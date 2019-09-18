Дайджест СМИ: США привели армию в боевую готовность, Нетаньяху провалил выборы

Автор:

Кучер Егор

Демарш против Ирана

С каждым днём США лишь усиливают антииранскую риторику в связи с недавней атакой дронов на саудовские НПЗ. Этой теме посвящены буквально все актуальные сообщения центральных западных СМИ. Новым поворотом стало заявление Пентагона и представителей Саудовской Аравии о готовности представить доказательства вины Ирана.

Как пишет New York Times, американская разведка продолжает оценивать спутниковые изображения с места нападения, чтобы определить траекторию полёта дронов.

Аналитики изучают спутниковые изображения с места нападения и радиолокационные данные о траектории полёта дронов. Также оцениваются сообщения, перехваченные до и после атаки,

– пишет издание.

Сообщается, что наиболее важный анализ будет производиться над электронной начинкой одного из аппаратов, системные платы которого были найдены нетронутыми, так как он не достиг своей цели. Предполагается, что это прольёт свет на место происхождения ударных средств.

«Одна из теорий, набирающих популярность среди американских чиновников, заключается в том, что дроны были запущены из Ирана, но запрограммированы на полёт вокруг северной части Персидского залива через воздушное пространство Ирака, а не прямо через залив, где за ситуацией пристально наблюдают США», – приводит газета заявление одного из американских чиновников.

Фото: sibsky2016/ Shutterstock.com

Отмечается, что за несколько часов до атак американская разведка обнаружила необычную активность на военных базах на юго-западе Ирана, что может говорить о подготовке к ударам, сказал изданию другой источник.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на телеканал Al Arabiya, с доказательствами вины Ирана готовы выступить и власти Саудовской Аравии.

«Представитель министерства обороны Саудовской Аравии заявил, что вечером в среду он проведёт пресс-конференцию, на которой будет рассказано о роли Ирана, а также об оружии, использованном в атаках», – сообщает агентство.

Помпео едет на Ближний Восток

В связи со сложившейся ситуацией госсекретарь США Майк Помпео срочно отправляется на Ближний Восток. Как пишет Washington Post, такое решение было принято ввиду отказа властей Ирана от любых прямых переговоров с США.

Турне Помпео включает в себя Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. Поездка госсекретаря свидетельствует об опасности того, что напряжённость в отношениях с Ираном может перерасти в военный конфликт,

– пишет издание, отмечая, что в то время как Дональд Трамп не заявил о вине Ирана, Помпео сразу же указал на Тегеран.

М. Помпео. Фото: Ting Shen/Globallookpress

Отмечается также, что сложившаяся ситуация «разбила надежды» на то, что Трамп может встретиться с главой Ирана Хасаном Рухани в ходе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

«Все официальные лица в Исламской Республике единодушно считают, что на любом уровне не будет никаких переговоров с Соединёнными Штатами», – заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в комментариях, опубликованных на его веб-сайте.

Между тем официальные лица США заявили, что Саудовская Аравия может запросить экстренное заседание СБ ООН, чтобы осудить Иран, если вина Тегерана будет доказана. Для сбора необходимых улик США направили в Саудовскую Аравию группу своих специалистов.

Армия США приведена в боевую готовность

Как сообщает Hill, вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности американской армии к ответу на нападение в Саудовской Аравии.

М. Пенс. Фото: Michael Brochstein/Globallookpress

После этой неспровоцированной атаки я заявляю, что мы готовы. Мы приведены в боевую готовность и полностью обеспечены, мы готовы защищать интересы наших союзников. Даже не сомневайтесь в этом,

– сказал Пенс.

Как отметил вице-президент США, «похоже», что Иран несёт ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты. По его словам, разведка США работает над тем, чтобы подтвердить это.

«Мы оцениваем все доказательства, мы консультируемся с нашими союзниками», – сказал Пенс, добавив, что Трамп, который сейчас участвует в кампании на Западном побережье США, впоследствии определит наилучшую стратегию действий.

Нетаньяху проигрывает выборы

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные экзитполов, партия «Ликуд» действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху занимает второе место на парламентских выборах.

Б. Нетаньяху. Фото: guoyu/Globallookpress

«После проведения голосования во вторник ни премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ни его главный соперник не получили большинства, показывают экзитполы. Это может привести к началу периода неопределённости в формировании нового правительства Израиля на фоне ближневосточного конфликта между Ираном и США вместе с их союзниками», – пишет издание.

Предварительные данные также открывают перспективу формирования двумя крупнейшими политическими партиями Израиля правительства единства. Решение этой задачи может занять несколько недель, в течение которых будут идти переговоры. Пока ни одна из политических сил не торопится заявлять о своей победе, пишет газета.

По данным газеты Jerusalem Post, которая ссылается на опрос «13 канала» израильского телевидения, блок «Кахоль-Лаван» оппозиционера и бывшего начальника генштаба армии обороны Израиля Бенни Ганца получает 58 мест в парламенте, тогда как «Ликуд» Нетаньяху – 54. Всего в парламенте 120 мест.