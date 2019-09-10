Дайджест СМИ: США похвастались шпионом в Кремле, в Швеции предложили есть людей

Американский шпион

О новом шпионском деле впервые сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США. По данным телеканала, в 2017 году США смогли вывезти из Москвы агента ЦРУ, который за десятилетия работы сумел подняться по карьерной лестнице до должности в администрации президента России.

В ходе неизвестной ранее секретной миссии в 2017 году США успешно эвакуировали из России одного из своих самых ценных информаторов, занимавшего высокие посты в российском руководстве, сообщили CNN многочисленные чиновники администрации Трампа, непосредственно знакомые с делом,

— сообщает телеканал.

По его данным, эвакуация агента потребовалась из-за того, что президент США Дональд Трамп и члены его команды неоднократно «неправильно обращались» с секретной разведывательной информацией, чем могли дезавуировать шпиона.

«Решение провести эвакуацию было принято вскоре после встречи в мае 2017 года в Овальном кабинете, на которой Трамп обсудил секретную разведку с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком», — сообщает CNN, напоминая, что тогда Трамп поделился с Москвой израильскими разведданными по боевикам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в Сирии.

И хотя Трамп не раскрыл данных об американском шпионе, чрезвычайная откровенность президента США побудила разведку задуматься о потенциальной опасности, которая грозит «московскому кроту».

Занимавший тогда должность главы ЦРУ Майк Помпео заявил другим высокопоставленным чиновникам администрации Трампа, что относительно секретного агента поступило уже много информации. "Эксфильтрация" агента, как называют это в разведке, оказалась чрезвычайным средством ввиду прямой угрозы разоблачения,

— отмечает CNN.

М. Помпео. Фото: Mark Reinstein/Globallookpress

О ценности агента говорит тот факт, что он входил в высшие эшелоны власти в России и занимался национальной безопасностью, а также «имел доступ к Путину и даже мог предоставить снимки документов, лежащих на столе российского лидера».

Телеканал отметил, что представитель госсекретаря Майк Помпео от комментариев отказался, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что «сообщение CNN не только неверно, но и может поставить под угрозу жизни», не уточнив, чьи именно.

Отмечается, что агент оказался «наиболее ценным информатором ЦРУ» в деле о так называемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

«Тайное изъятие российского агента такого высокого уровня оставило США без одного из ключевых источников информации о внутренней работе Кремля, планах и взглядах российского президента в то время, когда напряжённость в отношениях между двумя странами росла. Разведывательное сообщество США считает Россию одной из двух величайших угроз национальной безопасности США наряду с Китаем», — отмечает CNN.

КНДР запустила ракеты и приготовилась к диалогу

Фото: KCNA/Globallookpress

Фото: KCNA/Globallookpress

Как пишет The Wall Street Journal, Северная Корея заявила о готовности к переговорам с Вашингтоном по своей ядерной программе, однако это заявление последовало сразу после новых испытаний КНДР двух ракет малого радиуса действия.

«Пхеньян во вторник в сообщениях государственных СМИ заявил, что готов к переговорам с США об отказе от своей ядерной программы. Соответствующее заявление приписывается первому заместителю главы МИД Чо Сон Хуэй, которая является участницей переговорного процесса с Вашингтоном. Она заявила, что для переговоров уже намечены определённые место и время в конце сентября», — пишет издание.

Президент Трамп, выступая перед журналистами в понедельник по дороге на митинг в Северной Каролине, заявил, что уже слышал о сообщении государственных СМИ КНДР и о возможной встрече.

Посмотрим, что произойдёт. Но я всегда говорю, что встречи — это хорошо, а не плохо,

— сказал Трамп.

Д. Трамп. Фото: Stefani Reynolds/Globallookpress

The Wall Street Journal напоминает, что переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном зашли в тупик в феврале, когда обе стороны покинули саммит во Вьетнаме без достижения соглашений. Северная Корея отреагировала на это повторными испытаниями ракет ближнего радиуса действия и «гневными посланиями» в государственных СМИ с критикой политики США и высокопоставленных чиновников.

Сообщение о новом раунде переговоров, однако, сопровождалось новыми ракетными испытаниями в КНДР. Во вторник утром Пхеньян запустил две ракеты малого радиуса действия. Эти испытания стали уже восьмыми с 25 июля, отмечает издание. По словам южнокорейских военных, снаряды пролетели около 205 миль (около 330 км). Последние испытания прошли 24 августа.

Болгария задержала главу «Русофилов»

Как сообщает «Болгарское национальное радио», в Болгарии по подозрению в шпионаже задержан глава движения «Русофилы» Николай Малинов, однако обвинения ему пока не предъявлены.

«В лаконичном пресс-релизе прокурора было заявлено, что следователи Специальной прокуратуры проводят расследование по делу о шпионаже в пользу иностранного государства. В заявлении также чётко указывалось, что на данном этапе не было предъявлено никаких обвинений, и что СМИ получат дополнительную информацию, как только это позволят сделать интересы следствия», — сказано в сообщении.

Фото: Jochen Tack/Globallookpress

Перед этим прокуратура Болгарии уже задерживала секретаря движения «Русофилы» Юрия Борисова. Его супруга Дора Чичкова сообщила, что его задержали утром 10 августа по делу о шпионаже. Позже он был освобождён без предъявления обвинений. По словам жены Борисова, в доме политика прошёл обыск, правоохранители изъяли компьютер, телефон, папку с вырезками из интервью и статьями о «Русофилах», а также книгу Малинова. Впоследствии Борисов был освобождён без предъявления обвинения.

В прокуратуре Болгарии рассказали, что следствие по делу Малинова проводится по ст. 105 УК, максимальное наказание по которой составляет 15 лет лишения свободы.

Заместитель председателя движения «Русофилы» Стоян Проданов охарактеризовал задержание Малинова как «фарс».

«Для меня эти события — фарс. НПО не могут быть шпионами. На что они могут шпионить? Это абсолютно неосведомлённые люди, не говоря уже о конфиденциальной государственной тайне. Эта акция направлена ​​на свержение 14-го национального собрания в политических целях. Движение "Русофилы" препятствует власти специализированной прокуратуры», — сказал Проданов.

Малинов был награждён в 2011 году президентом России Владимиром Путиным медалью Пушкина за «большой вклад в сохранение памятных знаков русской воинской славы» в Болгарии, а затем в 2019 году — орденом Дружбы за «заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей».

Шведский учёный выступил за каннибализм

Как написала газета New York Post, профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд заявил на симпозиуме Gastro в столице Швеции, что человечество сможет решить проблемы с продовольствием, если перейдёт к употреблению в пищу человеческой плоти.

«Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд сказал, что употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человеческую расу, если бы только мировое общество "одобрило эту идею", — пишет издание.

Аргумент Содерлунда о людском каннибализме был главным и центральным во время панельной беседы под названием «Можете ли вы представить себе, как есть человеческую плоть?». «Консервативные» табу против каннибализма, по его словам, со временем могут измениться, если люди просто попробуют есть человеческую плоть.

Фото: Mary Evans Picture Library /Globallookpress

На вопрос во время интервью после выступления о том, будет ли он лично пробовать человеческую плоть, Содерлунд сказал, что он открыт для этой идеи.

«Я чувствую некоторую нерешительность, но не являюсь чрезмерно консервативным… Я должен сказать… Я был бы готов хотя бы попробовать», — сказал он шведскому TV4.

Он предложил более правдоподобные варианты, такие как поедание домашних животных и насекомых.

Как отмечает издание, история показывает, что каннибализм потенциально опасен для здоровья. Население Папуа-Новой Гвинеи практиковало поедание своих мертвецов, и эта практика привела к эпидемии болезни, называемой Куру, также известной как «смеющаяся смерть».

По данным Национальной медицинской библиотеки США, заболевание вызывается инфекционным белком, обнаруженным в ткани головного мозга человека. Практика каннибализма среди жителей Новой Гвинеи прекратилась в 1960 году.