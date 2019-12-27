Дайджест СМИ: США объявили информационную войну России, Польша осудила заявления Путина

Тактика информационной войны

Как пишет Washington Post, Киберкомандование Вооружённых сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против «высокопоставленных российских чиновников и олигархов». Отмечается, что эта тактика может стать ответом на попытки России вмешаться в американские выборы в 2020 году.

Один из вариантов, рассматриваемый американским Киберкомандованием, предполагает ведение информационной войны против высшего руководства и российской элиты, хотя, вероятно, она не затронет президента Владимира Путина, так как это считается слишком провокационным, заявили нынешние и бывшие чиновники, которые говорили на условиях анонимности из-за деликатности вопроса,

— пишет газета.

Киберкомандование Вооружённых сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против «высокопоставленных российских чиновников и олигархов». Фото: Ole Spata / Globallookpress

Отмечается, что поводом для разработки концепции новой информационной войны против России стали попытки многочисленных агентств в администрации Трампа обеспечить защиту США от иностранного вмешательства в выборы даже в той ситуации, при которой президент ставит под сомнение выводы своей разведки о «российском вмешательстве» в 2016 году.

«В прошлом месяце разведывательное сообщество опубликовало секретный доклад под названием «Оценка национальной разведки», в котором утверждается, что главной целью России в кампании 2020 года по-прежнему являются попытки посеять раздор в американском обществе», — указывает издание.

Washington Post подчёркивает, что Киберкомандование США получило широкие полномочия в прошлом году, когда конгресс и администрация Трампа ослабили ограничения на использование вооружёнными силами киберопераций для противодействия противникам США. Издание приписывает эту заслугу командующему Киберкомандования и главе Агентства национальной безопасности (АНБ) генералу Полу Накасоне, который стремится использовать «мощную правительственную службу цифрового наблюдения» для предотвращения «кибератак со стороны противника».

Глава Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал Пол Накасоне. Фото: Martin H. Simon / Globallookpress

СМИ Польши раскритиковали Путина

Польская газета Wyborcza крайне резко реагирует на заявление Владимира Путина об «антисемитской свинье» Юзефе Липски и его встрече с Гитлером.

Слова были сказаны во время встречи с руководителями Министерства обороны России. Путин сослался на немецкие документы, вывезенные после войны. Чтение их было «шокирующим» для него. По словам Путина, Юзеф Липски был согласен с Гитлером в отношении антисемитизма,

— пишет газета.

Посол, как заявил Путин со ссылкой на документы, обсуждал с лидером нацистской Германии планы депортации евреев из Польши и стран Европы. «Сволочь, антисемитская свинья», — сказал Путин, комментируя полученные данные. Президент России также обвинил Варшаву в сговоре с Гитлером и намерении поставить ему памятник, пишет газета.

«Заявление президента России является частью более широкой кампании по дискредитации Польши посредством исторической политики. Путин пытается переписать её, чтобы обелить свою родину во время Второй мировой войны», — считает газета.

Президент России обвинил Варшаву в сговоре с Гитлером и намерении поставить ему памятник. Фото: kremlin.ru

Издание отмечает, что эти заявления Путина являются «расплатой для польских лидеров из бывших советских республик». С этими словами Путин в январе прибудет в Израиль на празднование 75-летия освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау Красной армией. Затем президент России примет мировых лидеров 9 мая следующего года на параде 75-летия Победы. Тогда же должна выйти статья Путина о генезисе войны, добавляет польская газета.

«Русские убивают жителей Идлиба»

Washington Post пишет об идлибской операции, которая в настоящий момент проводится в Сирии правительственными войсками Башара Асада. Газета называет эти силы «пророссийскими» и отмечает, что при поддержке России они якобы не борются с терроризмом, а «убивают мирных жителей».

«По словам представителей групп гуманитарной помощи и медицинских работников, в результате сокрушительного военного наступления сирийского правительства и его российских союзников на севере Сирии погибли десятки мирных жителей и было перемещено более 100 тысяч человек менее чем за 10 дней», — пишет Washington Post.

Нападение в сирийской провинции Идлиб является частью попытки президента Башара Асада восстановить контроль над стратегическими автомагистралями и, в конечном счёте, последним главным удерживаемым повстанцами районом страны, отмечает газета. Примечательно, что издание вовсе не называет противников Асада в Идлибе террористами, умалчивает об их преступлениях и считает их «повстанцами».

Столкновения, обстрелы правительства и авиаудары России в этом месяце вызвали паническое бегство мирного населения, что, по словам сотрудников гуманитарных миссий, может привести к одной из худших гуманитарных катастроф восьмилетней гражданской войны в Сирии,

— пишет газета.

Идлиб. Фото: Anas Alkharboutli / Globallookpress

Washington Post считает, что «насилие является последним испытанием для Идлиба» — провинции, которая остаётся в оппозиции правительству Асада и в которой находятся сотни тысяч людей, бежавших туда от войны в других регионах Сирии.

США боятся союза России и Турции

Wall Street Journal в новой статье испугалась всё более очевидного вхождения Турции в орбиту влияния России.

«Президент Турции предупредил, что выгонит американские войска с двух военных баз в своей стране, если Вашингтон введёт новые санкции против его правительства. Это создаёт затруднения для НАТО на фоне попыток альянса справиться с углубляющимися связями Анкары с Россией», — пишет газета.

«В телевизионном интервью в этом месяце президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если США накажут Турцию за покупку российской системы противовоздушной обороны, то «при необходимости мы можем закрыть Инджирлик и Куречик», где США хранят ядерное оружие и работает критически важный радар», — отмечает Wall Street Journal.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress

Эти заявления Эрдогана, продолжает издание, вызвали тревогу у главы Пентагона Марка Эспера, который сказал, что ставит под сомнение приверженность Турции Организации Североатлантического договора.

«У них есть это неотъемлемое право размещать или не размещать базы НАТО или иностранные войска. Но опять же, я думаю, что это становится вопросом альянса, вашей приверженности альянсу, если они действительно серьёзно относятся к тому, что говорят», — приводит газета реакцию Эспера.

Издание напоминает, что Турция обладает самой большой по численности армией в НАТО после США и предприняла шаги, которые обостряют её отношения с Вашингтоном. Администрация Трампа попыталась отговорить Эрдогана устанавливать более тесные связи с Москвой на фоне опасений, что негативное обращение с ним лишь подтолкнёт Турцию ближе к российской орбите, говорится в материале.

Трамп в середине ноября принимал своего турецкого коллегу в Белом доме, называя его «очень хорошим другом». Однако в этом месяце он подписал законопроект об обороне, который содержит санкции против Турции, в частности блокирует поставки американских истребителей,

— пишет газета.

Администрация Трампа ещё не уточнила масштаб санкций против Турции, но американские и европейские официальные лица говорят, что время для восстановления отношений Турции и США стремительно истекает.