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Дайджест СМИ: США пытались захватить «Нафтогаз» Украины, скандал с «отравителями из ГРУ» в Болгарии

26 ноября 2019, 00:24  •  73 • В мире
Зарубежные СМИ 25 ноября обсуждают попытку бизнесменов, связанных с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, установить контроль над «Нафтогазом» Украины. Санкции против «Северного потока — 2» могут стать частью оборонного бюджета США на 2020 год. В Болгарии разразился скандал с отравлением бизнесмена Емельяна Гебрева сразу восемью «шпионами ГРУ». Глава Пентагона Марк Эспер отправил в отставку главу ВМС за покрывательство военного, виновного в преступлениях в Ираке
Автор:
Кучер Егор
Попытка захвата «Нафтогаза»
Как сообщает The Wall Street Journal, исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов дал показания Федеральной прокуратуре Нью-Йорка. В них он заявил, что двое бизнесменов, связанных с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, пытались захватить компанию. Речь идёт о Льве Парнасе и Игоре Фрумане.
«В одном из своих первых интервью после встречи с прокурорами Фаворов рассказал об усилиях Фрумана и Парнаса заручиться его поддержкой в попытке свергнуть генерального директора "Нафтогаза" Андрея Коболева. "Нафтогаз" является самой важной компанией на Украине, составляющей почти 10% её ВВП», — пишет газета.
Фаворов рассказал, что Парнас и Фруман намеревались произвести поглощение «Нафтогаза», завербовав самого Фаворова и сделав его новым главой компании. Это предложение, по словам топ-менеджера, ошеломило его. С одной стороны, как пишет The Wall Street Journal, Фаворов полагал, что Фруман и Панас «мало что знали о газовом бизнесе», а с другой — очевидно, имели «значительные политические связи». Однако Фаворов не принял их предложение и сообщил о случившемся главе «Нафтогаза» Коболеву.
Отмечается, что предложение директору «Нафтогаза» «работать на Трампа и Джулиани» поступило от Фрумана и Парнаса в марте на конференции CERAWeek в Хьюстоне. По словам Фаворова, оба бизнесмена говорили ему, что у них есть выход «на самый верх», где они могут обсуждать политику Украины. В доказательство они показывали свои фотографии с Трампом и Джулиани.
Фото: Jaap Arriens/Globallookpress
«Адвокат Фрумана от комментариев отказался. Эд МакМахон, адвокат Парнаса, заявил, что эта история является "полностью ложной". <…> Теперь федеральные прокуроры в Нью-Йорке сосредоточили свои усилия на попытках Фрумана и Парнаса оказать влияние на "Нафтогаз", а также заключить энергетические сделки. Обвинители также изучают, мог ли Джулиани получить прибыль от таких сделок на Украине, заключённых при посредничестве Фрумана и Парнаса», — пишет издание.
Оборонный бюджет США против «Северного потока — 2»
Как сообщает издание Defense News, глава комитета Сената США по иностранным делам Джим Риш заявил о намерении включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет на 2020 год.
Обязательный для принятия Конгрессом законопроект об оборонной политике станет средством для остановки проекта российского президента Владимира Путина по поставке природного газа в Европу по трубопроводу из России в Германию на 11 млрд долларов, сообщил в пятницу один из ведущих законодателей США,
— пишет издание.
Риш подтвердил это в кулуарах Галифакского международного форума безопасности. Включение санкций в оборонный законопроект является сильным шагом, однако законодатели Палаты представителей и Сената ещё не достигли соглашения по этому крупному документу.
«Причина этой радикальной инициативы состоит в том, что окно возможностей закрывается. Наибольшая часть "Северного потока — 2" уже построена», — сказал Риш, добавив, что санкции должны вынудить компании-партнёры прекратить участие в создании газопровода.
«Это им дорого обойдётся. Я думаю, что если эти санкции пройдут, компании уйдут, и русским придётся искать другой способ закончить трубу, если они вообще смогут это сделать», — отметил сенатор.
Д. Риш. Фото: Stefani Reynolds/Globallookpress
Текст положения о санкциях не был обнародован, но Риш сказал, что он близок к законопроекту о защите энергетической безопасности Европы, который был разработан сенатором Тедом Крузом. Согласно этому законопроекту, санкции должны быть наложены на компании, предоставляющие суда для прокладки труб по дну Балтики.
«Отравители ГРУ» в Болгарии
Bellingcat публикует статью о «странных совпадениях» в деле о нескольких случаях отравления болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева и визитах в Болгарию восьми сотрудников ГРУ под вымышленными именами.
«В предыдущем расследовании Bellingcat и его партнёр по расследованию Insider сообщили о визите в Болгарию старшего офицера ГРУ Дениса Сергеева, известного как "Сергей Федотов", в то время, когда болгарский поставщик оружия (Гебрев — прим. Царьграда) впал в кому из-за отравления неизвестным нейропаралитическим веществом. Вместе с ним были отравлены руководитель его завода и его сын. Через месяц произошло второе отравление, после того как Гебрев и его сын вышли из больницы», — пишет портал.
Фото: jgolby / Shutterstock.com
Отмечается, что Денис Сергеев якобы является генерал-майором элитного подразделения секретных операций российской военной разведки, приписанного к воинской части 29155. Сергеев якобы посещал Великобританию для координации действий полковников Чепиги и Мишкина (Боширова и Петрова) в Солсбери в марте 2018 года.
«В новом совместном расследовании со Spiegel и Insider Bellingcat отмечает, что во время отравления в Болгарии находилась группа из восьми офицеров ГРУ — членов одного и того же подразделения», — сообщает портал.
Среди агентов были Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Пётр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
В качестве доказательства их причастности приводится тот факт, что Гебрев был госпитализирован 8 апреля 2015 года. Визиты «агентов ГРУ» состоялись в феврале, марте и в конце апреля. Последняя группа покинула Болгарию 28 апреля.
Федотов (Сергеев) и Горшков (Борисов) не улетели 30 апреля, на которое у них были билеты, а покинули Болгарию как раз раньше — тоже 28 апреля, утверждает издание, считая этот факт косвенным доказательством их причастности к отравлению. Имена агентов были вымышленными, однако даты рождения — реальными, пишет Bellingcat. Благодаря этому якобы и удалось вычислить «отравителей».
Отставка главы ВМС США
Р. Спенсер. Фото: US Joint Staff /Globallookpress
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Как сообщает Bloomberg, министр обороны США Марк Эспер отправил в отставку главу ВМС Ричарда Спенсера в связи с утратой доверия. Реальной причиной отставки стало намерение Спенсера «отмазать» виновного в военных преступлениях в Ираке «морского котика» Эдварда Галлахера.
«Как заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Эспер узнал, что Спенсер в частном порядке предложил Белому дому восстановить звание Галлахера и позволить ему уйти в отставку с сохранением наград», — пишет агентство.
«Я не был доволен тем, как военно-морской флот провёл суд над "морским котиком" Эдди Галлахером», — написал Трамп в серии твитов после объявления об отставке Спенсера.
Президент заявил, что выдвинет кандидатуру адмирала и действующего посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на должность министра ВМС.

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