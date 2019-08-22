|
Дайджест СМИ: США хотят запретить новое оружие России, Британия снимет фильм про Путина
22 августа 2019, 13:39 • 30 • В мире
Зарубежные СМИ 22 августа сообщают о заявлении главы Пентагона Марка Эспера, который призвал включить в договор СНВ-3 всё новое оружие России и запретить его. В Великобритании идёт подготовка к съёмкам документального фильма про президента России Владимира Путина. США ведут тайные переговоры с окружением главы Венесуэлы Николаса Мадуро с целью его свержения
Автор:
Кучер Егор
СНВ-3 и масштабный запрет
Как заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью Fox News, условием продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений могло бы быть включение в него всего нового оружия России, что повлекло бы запрет на его применение. Эспер отметил, что Россия в настоящий момент расширяет свой ядерный арсенал и имеет на вооружении крылатые ядерные ракеты, нацеленные на Европу. Об этом, по его словам, свидетельствуют недавние испытания под Архангельском.
— сказал глава Пентагона.
М. Эспер. Фото: www.globallookpress.com
В то же время Эспер в ответ на вопрос о том, кто опаснее для США — Россия или Китай, назвал Пекин более серьёзным врагом в долгосрочной перспективе. По его мнению, Китай обладает большой и развитой экономикой, а также серьёзными амбициями в сфере вооружений. Эспер добавил, что Китай «хорошо изучил нас и нашу доктрину».
Фильм о Путине
Как сообщает британский телеканал Channel4, в Великобритании идёт подготовка к съёмкам документального сериала о президенте России Владимире Путине. Фильм получил название «Путин: история русского шпиона».
«В нём будет рассмотрено, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как ценности Путина экспортировались по всему миру — из Крыма в Солсбери и в Вашингтон», — отметил телеканал.
В. Путин. Фото: www.globallookpress.com
Сообщается, что в фильме будет показан как сам Путин, так и те люди, которые сильнее всего на него повлияли. Отмечается также, что президент России будет представлен как человек, который решил «сделать Россию великой снова» и вновь вывел её на мировую арену.
— констатирует телеканал.
Путин пережил трёх американских президентов и четырёх британских премьер-министров, отмечает в анонсе Channel4. Сериал также расскажет, как президент России использовал «знания в области шпионского ремесла» для того, чтобы возглавить ядерную державу.
Съёмки будут проходить в России, США, Европе и Великобритании. Дата выхода сериала не названа, однако известен режиссёр — Ник Грин, который снял документальные фильмы про Древний Рим и об Альберте Эйнштейне.
США пытаются подорвать Венесуэлу изнутри
Wall Street Journal сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа ведёт тайные переговоры с помощниками главы Венесуэлы Николаса Мадуро для его отстранения от власти.
— пишет издание, отмечая, что пока взаимодействие находится на ранней стадии.
Диосдадо Кабельо. Фото: www.globallookpress.com
Источник во властных кругах Венесуэлы сообщил газете, что для Кабельо главной целью являются гарантии США, что он сам и другие соратники Мадуро смогут остаться в политике «после падения режима».
Основной целью усилий Диосдадо является укрепление доверия и получение международных гарантий. Он стремится разрешить политический кризис в стране мирным путём,
— сказал источник, встречавшийся с Кабельо.
Wall Street Journal отмечает, что, по словам чиновников администрации Трампа, единственным обсуждаемым вопросом сейчас является дата устранения от власти Мадуро и его отъезда из страны. Отмечается также, что этими секретными переговорами Вашингтон хочет разобщить окружение венесуэльского лидера, с тем чтобы максимально ослабить Мадуро.
Выступая перед журналистами во вторник, Трамп подтвердил, что представители США ведут «переговоры на разных уровнях», но не назвал имён тех, с кем беседуют американцы.
Трамп хочет вернуть террористов Европе
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
В интервью телеканалу C-Span Дональд Трамп рассказал, что в США находятся «тысячи» пленных боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, террористическая организация, запрещённая в России). Многие из них являются выходцами из Европы и должны туда вернуться, сказал он. Также, по его мнению, именно США победили террористов в Сирии.
«В определённый момент Россия, Турция, Иран и Афганистан должны будут вести свои собственные сражения (с террористами. — прим. Царьграда). Но мы победили ИГ на все 100%. Я сделал это в рекордно короткие сроки. Однако все страны, в которых было ИГ, сильно пострадали, но теперь они должны сами бороться. Разве мы хотим остаться там ещё на 19 лет? Не думаю. <…> Пакистан находится по соседству, но плохо борется с террористами, мы, Соединённые Штаты, находимся в 7000 миль, и мы победили ИГ», — сказал Трамп.
Он добавил, что в США находятся «тысячи боевиков ИГ» и «Европа должна забрать их обратно».
— добавил Трамп.
Заключеёный в Гуантанамо. Фото: www.globallookpress.com
По его словам, речь идёт о выходцах из Германии, Франции и «других мест». Президент США отметил, что обычно союзники отказываются забирать своих соотечественников.
---------------------------------------------------------------------------------------
* Террористическая организация, запрещённая в России
Подпишитесь на нас
Загрузка...
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 августа 2019, 04:54
|
17 августа 2019, 06:54
|
21 августа 2019, 14:54
|
18 августа 2019, 15:24
|
16 августа 2019, 04:54
|
20 августа 2019, 19:09
|
16 августа 2019, 21:09