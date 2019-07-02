Дайджест СМИ: США мстят ЕС за Boeing, Трамп выводит танки, ОПЕК сократил добычу нефти

Автор:

Гасанов Камран

От виски до макарон

Пока в торговой войне США с КНР наступило затишье, Вашингтон начал запугивать Евросоюз новыми санкциями, пишет Der Spiegel.

«Для многих европейских экспортных товаров – от продуктов питания до чугунных труб – могут быть увеличены таможенные барьеры. В списке фигурируют сыры, такие как Reggiano, Provolone, Edamer и Gouda, а также колбасы, макароны, виски и оливки», – отмечает немецкая газета.

Согласно списку торгпреда США Роберта Лайтхайзера, под новые пошлины могут попасть товары из ЕС на сумму 3,5 млрд евро, вдобавок к уже обнародованному списку на 21 млрд евро. Причины дополнительных санкций Вашингтона состоят в длящемся уже 15 лет споре между ним и Брюсселем из-за субсидий для конкурирующих авиастроительных компаний Boeing и Airbus.

В конце марта ВТО решила, что, несмотря на более ранние осуждающие решения, Boeing всё ещё продолжает получать субсидии от правительства Соединённых Штатов. Так ВТО фактически дала «зелёный свет» для карательных пошлин со стороны Евросоюза.

Spiegel предупреждает, что «из-за этого конфликта торговая война между Брюсселем и Вашингтоном может усугубиться». Дональд Трамп уже нацелился санкциями на европейские автомобили. Слушания по этим мерам пройдут 5 августа.

«Гонконг – не Китай»

Тем временем в Гонконге продолжаются ожесточённые протесты в честь годовщины возвращения бывшей британской колонии под юрисдикцию Китая. В отличие от предыдущих, митинг 1 июля не был мирным, протестующим удалось ворваться в здание органов госуправления, отмечает CNN.

Сотни молодых активистов часами занимали здание Законодательного совета. Они обыскивали столы и шкафы в поисках документов, срывали портреты. Они подняли чёрное знамя, на котором было написано: «Иного пути нет», бросая прямой вызов Китаю и (секретарю Гонконга Кэрри Лам),

– сообщает американский телеканал.

Протестующие использовали тележки в качестве таранов, чтобы прорваться в Законодательный совет. Они раскрыли зонты, установили баррикады и удерживали здание. Но через несколько часов на место прибыл ОМОН, и им пришлось покинуть комплекс.

Протесты в Гонконге приурочены к 22-летию передачи Гонконга Китаю Британией. Город сохраняет автономию, но КНР стремится полностью вернуть его под свой контроль. Фитилём последних протестов стал законопроект об экстрадиции, который продвигала руководитель Гонконга Кэрри Лам. Она оправдывала закон необходимостью экстрадировать преступников, разыскиваемых в Тайване. Однако власти Тайваня заявили, что не нуждаются в этом.

Критики уверены, что норма инициирована Пекином, чтобы отправлять людей в континентальный Китай и наказывать их там за политические взгляды и бизнес-преступления. Митингующие повесили на здании парламента плакаты и оставили на стенах надписи, называющие правительство Кэрри Лам «убийственным режимом», и заявили, что «Гонконг – это не Китай».

Военный парад Трампа

Трамп намерен превратить празднование Дня независимости в демонстрацию военной мощи, сообщает The New York Times.

Фото: globallookpress.com

4 июля он собирается провести парад с участием истребителей и танков. NYT расценивает это как нарушение традиции.

Посвящение господином Трампом Четвертого июля военным вызывает культурное столкновение между президентом-республиканцем и демократическим городом, который на протяжении десятилетий праздновал независимость Америки практически без участия президентов от какой-либо из двух партий,

– говорится в статье.

Военные возмущены тем, что президент использует ВС США для продвижения своей политической повестки. Пентагон традиционно воздерживается от парадов, демонстрирующих ракеты, танки и другие виды вооружений. Он считает, что США, чей военный бюджет превосходит семь последующих стран, не нужно лишний раз доказывать свою силу.

Идея провести военный парад пришла к Трампу после того, как он увидел мероприятия, посвящённые годовщине взятия Бастилии, в 2017 году во Франции. В День независимости США он хочет, в частности, показать танки M1 Abrams, участвовавшие в войне в Персидском заливе в 1991 году, и M4 Sherman времён Второй мировой войны и войны в Корее.

Трамп должен выступить с речью 4 июля со ступенек Мемориала Линкольна. Он станет первым президентом за десятилетия, принявшим участие в ежегодном мероприятии, посвящённом Дню независимости, добавил NYT.

Иран играет с огнём

Подготовки к параду в Вашингтоне омрачены новостями из Тегерана. Иран нарушил лимиты на обогащение урана, установленные «ядерной сделкой». Шаг стал ответом на выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) США и их санкций против Исламской Республики.

Они знают, что делают, знают, с чем играют, и я думаю, что они играют с огнём,

– цитирует президента США новостное агентство Breitbart.

Белый дом назвал действия Тегерана доказательством нарушения им условий сделки и пообещал не допустить получения иранцами ядерного оружия.

В Вене, где находится штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии, сообщили, что Иран на 2 кг превысил допустимую норму в 300 кг.

Иран пригрозил продолжать несоблюдение обязательств в рамках СВПД, если ЕС, Китай и Россия не помогут ему преодолеть санкции США. Замглавы МИД России Сергей Рябков сожалеет о решении ИРИ, но считает его результатом «беспрецедентного давления» Вашингтона, наложившего на Иран нефтяное эмбарго. Европейские страны, в частности Британия, попросили Иран вернуться к соблюдению обязательств. Израиль предложил ЕС присоединиться к антииранским санкциям.

«Просто сделайте это», – сказал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.