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Дайджест СМИ: США нашли в России спецназ ГРУ для дестабилизации Европы, Белый дом защищает Трампа
10 октября 2019, 01:09 • 81 • В мире
Зарубежные СМИ 9 августа активно обсуждают новую находку американских спецслужб, которые определили, что в России есть особая группа спецназа ГРУ, занимающаяся дестабилизацией ситуации в Европе. Именно она якобы стояла за атакой на Скрипалей в Британии. Стало известно, что США вскоре намерены выйти из Договора по открытому небу с Россией. Белый дом начал активную поддержку Дональда Трампа, чтобы не допустить его импичмента
Автор:
Кучер Егор
Секретный спецназ ГРУ
Как пишет New York Times со ссылкой на данные американской разведки, дестабилизацией в Европе занимается особое засекреченное подразделение спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) России. Разведка США считает, что за подобными акциями стоят специалисты из воинской части 29155.
— сообщает издание.
Фото: Militarist / Shutterstock.com
Представители западных служб безопасности пришли к выводу, что все эти операции являются частью скоординированной и непрекращающейся кампании по дестабилизации Европы, проводимой элитным подразделением российской разведки, обладающим навыками подрывной деятельности, саботажа и убийств, отмечает газета.
«Группа, известная как "Подразделение 29155", действует уже по крайней мере в течение десяти лет, но западные чиновники обнаружили её совсем недавно. Сотрудники разведки в четырёх западных странах заявили, что неясно, как часто подразделение мобилизуется, а также где российские боевики нанесут свой новый удар», — пишет New York Times.
Издание также протягивает нить на самый верх и заявляет, что подразделением 29155 руководит лично президент России Владимир Путин. Этот факт американские спецслужбы считают доказательством того, что Путин применяет свою излюбленную тактику гибридной войны — смесь пропаганды, хакерских атак и открытого военного противостояния.
В. Путин. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress
— заявил изданию Питер Цвак, бывший офицер военной разведки и бывший военный атташе в посольстве США в Москве.
Цвак между тем не подтвердил, что знает о существовании секретного подразделения ГРУ. Однако американцы якобы в курсе даже того, где располагается эта группа «русских боевиков».
«Подразделение спрятано от посторонних глаз за бетонными стенами в штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения в восточной части Москвы и входит в иерархию командования военного разведывательного управления России, широко известного как ГРУ», — пишет газета.
Более того, именно засекреченному спецназу приписываются и хакерские атаки на сервера Национального комитета Демократической партии США перед выборами в 2016 году. По мнению американской разведки, за этими взломами стояли два кибер-подразделения ГРУ под номерами 26165 и 74455.
Отмечается также, что большинство офицеров особого спецназа ГРУ являются ветеранами «самых кровопролитных конфликтов, организованных Россией» — войн в Афганистане, Чечне и на Украине. Операции этого спецназа якобы настолько засекречены, что о существовании подразделения знают далеко не все в иерархии ГРУ. New York Times также называет ряд имён офицеров из этой группы и даже публикует их фотографии.
— пишет газета.
США выйдут из Договора по открытому небу
Фото: Yin Bogu/Globallookpress
Как сообщает CNN, администрация Трампа вскоре объявит, что планирует выйти из Договора об открытом небе. Об этом телеканал сообщает со ссылкой на одного из чиновников Госдепа. Отмечается, что эти планы уже вызвали осуждение в Конгрессе со стороны демократов.
«Решение о выходе из Договора, который был подписан в 1992 году, вступил в силу в 2002 году и позволяет 34 государствам-членам проводить невооружённые контрольные полёты над территориями друг друга, может повлиять на способность американских военных осуществлять воздушный надзор за Россией и другими странами-членами», — сообщает телеканал.
Отмечается, что Договор используется для проверки соблюдения сторонами соглашений о контроле над вооружениями. Как говорит об этом документе Госдеп США, он «призван укрепить взаимопонимание и доверие, предоставляя всем участникам, независимо от их размера, непосредственную роль в сборе информации с помощью аэрофотосъёмки военных сил и деятельности, которая вызывает у них беспокойство».
— сообщает CNN.
Теперь, по данным канала, аналитики опасаются, что эти события могут спровоцировать новую опасную гонку вооружений с Москвой. CNN сообщает, что американские военные собираются испытать новую неядерную мобильную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы бросить вызов России в Европе.
В своём заявлении представитель Госдепартамента сказал, что они ознакомлены с письмами законодателей-демократов относительно договора. Демократы решительно осудили эти планы, заявив, что тем самым США будут лишены возможности проводить воздушные инспекции над территорией России.
Белый дом вступился за Трампа
Как пишет Washington Post, Белый дом во вторник заявил, что будет противодействовать кампании по импичменту Трампа, так как она «нарушает Конституцию, принцип верховенства закона, идёт вразрез со всеми прошлыми прецедентами».
«В своём восьмистраничном письме, выдержанном в резком тоне, Белый дом заявил, что расследование украинского скандала было бесполезным. Он также пожаловался на то, что президенту было отказано в его правах на надлежащую процедуру (импичмента. — Прим. Царьграда), и заявил, что демократы намеревались отменить результаты выборов 2016 года и тем самым повлиять на предвыборную кампанию 2020 года», — сообщает издание.
Фото: Piers Cavendish/Globallookpress
— приводит издание выдержку из письма Белого дома в Конгресс.
В ответ спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния) дала понять, что демократы не боятся и продолжат своё расследование, сосредоточенное на давлении Трампа на иностранного лидера, чтобы «выкопать грязь» о своём внутреннем политическом сопернике.
«Белый дом должен быть предупреждён о том, что дальнейшие усилия по сокрытию правды о злоупотреблении властью президентом будут рассматриваться американским народом как ещё одно доказательство препятствий (правосудию. — прим. Царьграда)», — приводит газета слова Пелоси, которая также пообещала сотрудникам Белого дома, что они «будут привлечены к ответственности» за покрывательство Трампа.
Курды рассорились с США
Wall Street Journal пишет, что США предприняли усилия, чтобы разрядить напряжённость в отношениях с сирийскими курдами, обвинившими Вашингтон в предательстве. Во вторник специальный представитель Трампа по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри провёл телеконференцию с командующим сирийскими демократическими силами во главе с курдами Мазлумом Абди.
Мазлум Абди. Фото: Cengiz Yar Jr./Globallookpress
— приводит издание содержание беседы.
Однако Трамп заявил, что США вовсе не покинули курдских боевиков на севере Сирии. Это заявление было сделано на фоне критики со стороны законодателей по поводу его решения вывести американские войска из этого района в преддверии запланированного военного вторжения со стороны Турции.
«В своих твитах во вторник Трамп также заявил, что 13 ноября примет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Объявление было сделано после того, как многие республиканские и демократические законодатели заявили, что они не одобряют решение президента Сирии и высказывают идеи наказать Турцию, если она начнёт военную операцию», — пишет издание.
Между тем во вторник на заявления из США отреагировали в Турции. Там предупредили, что Анкара «полна решимости» в своём наступлении на курдские силы в Сирии. В Вашингтоне полагают, что турецкое вторжение в Сирию начнётся в течение двух-трёх дней.
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