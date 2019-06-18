Дайджест СМИ: США отправят «подарок» Ирану, Трамп воюет с мигрантами, Гуайдо проворовался

Автор:

Кучер Егор

США усиливают давление на Иран

О решении США отправить на Ближний Восток ещё тысячу военных написали практически все центральные американские СМИ. Так, New York Times отмечает, что решение об отправке подкрепления было принято после атаки на танкеры в Оманском заливе, в которой Вашингтон обвинил Тегеран. В ответ на это власти Исламской республики объявили о сокращении своих обязательств по ядерной сделке.

Напряжённость между Соединёнными Штатами и Ираном в понедельник обострилась, так как Тегеран заявил, что вскоре нарушит ключевой элемент международного пакта 2015 года, ограничивающего его ядерную программу. В то же время президент Трамп объявил об отправке ещё 1000 военнослужащих на Ближний Восток и вновь пообещал, что не допустит разработки ядерного оружия в Иране,

– пишет издание.

Фото: www.globallookpress.com

Власти Ирана в понедельник, 17 июня, представили 10-дневный план увеличения производства низкообогащённого урана до уровня, запрещённого соглашением с «шестёркой» международных посредников от 2015 года. Тегеран также не исключил, что перейдёт к созданию урана более высокого уровня, который необходим для создания ядерного оружия.

«Трамп вышел из соглашения 2015 года в прошлом году, заявив, что оно является недостаточно эффективным для Ирана. При этом он оказал сильное давление на международную коалицию, которая поддержала соглашение и хотела сохранить его. Трамп загнал Иран в ловушку и заставил его выбирать между соблюдением соглашения без каких-либо выгод и отказом от него, что влечёт за собой более интенсивный конфликт с США», – пишет газета.

Bloomberg приводит заявление и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана, который объявил об отправке военных на Ближний Восток и заверил, что «США не ищут конфликта с Ираном», а лишь пытаются обеспечить безопасность своих сил в регионе.

«Я распорядился отправить примерно 1000 военнослужащих в оборонительных целях для противодействия воздушным, морским и наземным угрозам на Ближнем Востоке. Недавние иранские нападения подтверждают достоверность полученных нами сведений о враждебном поведении иранских сил и их доверенных лиц, которые угрожают контингенту и интересам Соединённых Штатов в регионе», – приводит агентство заявление Шанахана.

П. Шанахан. Фото: www.globallookpress.com

Трамп объявил охоту на мигрантов

Washington Post посвящает большой материал объявлению Дональда Трампа о начале масштабной операции по депортации из США нелегальных мигрантов.

Президент Трамп заявил в своём Twitter вечером в понедельник, что иммиграционные службы США будут проводить массовые аресты начиная со «следующей недели». Это является очевидным доказательством подготовки в течение нескольких месяцев плана, который направлен на задержание тысяч мигрантов, включая родителей и детей, в ходе молниеносной операции по всей стране,

– пишет издание.

При этом сам Трамп в Twitter писал, что планируется задержать и выслать из страны «миллионы нелегальных мигрантов».

Газета отмечает, что планы по операциям против мигрантов обычно держатся в секрете, чтобы не предупреждать их о грядущих рейдах. В 2018 году Трамп даже угрожал уголовным преследованием мэру города Окленд (штат Калифорния) за предупреждение жителей города об операции иммиграционных служб.

Отмечается, что борьба с мигрантами уже расколола власти США на сторонников жёстких мер и противников подобных операций. Washington Post сообщает, что в апреле из-за несогласия с необходимостью проведения масштабной операции против мигрантов своих постов лишились и.о. главы Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Рональд Витьелло и министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. Оба чиновника не решались дать добро на проведение операции из-за риска спровоцировать этим общественный взрыв.

Фото: www.globallookpress.com

«Вительо был заменён в ICE бывшим сотрудником ФБР и пограничной службы Марком Морганом, который произвёл на президента впечатление своими заявлениями по кабельному телевидению, где он высказывался о необходимости жёстких иммиграционных мер», – пишет газета.

Каракас обвинил Гуайдо в коррупции

Как сообщает венесуэльский телеканал Telesur, власти Венесуэлы заявили, что у них есть доказательства коррупционной деятельности главного оппозиционера страны Хуана Гуайдо. Отмечается, что оппозиционер также причастен к заказу наёмных убийц.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник осудил коррупционный заговор во главе с Хуаном Гуайдо, который похитил средства государства, а также часть предполагаемой «гуманитарной помощи» США,

– сообщает телеканал.

Х. Гуайдо. Фото: www.globallookpress.com

О хищениях президенту сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. Телеканал отмечает, что обвинения не являются голословными, так как существуют вещественные доказательства – переписка в WhatsApp соратника оппозиционного лидера Роберто Марреро с самим Гуайдо, попавшая в распоряжение Родригеса.

Министр рассказал президенту Мадуро, что разведка Венесуэлы, действительно, обнаружила контакты оппозиционеров с наёмниками, которые должны осуществлять террористические акты в стране, руководить ими должен был Роберто Марреро, правая рука Гуайдо.

«Родригес показал скриншоты переписки, из которой следует, что они (оппозиционеры – прим. Царьграда) установили, в каких банках мира Венесуэла разместила денежные средства, а затем присвоили их при содействии лояльных правительств – США, Бразилии, Аргентины и Колумбии», – сообщает Telesur.

Похищенные средства оппозиция частично использовала для финансирования операций на границе с Колумбией по доставке американской гуманитарной помощи. В то же время Гуайдо также присвоил 3 млн долларов, полученных от проведения концерта Venezuela Aid Live, прошедшего 22 февраля.

Последний суд над Мурси

Как сообщает Wall Street Journal, в Египте в результате сердечного приступа во время судебного заседания скончался бывший лидер «Братьев-мусульман» и экс-президент страны Мухаммед Мурси.

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси, лидер исламистов, свободно избранный после восстания в стране в 2011 году, скончался в понедельник после шести лет заключения в тюрьме, куда он попал в результате военного переворота,

– пишет газета.

Мухаммед Мурси. Фото: www.globallookpress.com

Издание отмечает, что Мурси стал «неоднозначной фигурой» для Египта. Рост его популярности символизировал «мимолётный миг политической свободы» после революции 2011 года, которая положила конец «тридцатилетней диктатуре его предшественника Хосни Мубарака» и ускорила волну восстаний по всему Ближнему Востоку.

«Мурси, которому было 67 лет, скончался в результате сердечного приступа, когда пришёл в каирский суд, где его судили по обвинению в шпионаже. За год у власти Мурси разобщил египтян, и крушение его карьеры в результате переворота способствовало ослаблению демократических надежд в регионе», – отмечает Wall Street Journal.

В статье также сказано, что родные и близкие Мурси уже давно выражали опасения в связи с состоянием его здоровья, которое ухудшилось с 2013 года, когда экс-президент попал в тюрьму. В 2018 году адвокаты Мурси и его семья сообщили, что ему было отказано в лечении по ряду заболеваний, включая диабет, и что он страдал от повторяющейся диабетической комы.

В 2018 году группа британских законодателей навестила Мурси в тюрьме, чтобы оценить его состояние, и пришла к выводу, что он подвергался пыткам, включая отказ в медицинской помощи,

– пишет газета.

Соболезнования в связи со смертью Мурси выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал экс-президента Египта своим «братом-мучеником» и отметил, что «Запад всегда молчал о казнях ас-Сиси», который после свержения Мурси начал подавлять политических оппонентов, включая «Братьев-мусульман».