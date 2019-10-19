Дайджест СМИ: США остановили Турцию в Сирии, русское оружие Судного дня

Автор:

Кучер Егор

Турция остановилась в Сирии

Как пишут практически все центральные американские и европейские СМИ, США удалось добиться от Турции приостановки военной операции против курдов в Сирии. Wall Street Journal, отмечает, что Турция согласилась приостановить военные действия в северной части Сирии на пять дней в обмен на обещание США содействовать выводу сирийских курдских боевиков. Отмечается, что, несмотря на кажущийся успех, эта сделка, которую Трамп назвал «удивительным результатом», не навредила планам Турции.

Вице-президент Майк Пенс достиг соглашения с Турцией в четверг после пятичасовых переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом,

— сообщает издание.

М. Пенс и Р. Эрдоган. Фото: Xinhua/Globallookpress

Сегодня Соединённые Штаты и Турция договорились о прекращении огня в Сирии,

— сказал Пенс, добавив, что Анкара приостановит военные операции на 120 часов, в течение которых курдские силы будут выведены через «безопасную зону». Ожидается, что, как только этот вывод будет завершён, режим прекращения огня станет постоянным.

Командиры возглавляемых курдами «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили, что прекращение вступило в силу, как и планировалось, в 10 часов вечера по местному времени в четверг. Между тем курды не говорили, что они уйдут из этого района, передадут тяжёлое оружие и демонтируют фортификационные сооружения, то есть они не обещали выполнить все условия соглашения, достигнутого США и Турцией, пишет Wall Street Journal.

Россия, главный союзник Башара Асада, предупредила Турцию, что Москва допустит лишь ограниченное вторжение в Сирию, добавляет газета. Во вторник Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, чтобы обсудить сирийский вопрос.

Представители США и Турции заявили, что по достигнутому соглашению Анкара должна контролировать полосу глубиной 20 миль (около 32,2 км) на сирийской стороне границы, но они не указали, насколько она будет широкой и охватит ли она города, в которых есть российская армия,

— отмечает издание.

Белый дом «сдаёт» Трампа

Фото: Manfred Vollmer /Globallookpress

Фото: Manfred Vollmer /Globallookpress

Как пишет New York Times, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни «спутал карты» в игре администрации Трампа против демократов в деле об импичменте. Чиновник Белого дома неожиданно заявил, что президент США удержал почти 400 млн долларов в виде военной помощи Украине для продвижения своих политических интересов.

Как заявил Малвейни журналистам на брифинге в Белом доме, помощь частично была приостановлена ​​до тех пор, пока Украина не расследовала бы неподтверждённую версию о том, что Украина, а не Россия была ответственна за взлом серверов Демократической партии в 2016 году, то есть пока Киев не подтвердил бы избрание Трампа без помощи со стороны России,

— пишет газета.

Демократы и республиканцы уже заявили, что Малвейни фактически предал Трампа и нанёс ему большой вред. Противники президента США теперь обращают внимание на противоречия в позиции администрации: Малвейни сказал, что Трамп требовал от Украины расследовать украинское вмешательство в выборы, хотя ранее бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что данная версия полностью опровергнута, и предпочитал обвинять во всём Россию.

Отмечается, что Малвейни также признал связь между заморозкой военной помощи Украине и требованием Трампа провести расследование с целью получения политических выгод. Демократы уже назвали показания и.о. главы аппарата Белого дома поворотным моментом и расценили его как «признание». Между тем сам Малвейни поспешил откреститься от своих слов.

Мик Малвейни. Фото: Chris Kleponis/Globallookpress

И снова СМИ решили неправильно истолковать мои комментарии, чтобы продолжать политическую «охоту на ведьм» против президента Трампа. Позвольте мне прояснить ситуацию: абсолютно никакой взаимосвязи между украинской военной помощью и каким-либо расследованием выборов 2016 года не было. Президент никогда не говорил мне удерживать деньги до тех пор, пока украинцы не сделают что-нибудь, связанное с сервером (Демократической партии. — Прим. Царьграда),

— заявил Малвейни.

Русское оружие Судного дня

Как сообщает американский военно-политический журнал National Interest, российская атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий» является настоящим оружием Судного дня.

«Как и у атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), эксплуатируемых Соединёнными Штатами, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, основная цель подводных лодок класса «Борей» почти невообразимо мрачна: разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены в результате первого удара», — пишет журнал.

В статье говорится о преимуществах подводного крейсера «Юрий Долгорукий», который в мае 2018 года провёл впечатляющий пуск четырёх ракет «Булава» из Белого моря на полигон Кура в Камчатском крае на расстоянии около 5,6 тыс. километров.

Российская стратегическая атомная подводная лодка класса «Борей» проекта 955 «Юрий Долгорукий» успешно провела запуск межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Фото: Russian Defence Ministry /Globallookpress

Оружием Судного дня подлодку делает не только задача нанесения последнего «удара возмездия», но и высокие шансы поразить противника: пологая траектория полёта «Булавы» серьёзно затрудняет её перехват. Если противник попытается сбить ракету, то «Булава» тут же выпустит до 40 ложных целей, чтобы преодолеть радары и системы ПВО.

Каждая из шестнадцати ракет «Булава» обычно несёт шесть ядерных боеголовок по 150 килотонн, предназначенных для разделения на части и поражения отдельных целей. Это означает, что один «Борей» может сбросить 72 ядерные боеголовки, это в десять раз мощнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму,

— отмечает издание.

Глава Минэнерго США уходит в отставку

Как сообщает Associated Press, министр энергетики США Рик Перри подал Дональду Трампу заявление об отставке, и глава государства принял его.

«Министр энергетики Рик Перри объявил в четверг, что уйдёт с поста к концу года, заявив, что при президенте Дональде Трампе страна приближается к энергетической независимости. По слухам, уход Перри связан с тем, что он находится под пристальным вниманием из-за роли, которую он сыграл в отношениях президента Трампа с Украиной», — пишет агентство.

Р. Перри. Фото: Michael Brochstein /Globallookpress

В письме Трампу Перри не упомянул об Украине, но не поскупился на похвалу американскому ТЭК, заявив о резком росте добычи и экспорта нефти и газа.

«Частный сектор США является мировым лидером в производстве, разведке и экспорте энергии. Сегодня, когда мир ищет новые источники энергии, все думают в первую очередь об Америке», — сказал он.

Трамп принял отставку Перри и заявил, что министр проделал «фантастическую работу», однако для него «пришло время уйти». AP напоминает, что 69-летний Перри, бывший губернатор Техаса, является министром энергетики с марта 2017 года. Это делает его одним из самых старых членов кабинета Трампа, в котором наблюдается огромная текучка кадров.