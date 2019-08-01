Дайджест СМИ: США построили бракованный авианосец, сын бен Ладена мёртв

Автор:

Кучер Егор

Давление на Иран

Как сообщает The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Издание критикует президента за такое решение.

В среду администрация Трампа предприняла необычный шаг, наложив санкции на министра иностранных дел Ирана, по сути, перекрыв самый ясный путь для переговоров с Ираном, наказав человека, который вёл переговоры по ядерному соглашению 2015 года,

— пишет газета.

Мохаммад Джавад Зариф. Фото: www.globallookpress.com

Издание добавляет, что высокопоставленные представители администрации назвали министра иностранных дел Зарифа «пропагандистским оружием» верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. При этом отмечается, что Зариф — это дипломат с американским образованием, тесно связанный с США.

«Когда США в прошлом году разрывали ядерное соглашение, администрация утверждала, что этот шаг должен привести к новым переговорам. Но с отстранением Зарифа становится неясно, кто ещё может служить таким же опытным посредником для Тегерана в любых потенциальных переговорах. Администрация уже ввела санкции в отношении оставшихся в стране "центров силы" — аятоллы Хаменеи и элитной военной организации — Корпуса стражей исламской революции», — отмечает издание.

Остаётся также неясным, будет ли Зарифу запрещено посещать штаб-квартиру ООН, находящуюся в Нью-Йорке. Две недели назад глава МИД Ирана давал многочисленные телеинтервью и встречался с репортёрами, то есть делал то, что является работой дипломата в переговорах с США. Зариф тогда выражал удивление по поводу слухов о том, что против него могут ввести санкции, добавляет издание.

Сын бен Ладена

Разведка США получила сведения о том, что сын и вероятный преемник Усамы бен Ладена — Хамза — мёртв, сообщили телеканалу NBC три источника в американском правительстве.

Должностные лица не предоставили подробностей о том, где и когда умер Хамза бен Ладен, и сыграли ли США какую-либо роль в его смерти. На вопрос журналистов в среду, были ли у США сведения о том, что Хамза мёртв, президент Дональд Трамп сказал: "Я не хочу это комментировать",

— сообщает телеканал.

Хамза бен Ладен. Фото: www.globallookpress.com

«Последнее известное публичное заявление Хамзы бен Ладена было опубликовано пресс-службой "Аль-Каиды" (деятельность запрещена в РФ) в 2018 году. В этом сообщении он угрожал Саудовской Аравии и призвал народ Аравийского полуострова к восстанию», — говорится в сообщении.

Хамза бен Ладен, предположительно, родился в 1989 году. Сын примкнул к отцу, лидеру «Аль-Каиды», в 1996 году, когда террористы объявили войну США. Тогда же Хамза стал появляться на видеороликах со своим отцом.

«"Морские котики" ликвидировали Усаму бен Ладена в 2011 году во время операции в пакистанском Абботтабаде. Хамзы там не оказалось, однако письма, изъятые на базе, свидетельствовали о том, что бен Ладен ждал возвращения сына к нему в Абботтабад и готовил его как будущего лидера», — отмечает NBC.

В феврале Госдеп США объявил, что заплатит 1 млн долларов за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена.

Самый дорогой и недоделанный авианосец

Агентство Bloomberg сообщает, что самый дорогой в мире и в истории США авианосец Gerald Ford сошёл со стапелей с огромным количеством брака и недоработок, что мешает ему даже просто поднять на борт вооружение.

Только два из 11 лифтов, необходимых для подъёма боеприпасов на палубу нового авианосца ВМС США стоимостью 13 млрд долларов, были полностью установлены, рассказал ветеран ВМФ, входящий в профильный комитет Палаты представителей,

— сообщает агентство.

Авианосец Gerald Ford. Фото: www.globallookpress.com

«Я сейчас не вижу конца проблемы с тем, чтобы на корабле Gerald Ford, самом дорогом военном корабле за всю историю, работали все лифты», — заявила представитель Демократической партии США Вирджиния Элейн Лурия.

Bloomberg отмечает, что недоделанность авианосца стала ещё одной неудачей для производителя Huntington Ingalls Industries Inc, который обещал к июлю установить и протестировать все лифты для погрузки боеприпасов.

Элейн Лурия сказала, что военно-морские силы и Huntington Ingalls пытаются решить новые проблемы с дверями и люками на шахтах лифтов, которые не соответствуют техническим требованиям.

Оружейные лифты на этом авианосце, по подсчётам специалистов, должны обеспечить более быструю загрузку боеприпасов, что должно было повысить количество боевых вылетов на 30% в течение 24 часов в сравнении с предыдущим классом авианосцев «Нимиц».

«Лифты — не единственная проблема, которая преследует корабль. У него также были проблемы с двумя другими основными системами — электромагнитной системой запуска самолётов и механизмом захвата, чтобы зацеплять их, когда они приземляются», — сообщает агентство.

Авианосец Gerald Ford. Фото: www.globallookpress.com

ФРС понижает ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая в стране функции Центробанка, впервые за последние 10 лет понизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, сообщает The Wall Street Journal. Регулятор заявил, что снижение ставки защитит экономику США от рисков инфляции и последствий замедления роста глобальной экономики.

«Федеральная резервная система пошла на снижение процентных ставок на четверть процентного пункта (первое снижение с 2008 года) в упреждающих целях, чтобы смягчить удар по экономике от глобального спада и продолжающейся торговой напряжённости», — пишет издание.

В то же время экономисты и инвесторы ждали, что ФРС США начнёт цикл снижения ставок, однако глава регулятора Джером Пауэлл разочаровал их, не дав прямого ответа на соответствующий вопрос. Снижение ставки в США, как правило, ведёт к расширению экономического влияния Америки в мире.

Глава ФРС отметил, что «не видит проблем для экспансии», но данное решение пока нельзя считать началом цикла снижения ставки, предполагается, что ФРС будет действовать по обстоятельствам. Решение по ставке разочаровало Трампа, который ожидал от ФРС большего.

«Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва, что это начало длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами по всему миру», — написал Трамп в Twitter.