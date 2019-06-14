Дайджест СМИ: США «нашли» виновных в атаке танкеров, Китай нашёл управу на F-35

Автор:

Кучер Егор

Иранские мины

Телеканал CNN опубликовал видеозапись, сделанную с борта самолёта-разведчика в Оманском заливе. На кадрах видно, как якобы иранские военные моряки снимают неразорвавшуюся мину с борта одного из пострадавших накануне танкеров.

Американские военные в четверг выпустили видео, которое свидетельствует о том, что моряки с иранского военного судна снимают неразорвавшуюся мину, прикреплённую к корпусу принадлежащего японцам танкера Kokura Courageous, одного из двух танкеров, атакованных в Оманском заливе,

– сообщает телеканал.

CNN отмечает, что снятые разведчиком кадры уже стали основанием для госсекретаря США Майка Помпео обвинить Тегеран в диверсии против танкеров Kokura Courageous и Front Altair.

М. Помпео. Фото: www.globallookpress.com

Первый танкер зарегистрирован в Панаме и принадлежит японской компании, он вёз метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Front Altair принадлежит норвежской Frontline, судно везло нефтехимическое сырьё из ОАЭ на Тайвань.

«Один из чиновников сообщил, что видео было получено с военного самолёта США. Лодка двигалась даже несмотря на то, что в месте происшествия в течение по крайней мере четырёх часов находились эсминец США Bainbridge и беспилотник P-8. Представители министерства обороны США считают, что иранцы пытались устранить доказательства своей причастности к нападению», – сообщает телеканал.

Как отмечает Bloomberg, иранские официальные лица отвергают все обвинения. Министр иностранных дел Мухаммад Джавад Зариф высказал предположение, что за атаками могли стоять враги Ирана, он также повторил призывы к региональному диалогу.

Мухаммад Джавад Зариф. Фото: www.globallookpress.com

Агентство также приводит слова спецпредставителя Кувейта при ООН Мансура аль-Отаиби, который сказал, что называть виновных пока преждевременно.

Мы пока не будем никого обвинять, расследование всё ещё продолжается,

– сказал он накануне заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого нападениям.

«Другой дипломат на брифинге в ООН, попросивший не называть его имени, сказал во время разговора за закрытыми дверями, что США не представили убедительных доказательств вины Ирана», – сообщает Bloomberg.

Джонсон на пути к победе в Британии

Британские СМИ анализируют итоги прошедшего 13 июня первого тура выборов главы партии и премьер-министра страны. Первый тур убедительно выиграл экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший голоса 114 членов партии в парламенте из 313.

Independent между тем отмечает, что Джонсону рано праздновать свою вероятную победу, так как его противники начинают кампанию под условным названием «остановить Бориса».

Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com

«Соперники в гонке за пост Терезы Мэй борются за то, чтобы претендовать на мантию кандидата под лозунгом «останови Бориса», после того как бывший министр иностранных дел одержал решительную победу в первом туре голосования», – пишет издание.

Оно отмечает, что Джонсон почти гарантировал себе место в числе одного из двух кандидатов на пост премьера, между которыми будет идти борьба в заключительном туре, в котором уже примут участие не только тори в парламенте, а члены партии по всей Великобритании.

«Соперничающие лагеря полагают, что Джонсон приветствовал бы второй тур голосования с занявшим второе место Джереми Хантом, которого считают преемником Мэй, рискующим повторить её неудачу в отношениях с ЕС», – считает Independent.

Хант, как ожидается, перетянет на свою сторону ряд бывших сторонников Мэй, чтобы укрепить свои позиции на втором туре выборов во вторник, 18 июня. В то же время на лавры реального конкурента Джонсона в борьбе за кресло премьера также претендует глава МВД Саджид Джавид, команда которого в заявлении после первого тура выборов отметила, что именно этот кандидат сможет представить реальную альтернативу тому курсу, который предлагает Джонсон.

Члены команды министра здравоохранения в частном порядке беседовали с советниками из лагерей Майкла Гоува и Саджида Джавида, чтобы обсудить возможный альянс. Решение о «консолидации» ожидается в ближайшее время,

– отмечает Guardian.

Саджид Джавид. Фото: www.globallookpress.com

США испытали прототип гиперзвуковой ракеты

Как сообщает Business Insider, ВВС США провели первые испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A (ARRW), установив её на стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.

В среду тяжёлый дальний бомбардировщик B-52 Stratofortress поднялся в небо над базой ВВС Эдвардс в Калифорнии с неактивным, но снабжённым датчиками прототипом ракеты AGM-183A (ARRW), одним из немногих видов гиперзвукового оружия, которое ВВС разрабатывает для B-52,

– пишет издание.

Оно отмечает, что гиперзвуковое оружие сегодня является ключевой областью разработок в гонке вооружений между Россией, США и Китаем.

«Гиперзвуковая техника особенно опасна из-за высоких скоростей, превышающих 5 Махов, и маневренности, которая даёт ракетам возможность уклоняться от систем противовоздушной и противоракетной обороны противника», – пишет Business Insider.

Испытанная ВВС США ракета не содержала боевой части и не была запущена во время испытаний. Целью теста был сбор данных об эффекте воздушного сопротивления и вибрациях, а также определение степени надёжности креплений ракеты на B-52.

«Для B-52, бомбардировщика, не способного обойти ПВО противника, возможность применения ARRW является фактором сохранения актуальности самого самолёта, который уже существует несколько десятилетий и необходим, когда США готовятся к войнам с серьёзными противниками», – сказано в материале.

Китайский щит от F-35

F-35. Фото: www.globallookpress.com

F-35. Фото: www.globallookpress.com

Издание Military Watch пишет, что Китай успешно разрабатывает РЛС морского базирования, которая предназначена для обнаружения самолётов-невидимок F-35 и F-22.

Великобритания натренирует спецназ для "противостояния с Россией" 11 июня 2019 года стало известно, что Китай продолжил разработку системы раннего обнаружения на море, оптимизированной для отслеживания самолётов-невидимок. По имеющимся сведениям, новая система также защищена от противорадиолокационных ракет HARM AGM-88, широко развёрнутых на самолётах ВМС США F-18E, и самолётов радиоэлектронной борьбы Growler E/A-18G. Как именно новая радиолокационная система противодействует этим «антирадарным» системам, которые основаны на радиолокационной сигнатуре для её подавления, остаётся неясным,

– отмечает издание.

Сообщается, что новая китайская морская радиолокационная система имеет возможности всепогодного обнаружения и способна отслеживать морские и воздушные цели за сотни километров.

Известно, что систему разработала группа учёных во главе с Лю Юньтянем – известным 82-летним специалистом по радиолокации, членом Академии наук Китая и Китайской инженерной академии.

«Радар использует высокочастотные длинные волны, которые распространяются вдоль поверхности моря и способны обнаруживать цели за горизонтом. Радарные волны обычно имеют линию визирования, которая ограничивает их диапазон из-за кривизны Земли. Использование системы длинных волн оптимизирует её для обнаружения на экстремальных дальностях самолётов-невидимок F-35 и F-22, оптимизированных для уклонения от радаров с более короткими волнами», – сказано в сообщении.