Дайджест СМИ: США оценивают ущерб от «Дориана», Трамп намерен помириться с Европой

Автор:

Кучер Егор

Дорогой «Дориан»

Как сообщает Reuters, по мнению аналитиков швейцарского финансового холдинга UBS Group, обрушившийся на Багамы рано утром в понедельник, 2 сентября, ураган «Дориан» может привести к убыткам страховой отрасли до 40 млрд долларов.

В данный момент «Дориан» слабеет, но становится всё ближе к побережью США, где власти объявили эвакуацию уже более миллиона человек в штатах Флорида, Южная Каролина и Джорджия.

Аналитики UBS обновили свою модель оценки, чтобы отразить более широкий диапазон возможных убытков в отрасли, которые могут составить от 5 до 40 млрд долларов. Базовый сценарий оценки увеличен до 25 млрд долларов с 15 млрд долларов,

– сказано в сообщении.

Отмечается, что таких убытков отрасль не несла с 2017 года.

Как сообщает Bloomberg, скорость ветра в эпицентре «Дориана» снизилась до 125 миль в час (201 км/ч), и шторм готовится к резкому повороту на север, что позволит штату Флорида избежать удара всей силы стихии. Больше всего на данный момент пострадали Багамские острова.

«По словам премьер-министра Хьюберта Минниса, шторм нанёс огромный урон Багамским островам и привёл к гибели пяти человек на одном острове. Ураган срывал крыши с домов, переворачивал автомобили и разрушил линии электропередач», – говорится в сообщении.

«Дориан». Фото: www.globallookpress.com

Синоптики ожидают, что ураган придёт на побережье Флориды с вечера вторника до вечера среды по местному времени, затем, к вечеру четверга, «Дориан» окажется вблизи побережья Джорджии. В пятницу ураган ожидают в Северной Каролине. Во всех трёх штатах объявлена экстренная эвакуация из прибрежных районов.

Джонсон атакует парламент

Как сообщают британские СМИ, премьер-министр Борис Джонсон может уже на этой неделе объявить о намерении провести в стране досрочные парламентские выборы. Это будет сделано с целью разрушить последний анклав сопротивления выходу Великобритании из ЕС без сделки.

Как сообщает Guardian, по крайней мере 17 «мятежников» из Консервативной партии Джонсона выступают против досрочных выборов. Так, например, министр труда и пенсий Эмбер Радд раскритиковала жёсткие методы Джонсона и призвала тори к единству в свете надвигающегося Brexit.

«Способ сохранить нашу партию единой и заключить сделку состоит в том, чтобы привлечь их (противников "жёсткого" Brexit. – Прим. Царьграда) на свою сторону и объяснить им, что мы пытаемся сделать и почему», – сказала она.

Издание напоминает, что парламентарии в корне подрывают переговорную позицию правительства, стремясь остановить сделку по Brexit. Джонсон отметил, что переговоры пока продолжаются, однако «мятежная группа» в парламенте заявляет, что так и не смогла добиться какого-либо прогресса. Встреча этой группы членов парламента с Джонсоном была внезапно отменена в воскресенье.

Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com

Как пишет New York Times, споры в Британии вокруг Brexit входят в критическую стадию, и премьер Борис Джонсон удивил своих противников в понедельник, объявив о возможности провести досрочные выборы в парламент, если его члены не проголосуют во вторник за проект Джонсона по выходу из ЕС.

Правительственный чиновник сообщил на условиях анонимности, что если законодатели проголосуют против проекта правительства, то Джонсон будет добиваться проведения досрочных выборов 14 октября,

– сообщает газета.

Трамп хочет «перезагрузить» отношения с Европой

Как сообщает Politico, администрация президента США Дональда Трампа намерена «помириться» с Европой после череды разногласий по целому ряду вопросов международной повестки.

«Госсекретарь США Майк Помпео хочет "перезагрузить" отношения Дональда Трампа с ЕС, заявил в понедельник посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд. Помпео, главный дипломат Трампа, прибывает в понедельник в Брюссель с коротким двухдневным визитом, в ходе которого он встретится с главой Европарламента Давидом Сассоли, новым главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и избранным главой Совета Европы Чарльзом Мишелем», – пишет издание.

Отмечается, что факт переговоров лишь с избранными лидерами европейской дипломатии, а не с находящимися пока ещё у власти Жаном-Клодом Юнкером и Дональдом Туском говорит о глубине разногласий США с нынешней Европой по Ирану и вопросам изменения климата. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер работает до 1 ноября, а президент Совета Европы Дональд Туск – до 1 декабря.

«По сути, я хочу попытаться восстановить отношения, и я хочу попытаться начать правильный диалог сразу с четырьмя новыми лидерами», – сказал Сондленд.

Фото: www.globallookpress.com

Он добавил, что администрация Трампа поддерживает связь с Юнкером, Туском и главой МИД ЕС Федерикой Могерини и будет работать с ними по мере необходимости в течение оставшихся месяцев их пребывания у власти.

Русская подлодка – убийца авианосцев

Как написало издание National Interest, у России на вооружении есть атомные субмарины, которые способны уничтожать авианосцы – гордость военного флота США. Речь идёт о советских и российских атомных подводных ракетных крейсерах (ПЛАРК) проекта 949А «Антей» (Oscar II по классификации НАТО), вооружённых крылатыми ракетами 3М45.

«Огромные атомные подводные лодки российского класса Oscar, известные как «Проект 949А», были спроектированы во время холодной войны с особой целью: объявить охоту на американские авианосцы, гордость американского военно-морского флота», – заявляет издание.

Как уточняет National Interest, при создании этих субмарин было учтено, что авианосцы США никогда не ходят в одиночку, а всегда сопровождаются ударной группой военных кораблей. Поэтому российские подлодки не будут подкрадываться на дистанцию торпедной атаки, а нанесут удар по авианосцу крылатыми ракетами с расстояния в сотни километров.

Фото: www.globallookpress.com

Отмечается, что главная цель создания подлодок Oscar – обладание в мировом океане платформой для запуска огромных устрашающих ракет «Гранит» P-700, или SS-N-19 Shipwreck («Кораблекрушение») – по классификации НАТО.

На борту одной подлодки может находиться до 24 таких ракет, каждая из которых имеет длину 10 метров и весит 8 тонн. Подлодка способна запускать эти ракеты с расстояния 400 миль (644 км) из подводного положения по надводным целям. Ракеты разгоняются до скорости 2,5 Маха. «Граниты» также могут быть оснащены ядерными боеголовками по 500 килотонн.