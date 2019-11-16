Дайджест СМИ: США могут наказать Египет за Су-35, Коломойский нанял адвоката Трампа

Египет пойдёт по стопам Турции

Как пишет Wall Street Journal, США предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира купить российские истребители Су-35. Предупреждение было сделано в письме госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны Марка Эспера. В нём американские министры призвали министра обороны Египта отменить грядущую сделку.

Крупные новые сделки с Россией по поставкам вооружений как минимум усложнят будущие оборонные операции США с Египтом и помощь в области безопасности,

— говорится в письме.

М. Эспер. Фото: Lisa Ferdinando / Globallookpress

Издание напоминает, что в последние десятилетия США предоставили Египту военную и экономическую помощь на миллиарды долларов, включая продажу истребителей F-16, ударных вертолётов и другого вооружения.

«В последние годы Россия заняла более активную позицию на Ближнем Востоке, оказывая решающую военную поддержку режиму президента Сирии Башара Асада и заключив сделку по продаже Турции противоракетной системы (С-400. — Прим. Царьград)», пишет газета, называя Турцию «якобы союзником США».

Wall Street Journal пишет, что письмо было отправлено властям Египта в тот день, когда в Каир прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Отмечается, что США намерены всеми силами препятствовать реализации уже заключённой между Россией и Египтом сделки по продаже Каиру более 20-ти Су-35 за 2 млрд долларов.

Су-35. Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress

Официальный представитель Госдепартамента отметил, что администрация не комментирует предполагаемые утечки документов. Он также призвал всех союзников и партнёров отказаться от сделок с российским оборонным и разведывательным секторами, так как из-за этого на них могут быть наложены санкции со стороны США,

— отмечает издание.

«Рука Кремля» на Украине

Washington Post пишет, что высокопоставленные кремлёвские чиновники были непосредственно вовлечены в координацию «сепаратистов» на востоке Украины и в их повседневные дела.

«Существует мало сомнений в том, что Россия была глубоко вовлечена в конфликт, несмотря на опровержения Кремля: западные журналисты видели, как российские войска пересекали границу с Украиной, и видели, как российские войска действовали на местах. А во время ключевого отрезка лета 2014 года лидерами повстанцев были русские», — считают авторы газеты.

Накануне появились стенограммы перехваченных переговоров «сепаратистов», которые указывают на «высокое участие Кремля» в делах на востоке Украины, отмечает издание. Отмечается, что Россия помогла создать институты власти «сепаратистских государств» и обеспечить им преимущество перед Киевом.

«Западные следователи говорят, что самолёт Malaysia Airlines был сбит ракетой российского производства, выпущенной с территории повстанцев, в результате чего погибли все 298 человек на борту. Перехваченные звонки были обнародованы следователями под руководством Нидерландов. The Washington Post не может самостоятельно подтвердить достоверность звонков», — указывает газета.

Отмечается, что «на одной из записей слышен Александр Бородай, тогдашний лидер повстанцев», который говорит неопознанному человеку:

Я выполняю приказы и защищаю интересы единственного государства, Российской Федерации.

Издание приводит детали ещё одного телефонного разговора, который якобы указывает на вовлеченность министра обороны России Сергея Шойгу. В нём говорится о доставке на восток Украины военного снаряжения, которое велел направить «человек, фамилия которого начинается на "Ш"». В этой записи затем якобы звучит и полная фамилия российского министра.

«Международная группа следователей заявила, что она опубликовала эти данные в надежде найти свидетелей, которые расскажут ей больше подробностей», — добавляет газета.

Коломойский нанял адвоката Трампа

Как сообщает Bloomberg, интересы украинского бизнесмена Игоря Коломойского в суде будет представлять адвокат Марк Касовиц, неоднократно работавший с президентом США Дональдом Трампом.

«Марк Касовиц, нью-йоркский адвокат, который много лет работал на Трампа и помогал ему координировать свою реакцию на расследование, проведённое специальным советником США по России, недавно подписал соглашение о защите деловых интересов Игоря Коломойского, говорится в заявлении суда в штате Делавэр», — сообщает агентство.

Касовиц будет защищать Коломойского в гражданском иске, по которому олигарха обвиняют в выводе нескольких миллиардов долларов из «Приватбанка». В обвинении сказано, что Коломойский затем купил в США ряд компаний и офисных зданий.

Фото: Jaap Arriens / Globallookpress

Коломойский также находится под следствием ФБР и федеральной прокуратуры,

— уточняет Bloomberg.

«На Украине Коломойский контролировал телевизионную сеть, которая транслировала популярное комедийное шоу с участием Зеленского, помогая комику повысить узнаваемость его имени и популярность в годы, предшествовавшие апрельским выборам. С 2006 по 2016 год Коломойский был совладельцем «Приватбанка», одного из крупнейших кредиторов Украины. Банк был национализирован в декабре 2016 года после сообщений о коррупции, связанной с Коломойским и другими владельцами», — пишет Bloomberg.

Участие Касовица «добавляет интригу» этому делу, отмечает агентство, так как у адвоката есть тесная связь с Трампом, требовавшим провести антикоррупционное расследование на Украине.

В деле об импичменте Трампа нашли влияние России

Д. Трамп. Фото: Mike Theiler / Globallookpress

Д. Трамп. Фото: Mike Theiler / Globallookpress

Как пишет National Interest, председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф в ходе слушаний по импичменту Трампа «выполняет ту же роль, которую он выполнял в рамках предыдущего расследования Мюллера: осуждение любой ценой».

«Уже третье слово из уст председателя во время его вступительного заявления было ничем иным, как словом "Россия"», — пишет издание.

«С Шиффом в качестве импресарио болезненный миазм нереальности очень быстро достиг слуха собравшихся. С одной стороны была добропорядочная Украина, союзник Америки, который был безрассудно брошен президентом Трампом. С другой стороны, была злобная Россия, стремившаяся уничтожить свободу не только в Европе, но и, возможно, в остальном свободном мире», — приводит издание суть выступления Шиффа и впечатления от него.

Затем слово взял исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тэйлор, который заявил, что «помощь в сфере безопасности, которую мы предоставляем, имеет решающее значение для обороны Украины и защиты солдат, с которыми я встречался на прошлой неделе».

Это демонстрирует украинцам и россиянам, что мы являемся надёжным стратегическим партнёром Украины. Очевидно, что в наших национальных интересах сдерживать дальнейшую агрессию России,

— сказал Тэйлор.

National Interest призывает Тэйлора образумиться и принять во внимание курс, который предлагает Трамп, — развитие диалога с Москвой. Однако если послушать слова американского посла на Украине, отмечает издание, то он, похоже, считает, что этот вопрос обсуждать недопустимо.

«Более того, Тэйлор возлагает ответственность на Вашингтон, чтобы доказать, что добросовестно относится к Киеву, а не наоборот. Весьма примечательно, что Трамп показывал Украине свой авторитет, вместо того чтобы убедить её лишь в том, что Америка получает выгоду от помощи стране, которая десятилетиями страдает от вопиющей коррупции, распрей и интриг», — пишет издание.

Отмечается, что Шифф и Тэйлор не были оригинальны, повторив почти слово в слово свои же слова, сказанные ещё в 2014 году. Тогда они тоже призывали остановить «агрессию Москвы», а Тэйлор ни словом не обмолвился о неконституционном характере переворота в Киеве, отмечает National Interest. Референдум в Крыму он называл «фиктивным» и проходившим «под дулами российских автоматов». Наконец, Тейлор сказал, что президент России Владимир Путин «создаёт незаконные вооружённые формирования» и «марионеточные правительства» в Донбассе.