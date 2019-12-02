Дайджест СМИ: США назвали санкции против «Северного потока — 2», Россия и Китай укрепили союз при помощи «Силы Сибири»

Автор:

Кучер Егор

Санкции против «Северного потока — 2»

Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в Сенате США, санкции против газопровода «Северный поток — 2», которые Вашингтон планирует включить в оборонный бюджет, будут приняты до Рождества.

Эту информацию также подтвердил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш на полях форума по безопасности в Галифаксе, Канада. Поскольку сама Россия не может строить такие трубопроводы, санкции коснутся в основном международных специализированных компаний, которые затем будут отстранены от ведения любого бизнеса с США,

— пишет газета.

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress

Отмечается, что санкции прежде всего коснутся компании Allseas, которая занимается укладкой труб и глубоководных кабелей по всему миру. Также они затронут немецкие компании, финансирующие «Северный поток — 2», например, Uniper.

«Способ введения таких санкций в отношении закона о военном бюджете необычен, но санкции вводятся по веской причине: строительство газопровода между Россией и Германией должно быть завершено примерно через три месяца. Поскольку санкции должны быть направлены против компаний, участвующих в строительстве, для принятия более масштабных мер уже недостаточно времени», — пишет издание.

«Если эти санкции будут приняты, строительные компании прекратят свою работу, и я думаю, что русским придётся искать другой способ, если они вообще смогут это сделать», — приводит Bild заявление сенатора Джима Риша.

Сенатор Д. Риш. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

Издание подчёркивает, что законопроект о новых санкциях должен быть утверждён Сенатом и Палатой представителей.

Альянс России и Китая

The Wall Street Journal в материале под заголовком «Китай и Россия — партнёры, и теперь у них есть трубопровод на 55 миллиардов долларов, чтобы доказать это» оценивает масштабы и значение газопровода «Сила Сибири», который 2 декабря будет открыт президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в режиме телемоста.

«По трубопроводу протяжённостью 1800 миль (2896,8 км) должны начаться поставки российского природного газа в Китай в понедельник. Газопровод за 55 млрд долларов — подвиг энергетической инфраструктуры и политической инженерии. Самый значительный энергетический проект России после распада Советского Союза, трубопровод «Сила Сибири», — это физическая связь, олицетворяющая новую эру сотрудничества между двумя мировыми державами, которые по отдельности бросили вызов США», — пишет американское издание.

Газопровод «Сила Сибири». Фото: Serguei Fomine / Globallookpress

После многих лет соперничества и взаимных подозрений Пекин и Москва расширяют экономическое и стратегическое партнёрство, влияющее на мировую политику, торговые и энергетические рынки, говорится в материале. В то же время Пекин ведёт торговую войну с Вашингтоном, а отношения России с Западом становятся холоднее, напоминает WSJ.

Объединённые силы Китая и России посылают сообщение о том, что есть альтернативы глобальному порядку под руководством США,

— приводит газета заявление сотрудника Колумбийского университета и бывшего энергетического аналитика ЦРУ Эрики Даунс.

Президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин проведут церемонию открытия газопровода по видеосвязи. Си назвал российского лидера своим «самым верным и самым близким другом» среди всех своих иностранных коллег, говорится в материале.

«Россия, обладающая крупнейшими в мире доказанными запасами газа, нуждается в денежных средствах, так как её экономика находится под санкциями Запада. Китай со второй по величине экономикой в ​​мире после США нуждается в топливе и хочет прекратить использование угля», — говорится в статье.

The Wall Street Journal напоминает, что соглашение по «Силе Сибири» с Китаем было заключено в мае 2014 года, сразу после того как Россия «аннексировала Крым» и попала под жёсткие санкции Запада. Путин и Си подписали соглашение о поставках газа на 400 млрд долларов.

В. Путин и Си Цзиньпин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

С тех пор сотрудничество распространилось на военную сферу. В сентябре 2018 года китайские и российские войска приняли участие в совместных манёврах, тогда Москва впервые пригласила представителей страны за пределами круга бывших советских союзников на свои крупнейшие ежегодные учения,

— пишет издание.

Трамп не придёт на слушания по своему импичменту

Как сообщает CNN, президент США Дональд Трамп и его адвокаты отказались от участия в первом слушании по импичменту, которое состоится 4 декабря.

«Было бы несправедливо ждать нашего участия в слушаниях, пока свидетели ещё не названы, и пока неясно, сможет ли судебный комитет обеспечить прозрачность процесса посредством дополнительных слушаний. Более того, приглашение (президента — Прим. Царьград) на академическую дискуссию с профессорами в области права не даёт ему даже подобия честного процесса. Соответственно, в нынешних обстоятельствах мы не намерены участвовать в ваших слушаниях», — говорится в письме адвоката Белого дома Пэта Чипполоне.

Д. Трамп. Фото: SMG / Globallookpress

Он также обвинил демократов в намеренном назначении слушаний на 4 декабря, когда Трамп будет находиться в Лондоне на юбилейном саммите НАТО.

Ожидается, что первое слушание в судебном комитете по "Конституционным основаниям для импичмента президента" положит начало активным дебатам в палате представителей. Комитет проведёт несколько публичных слушаний, а затем рассмотрит статьи об импичменте, которые могут быть одобрены, чтобы уже до Рождества назначить голосование в палате представителей. Это может сделать Трампа третьим президентом в истории США, подвергнутом импичменту,

— отмечает CNN.

В соответствии с правилами, принятыми Палатой представителей, адвокат президента может участвовать в слушаниях по импичменту в судебном комитете, в отличие от публичных слушаний, которые в прошлом месяце проводил Комитет по разведке палаты представителей.

Зеленский борется с коррупцией

Как пишет The Washington Post, к концу декабря более 500 украинских прокуроров могут лишиться работы в результате профессиональных проверок, которые проводит президент Владимир Зеленский. Под ударом оказался также прокурор, которого считают лично связанным с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Прокурорская чистка — это лишь одна из нескольких антикоррупционных мер, предпринятых Зеленским. Но это также ведёт к двойным проблемам для Зеленского, который пытается достичь баланса, с одной стороны, выполняя обещания о "чистом правительстве", а с другой — избегая гнева со стороны Трампа,

— пишет издание.

Р. Джулиани. Фото: Danil Shamkin / Globallookpress

Взгляды Трампа на Украину и его требования провести расследование в отношении семьи Байденов были в значительной степени инициированы личным адвокатом Руди Джулиани. Предположения, которые были переданы Джулиани, по утверждению украинских источников, исходили как раз от тех активистов, которых на Украине также считают главными коррупционерами, отмечает The Washington Post.

«Теперь, когда идёт реформа Зеленского, некоторые из этих чиновников, связанных с Джулиани, находятся под прицелом. Прокурор Константин Кулик — один из первых», — указывает издание.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора с Трампом в июле Зеленский назвал нового генпрокурора Украины Руслана Рябошапку «на 100% моим человеком». Рябошапка на прошлой неделе направил приказ об увольнении Кулика — ключевого игрока, поставлявшего «политические боеприпасы» для Джулиани. Кулик отрицает, что встречался с Джулиани, однако его бывшие соратники заявляют, что украинский юрист подготовил досье на семи страницах, которое впоследствии было передано Джулиани.

Рябошапка также начал проверять, как проводились предыдущие расследования в отношении владельца Burisma — газовой компании, в которой работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер,

— пишет газета.

В. Рябошапка. Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress

Рябошапка по итогам проверки намерен уволить ещё порядка 569 прокуроров к 31 декабря. По словам других источников на Украине, проводимый Рябошапкой аудит не даст дополнительной информации о неправомерных действиях со стороны Байдена, так как для этого недостаточно доказательств.