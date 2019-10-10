Дайджест СМИ: США нашли в России спецназ ГРУ для дестабилизации Европы, Белый дом защищает Трампа

Автор:

Кучер Егор

Секретный спецназ ГРУ

Как пишет New York Times со ссылкой на данные американской разведки, дестабилизацией в Европе занимается особое засекреченное подразделение спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) России. Разведка США считает, что за подобными акциями стоят специалисты из воинской части 29155.

Сначала началась кампания по дестабилизации в Молдавии, за которой последовало отравление торговца оружием в Болгарии, а затем — сорванный переворот в Черногории. В прошлом году была предпринята попытка убить бывшего российского шпиона в Британии с помощью нервного агента. Хотя в этих операциях были «отпечатки пальцев» российских спецслужб, власти изначально рассматривали их как отдельные, не связанные друг с другом атаки,

— сообщает издание.

Фото: Militarist / Shutterstock.com

Представители западных служб безопасности пришли к выводу, что все эти операции являются частью скоординированной и непрекращающейся кампании по дестабилизации Европы, проводимой элитным подразделением российской разведки, обладающим навыками подрывной деятельности, саботажа и убийств, отмечает газета.

«Группа, известная как "Подразделение 29155", действует уже по крайней мере в течение десяти лет, но западные чиновники обнаружили её совсем недавно. Сотрудники разведки в четырёх западных странах заявили, что неясно, как часто подразделение мобилизуется, а также где российские боевики нанесут свой новый удар», — пишет New York Times.

Издание также протягивает нить на самый верх и заявляет, что подразделением 29155 руководит лично президент России Владимир Путин. Этот факт американские спецслужбы считают доказательством того, что Путин применяет свою излюбленную тактику гибридной войны — смесь пропаганды, хакерских атак и открытого военного противостояния.

В. Путин. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

Я думаю, что мы забыли, насколько органично безжалостными могут быть русские,

— заявил изданию Питер Цвак, бывший офицер военной разведки и бывший военный атташе в посольстве США в Москве.

Цвак между тем не подтвердил, что знает о существовании секретного подразделения ГРУ. Однако американцы якобы в курсе даже того, где располагается эта группа «русских боевиков».

«Подразделение спрятано от посторонних глаз за бетонными стенами в штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения в восточной части Москвы и входит в иерархию командования военного разведывательного управления России, широко известного как ГРУ», — пишет газета.

Более того, именно засекреченному спецназу приписываются и хакерские атаки на сервера Национального комитета Демократической партии США перед выборами в 2016 году. По мнению американской разведки, за этими взломами стояли два кибер-подразделения ГРУ под номерами 26165 и 74455.

Отмечается также, что большинство офицеров особого спецназа ГРУ являются ветеранами «самых кровопролитных конфликтов, организованных Россией» — войн в Афганистане, Чечне и на Украине. Операции этого спецназа якобы настолько засекречены, что о существовании подразделения знают далеко не все в иерархии ГРУ. New York Times также называет ряд имён офицеров из этой группы и даже публикует их фотографии.

Она является сплочённым сообществом. На фотографии, сделанной в 2017 году, командир подразделения генерал-майор Андрей Аверьянов на свадьбе своей дочери, в сером костюме и галстуке-бабочке. Он позирует с полковником Анатолием Чепигой, одним из двух офицеров, обвиняемых в Великобритании в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля,

— пишет газета.

США выйдут из Договора по открытому небу

Фото: Yin Bogu/Globallookpress

Фото: Yin Bogu/Globallookpress

Как сообщает CNN, администрация Трампа вскоре объявит, что планирует выйти из Договора об открытом небе. Об этом телеканал сообщает со ссылкой на одного из чиновников Госдепа. Отмечается, что эти планы уже вызвали осуждение в Конгрессе со стороны демократов.

«Решение о выходе из Договора, который был подписан в 1992 году, вступил в силу в 2002 году и позволяет 34 государствам-членам проводить невооружённые контрольные полёты над территориями друг друга, может повлиять на способность американских военных осуществлять воздушный надзор за Россией и другими странами-членами», — сообщает телеканал.

Отмечается, что Договор используется для проверки соблюдения сторонами соглашений о контроле над вооружениями. Как говорит об этом документе Госдеп США, он «призван укрепить взаимопонимание и доверие, предоставляя всем участникам, независимо от их размера, непосредственную роль в сборе информации с помощью аэрофотосъёмки военных сил и деятельности, которая вызывает у них беспокойство».

Это будет последний крупный международный договор, от которого отказалась администрация. В августе США официально вышли из Договора о ядерных силах средней дальности с Россией (ДРСМД. — прим. Царьграда), разорвав соглашение о контроле над вооружениями, ограничивающее разработку наземных ракет дальностью от 500 до 5500 километров,

— сообщает CNN.

Теперь, по данным канала, аналитики опасаются, что эти события могут спровоцировать новую опасную гонку вооружений с Москвой. CNN сообщает, что американские военные собираются испытать новую неядерную мобильную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы бросить вызов России в Европе.

В своём заявлении представитель Госдепартамента сказал, что они ознакомлены с письмами законодателей-демократов относительно договора. Демократы решительно осудили эти планы, заявив, что тем самым США будут лишены возможности проводить воздушные инспекции над территорией России.

Белый дом вступился за Трампа

Как пишет Washington Post, Белый дом во вторник заявил, что будет противодействовать кампании по импичменту Трампа, так как она «нарушает Конституцию, принцип верховенства закона, идёт вразрез со всеми прошлыми прецедентами».

«В своём восьмистраничном письме, выдержанном в резком тоне, Белый дом заявил, что расследование украинского скандала было бесполезным. Он также пожаловался на то, что президенту было отказано в его правах на надлежащую процедуру (импичмента. — Прим. Царьграда), и заявил, что демократы намеревались отменить результаты выборов 2016 года и тем самым повлиять на предвыборную кампанию 2020 года», — сообщает издание.

Фото: Piers Cavendish/Globallookpress

Британка до самой смерти хранила не докуренную Черчиллем сигару Чтобы выполнить свои обязанности перед американским народом, Конституцией, исполнительной властью и всеми будущими членами администрации, президент Трамп и его администрация не могут участвовать в вашем пристрастном и неконституционном расследовании в этих обстоятельствах,

— приводит издание выдержку из письма Белого дома в Конгресс.

В ответ спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния) дала понять, что демократы не боятся и продолжат своё расследование, сосредоточенное на давлении Трампа на иностранного лидера, чтобы «выкопать грязь» о своём внутреннем политическом сопернике.

«Белый дом должен быть предупреждён о том, что дальнейшие усилия по сокрытию правды о злоупотреблении властью президентом будут рассматриваться американским народом как ещё одно доказательство препятствий (правосудию. — прим. Царьграда)», — приводит газета слова Пелоси, которая также пообещала сотрудникам Белого дома, что они «будут привлечены к ответственности» за покрывательство Трампа.

Курды рассорились с США

Wall Street Journal пишет, что США предприняли усилия, чтобы разрядить напряжённость в отношениях с сирийскими курдами, обвинившими Вашингтон в предательстве. Во вторник специальный представитель Трампа по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри провёл телеконференцию с командующим сирийскими демократическими силами во главе с курдами Мазлумом Абди.

Мазлум Абди. Фото: Cengiz Yar Jr./Globallookpress

Курды были «в ярости», заявил один из присутствовавших во время разговора. Один из курдских командиров заявил: «Вы продали нас!» — и выбежал из комнаты. Абди сказал Джеффри, что американцы навсегда будут связаны с наследием Эрдогана в глазах курдов. Третий командир сказал: «Мы привыкли к тому, что нас предают иностранные партнёры»,

— приводит издание содержание беседы.

Однако Трамп заявил, что США вовсе не покинули курдских боевиков на севере Сирии. Это заявление было сделано на фоне критики со стороны законодателей по поводу его решения вывести американские войска из этого района в преддверии запланированного военного вторжения со стороны Турции.

«В своих твитах во вторник Трамп также заявил, что 13 ноября примет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Объявление было сделано после того, как многие республиканские и демократические законодатели заявили, что они не одобряют решение президента Сирии и высказывают идеи наказать Турцию, если она начнёт военную операцию», — пишет издание.

Между тем во вторник на заявления из США отреагировали в Турции. Там предупредили, что Анкара «полна решимости» в своём наступлении на курдские силы в Сирии. В Вашингтоне полагают, что турецкое вторжение в Сирию начнётся в течение двух-трёх дней.