Дайджест СМИ: США ликвидировали лидера ИГ, Турция грозится возобновить операцию в Сирии

Автор:

Кучер Егор

Ликвидация аль-Багдади

Объявление Трампа о ликвидации лидера ИГ (террористическая организация, запрещённая в России) — тема номер один во всех мировых СМИ. Как пишет The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп выступил в воскресенье со специальным обращением, в котором заявил, что Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован на северо-западе Сирии в результате американской спецоперации.

По словам Трампа, Абу Бакр аль-Багдади, которому было 48 лет, убил себя и троих детей, взорвав жилет смертника в туннеле во время преследования американскими войсками,

— пишет газета.

Издание добавило, что Трамп заявил о смерти аль-Багдади в ходе обращения из Белого дома. Президент США отметил, что следил за всеми этапами операции в режиме реального времени из Ситуационной комнаты Белого дома, а сама операция доказала всему миру способность вооружённых сил США привлекать террористов к ответственности.

«Он был больным и преступным человеком, а теперь он мёртв. Он умер как собака. Он умер как трус. Мир стал гораздо безопаснее», — приводит газета слова Трампа.

Между тем The New York Times пишет, что установить место, где скрывался аль-Багдади, удалось благодаря показаниям одной из его жён и связного, допросы которых проводились ещё летом.

«По словам двух американских чиновников, местонахождение аль-Багдади было установлено после ареста и допроса одной из его жён и связного этим летом. Взяв на вооружение эту информацию, ЦРУ тесно сотрудничало с курдской разведкой в Ираке и Сирии, чтобы наиболее точно определить месторасположение аль-Багдади, за которым немедленно была установлена слежка», — сообщает издание.

Трамп заявил о смерти аль-Багдади в ходе обращения из Белого дома. Фото: Chris Kleponis/Globallookpress

Отмечается, что операцию проводило подразделение Delta Force, которое было переправлено в район на восьми вертолётах. При подлёте к месту нахождения вертолёты попали под огонь, после чего приземлились, и спецназ вошёл в здание через пролом в стене, не рискнув пройти через центральный вход, который мог быть заминирован. Никто из американцев не погиб, однако двое спецназовцев и сопровождавшая их служебная собака получили ранения.

Трамп заявил, что спецназовцы провели тестирование ДНК на месте, чтобы подтвердить личность аль-Багдади, и что они вывезли с места ликвидации "части тела". Как отметили американские чиновники, туннель частично разрушился во время взрыва, что затрудняет сбор останков. Трамп сказал, что на месте ликвидации также были найдены тела двух женщин в жилетах смертников, которые не взорвались. Там же живыми были найдены 11 детей,

— уточняет The New York Times.

Трамп «особо поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак» за сотрудничество и сказал, что курдские силы предоставили «информацию, которая оказалась полезной», а Россия обеспечила безопасный пролёт вертолётов над контролируемым воздушным пространством. «У нас действительно очень хорошее сотрудничество», — отметил президент США.

Эрдоган хочет возобновить операцию в Сирии

Как сообщает турецкое агентство Anadolu, президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию на северо-востоке Сирии, если за согласованные ранее 150 часов курдские формирования «Отряда народной самообороны» (YPG) и «Рабочей партии Курдистана» (PКK) не покинут северную часть Сирии.

Мы договорились о создании зоны безопасности, чтобы прекратить нападения со стороны YPG, РКК и ИГ (запрещена в России — прим. Царьграда). Если за 150 часов они не будут оттуда выведены, то мы сделаем эту работу и зачистим территорию,

— предупредил Эрдоган.

Как напоминает Reuters, по соглашению, которое заключили Турция и Россия, российская военная полиция и сирийские пограничники должны обеспечить выход YPG в пределах 30-километровой приграничной зоны в течение шести дней. Срок вывода заканчивается во вторник.

«Со вторника российские и турецкие войска начнут патрулировать более узкую 10-километровую зону на северо-востоке Сирии», — добавляет агентство.

Между тем сообщается, что Россия уже предупредила силы YPG о том, что они столкнутся с полномасштабным наступлением турецкой армии, второй по величине в НАТО, если не согласятся покинуть обозначенный район, отмечает Reuters.

Эрдоган также обвинил Европейский союз во лжи, потому что Брюссель пообещал выделить 6 млрд евро (6,7 млрд долларов), чтобы помочь обеспечить пребывание в Турции около 3,6 млн сирийских беженцев, но предоставил только половину этой суммы. Эрдоган добавил, что Турция потратила около 40 млрд долларов на беженцев,

— сообщает агентство.

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию на северо-востоке Сирии. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

Президент Ирака раскритиковал США

Как заявил президент Ирака Бархам Салех в интервью порталу Axios, он больше не считает США союзником своей страны, которая перенаправляет усилия на сотрудничество с Ираном и Россией.

Стойкое влияние Соединённых Штатов подвергается сомнению очень и очень серьёзным образом. Союзники США обеспокоены их надёжностью в качестве союзников,

— сказал Салех.

Он отметил, что «всё ещё ценит» союз своей страны с США, однако политика администрации Дональда Трампа «делает это всё более сложным».

Когда у президента Ирака спросили, может ли уход США с Ближнего Востока привести к переориентации политики Багдада на Москву и Тегеран, Салех не исключил такого варианта.

«Конечно, в этом регионе много игроков. Я не из тех, кто идёт и говорит американцам или русским: если вы не сделаете для меня то, что я хочу, я обращусь к вашим конкурентам. Но нам ведь нужно думать о наших приоритетах, и я забочусь об этом», — сказал он.

Axios добавляет, что Салеха, судя по всему, больше всего беспокоит вывод американских войск из Сирии, неспособность сирийских курдов самим постоять за себя, а также возрождение исламского терроризма.

Салех является одним из самых влиятельных курдских лидеров в мире, так как ранее был лидером иракского Курдистана. Теперь он тщательно подбирает слова, но призывает остановить "этническую чистку", которую хочет провести Турция,

— отмечает портал.

Борьба с лесными пожарами в Калифорнии. Фото: Hans Gutknecht/Globallookpress

В Калифорнии объявлен режим ЧС

Как пишет The Washington Post, на всей территории Калифорнии объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров.

В воскресенье губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в штате, поскольку ураганный ветер вызвал резкий рост интенсивности пожаров. Объявлена массовая эвакуация населения,

— пишет издание.

Глава штата пообещал развернуть «все доступные ресурсы» из-за меняющейся погоды, которая способствует распространению огня. Несмотря на усилия нескольких тысяч пожарных и добровольцев, миллионы жителей штата столкнулись с вынужденными отключениями электроэнергии, чтобы свести к минимуму риск возникновения новых пожаров.

«В принудительном порядке было эвакуировано около 180 тыс. человек. Около 54 тыс. акров (около 218,5 кв. км) земли уже выгорело, разрушено 94 сооружения, 80 тыс. учреждений остаются под угрозой», — сказано в материале. Отмечается, что в воскресенье власти расширили зону эвакуации из-за того, что скорость ветра при порывах достигла 93 миль в час (149,6 км/ч).