

«Автопроизводитель Дерипаски ГАЗ взял целую кучу кредитов у контролируемых государством банков, включая ВТБ и Сбербанк, для погашения своих западных кредитов. Сегодня, по его словам, у компании нет западных займов, а задолженность перед российским государством выросла до 1,4 млрд долларов», — пишет газета.

«В конце концов, есть кредитор последней инстанции и инвестор последней инстанции», — сказал Дерипаска.

Хотя некоторые санкции должны были отделить экономическую элиту России от Кремля, они подтолкнули санкционированных лиц ближе к российскому правительству, которое стало крупнейшим кредитором в стране,

— отмечает газета.

В сообщении сказано, что у Дерипаски были «проблемы с законом» ещё до того, как он попал под санкции. У него были проблемы с получением визы в США из-за предполагаемых связей с преступными группами, но олигарх отрицает обвинения.

«Западные банки сейчас, как правило, отказываются от кредитования российских корпораций любого рода, опасаясь осложнений. Это подтолкнуло российские компании в сторону местных банков, крупнейшие из которых принадлежат государству», — пишет издание.

О. Дерипаска. Фото: ID1974 / Shutterstock.com

По данным Fitch, которые приводит газета, из всех банковских кредитов в России в прошлом году 70% были предоставлены государственными банками, по сравнению с примерно 64% ​​в 2016 году. Доля 10 крупнейших частных банков России на кредитном рынке упала до 11% с 17% за тот же период. Государственное финансирование банковской системы выросло более чем в два раза — до 8,44 млрд рублей в 2018 году с 3,55 млрд рублей в 2016 году.

Трамп отложил удар пошлинами по Китаю

Как сообщает Bloomberg, Дональд Трамп заявил, что он откладывает введение дополнительных 5-процентных тарифов на китайские товары на две недели. Это свидетельствует о том, что обе стороны, вероятно, настроены на более эффективные переговоры, которые могут пройти в ближайшие недели. Сообщается, что Китай готов проявить ответный жест «доброй воли».

Китай может разрешить компаниям возобновить закупки сельскохозяйственной продукции у США в знак доброй воли в преддверии предстоящих торговых переговоров между двумя странами, сообщили источники, знакомые с ситуацией,

— отмечает Bloomberg.

По данным агентства, речь идёт о возможности возобновления импорта свинины и сои, как и другой продукции, хотя объёмы ещё не определены.