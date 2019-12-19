Дайджест СМИ: США признали поражение по «Северному потоку — 2», судьба Сбербанка

Автор:

Кучер Егор

Поражение США

Как сообщает Bloomberg, официальные лица в США признали поражение в борьбе с российским газопроводом «Северный поток — 2».

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, США не имеют достаточных рычагов, чтобы помешать завершению проекта газопровода "Северный поток — 2" между Россией и Германией. Таким образом они признали провал многолетних усилий по предотвращению того, что чиновники считают угрозой европейской безопасности,

— отмечает агентство.

Один из чиновников, который попросил не называть его имени, сказал Bloomberg, что газопровод почти завершён, а санкции, принятые во вторник в рамках законопроекта о военном бюджете США, уже не смогут повлиять на ситуацию.

В США признали поражение в борьбе с российским газопроводом «Северный поток — 2». Фото: Stefan Sauer / Globallookpress

«Такое признание — редкое явление в отношении того, что было одним из приоритетов внешней политики для администрации Трампа. Оно также подтверждает, что европейские союзники вроде Германии были невосприимчивы к американскому требованию отказаться от газопровода. Кроме этого, США всеми силами пытались сдержать Россию в её "игре мускулами" — как в ситуации с энергетикой Украины, так и с вмешательством в выборы», — отмечает Bloomberg.

Во время визита в Польшу в феврале госсекретарь Майкл Помпео заявил, что проект «Северный поток — 2» «обогащает русских таким образом, чтобы подорвать национальную безопасность Европы», напоминает агентство. При этом Германия отвергла любые требования США по проекту. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял, что «европейская энергетическая политика должна решаться в Европе, а не в США».

«Трамп заявлял, что сразу же подпишет закон, принятый во вторник. По словам источника в Сенате, штрафные санкции для компаний, строящих проект во главе с российской энергетической компанией "Газпром", вступят в силу немедленно», — сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп заявлял, что сразу же подпишет закон о санкциях. Фото: Ron Sachs / Globallookpress

Сенат США принял закон об обороне

Как пишет The Wall Street Journal, во вторник Сенат США утвердил закон об оборонном бюджете, в который вошли меры не только против «Северного потока — 2», но и против правительства президента Сирии Башара Асада.

Сенат утвердил законопроект об оборонной политике, в котором содержатся положения, предусматривающие ответственность президента Сирии Башара Асада и его режима за преступления против гражданского населения посредством новых карательных мер,

— пишет газета.

Окончательный вариант Закона о государственной обороне, который Палата представителей одобрила на прошлой неделе, во вторник был одобрен Сенатом 86 голосами.

«Белый дом ранее сообщал о намерении президента Трампа подписать этот закон, который предусматривает военные расходы в размере 738 млрд долларов, повышение заработной платы для военнослужащих на 3,1%, капитальный ремонт военного жилья и создание Космических сил США в качестве шестой ветви вооружённых сил», — сказано в материале.

Согласно закону, чиновники администрации теперь должны определить, занимается ли Центральный банк Сирии отмыванием денег, и если да, то наложить на него санкции. В частности, в законе предусмотрены санкции против лиц, которые оказывают поддержку сирийскому правительству или военным или российским и иранским силам, действующим на территории Сирии.

В законопроекте, утверждённом Сенатом, содержатся положения об ответственности президента Сирии Башара Асада и его режима за преступления против гражданского населения. Фото: Syrian Presidency / Globallookpress

Законодательство ограничивает передачу средств, технологий и имущества, запрещает лицам под санкциями въезжать в США. Кроме этого, в законе содержится призыв к администрации продолжать оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу, "в том числе через международные организации", а также поддерживать усилия по сбору доказательств нарушений прав человека режимом Асада,

— говорится в материале.

Контрольный пакет Сбербанка

Как удалось узнать Reuters, правительство России обсуждает план передачи принадлежащего ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка другой государственной структуре.

«Центральный банк России напрямую владеет 50% плюс одна акция в капитале Сбербанка. Он также стал владельцем двух других банков — "Открытие" и "Траст" — после ликвидации на рынке трёх частных банковских групп в 2017 году», — сообщает агентство.

Идея передачи контроля над Сбербанком, который проводит около половины всех розничных операций в стране, уже обсуждалась и ранее, отмечает Reuters. Она возродилась после того, как ЦБ России вновь взял на себя функции по надзору за финансовыми рынками в конце 2013 года. Один из источников агентства прямо заявил, что ЦБ России является одновременно и мегарегулятором в российском банковском секторе, и акционером Сбербанка, в чём есть противоречие.

«Сергей Швецов, первый заместитель главы Центрального банка, заявил во вторник журналистам, что существующий закон запрещает продажу или передачу доли Центрального банка в Сбербанке, но отказался комментировать дальнейшее развитие этой ситуации», — отмечает Reuters.

Трамп выступил в роли собственного адвоката

Как пишет Politico, во вторник президент США Дональд Трамп вынужден был предпринять последние возможные меры перед голосованием по импичменту в Конгрессе.

В шестистраничном письме, которое больше напоминает поток сознания, Трамп заявил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что осуждает обе статьи об импичменте — за злоупотребление полномочиями и препятствование Конгрессу. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

«Накануне своего возможного импичмента президент Дональд Трамп решил выступить в качестве своего собственного адвоката. В шестистраничном письме, которое больше напоминает поток сознания, он заявил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что осуждает обе статьи об импичменте — за злоупотребление полномочиями и препятствование Конгрессу», — пишет издание.

Газета подчёркивает, что письмо Трампа Пелоси написано не так, как пишут деловые документы. Его стиль похож на очередной твит Трампа, содержит «странные комбинации больших и маленьких букв», а также «грамматические ошибки». В письме Трамп обвинил Пелоси в «объявлении открытой войны американской демократии», «оскорблении американской веры» и разработке «схемы отмены выборов».

Politico отмечает, что по письму уже сейчас можно сделать вывод о том, на основе каких аргументов будет выстроена защита Трампа. В частности, будет заявлено, что статьи импичмента не содержат «никаких преступлений и никаких проступков», что делает процесс «недействительным» и «неконституционным». Кроме этого, защита Трампа будет обвинять демократов в попытках подорвать политику страны, вызвав разногласия.