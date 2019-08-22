Дайджест СМИ: США хотят запретить новое оружие России, Британия снимет фильм про Путина

Автор:

Кучер Егор

СНВ-3 и масштабный запрет

Как заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью Fox News, условием продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений могло бы быть включение в него всего нового оружия России, что повлекло бы запрет на его применение. Эспер отметил, что Россия в настоящий момент расширяет свой ядерный арсенал и имеет на вооружении крылатые ядерные ракеты, нацеленные на Европу. Об этом, по его словам, свидетельствуют недавние испытания под Архангельском.

Россия пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал. И если многие говорят сегодня о продлении договора о сокращении стратегического ядерного оружия, то наша позиция состоит в том, что мы должны обеспечить включение в него всего нового оружия России,

— сказал глава Пентагона.

М. Эспер. Фото: www.globallookpress.com

В то же время Эспер в ответ на вопрос о том, кто опаснее для США — Россия или Китай, назвал Пекин более серьёзным врагом в долгосрочной перспективе. По его мнению, Китай обладает большой и развитой экономикой, а также серьёзными амбициями в сфере вооружений. Эспер добавил, что Китай «хорошо изучил нас и нашу доктрину».

Фильм о Путине

Как сообщает британский телеканал Channel4, в Великобритании идёт подготовка к съёмкам документального сериала о президенте России Владимире Путине. Фильм получил название «Путин: история русского шпиона».

«В нём будет рассмотрено, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как ценности Путина экспортировались по всему миру — из Крыма в Солсбери и в Вашингтон», — отметил телеканал.

В. Путин. Фото: www.globallookpress.com

Сообщается, что в фильме будет показан как сам Путин, так и те люди, которые сильнее всего на него повлияли. Отмечается также, что президент России будет представлен как человек, который решил «сделать Россию великой снова» и вновь вывел её на мировую арену.

Загадочное и непредсказуемое правление Путина основано на ценностях КГБ. Когда он пришёл к власти, Россия выглядела как страна, находящаяся в состоянии упадка, но это уже не так,

— констатирует телеканал.

Путин пережил трёх американских президентов и четырёх британских премьер-министров, отмечает в анонсе Channel4. Сериал также расскажет, как президент России использовал «знания в области шпионского ремесла» для того, чтобы возглавить ядерную державу.

Съёмки будут проходить в России, США, Европе и Великобритании. Дата выхода сериала не названа, однако известен режиссёр — Ник Грин, который снял документальные фильмы про Древний Рим и об Альберте Эйнштейне.

США пытаются подорвать Венесуэлу изнутри

Wall Street Journal сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа ведёт тайные переговоры с помощниками главы Венесуэлы Николаса Мадуро для его отстранения от власти.

В переговорах участвует влиятельный советник Мадуро Диосдадо Кабельо, возглавляющий Национальное учредительное собрание страны и находящийся под санкциями Вашингтона за предполагаемую причастность к незаконному обороту наркотиков. Кроме него, переговоры ведут другие важные сторонники президента, пытающиеся найти согласованное решение для выхода страны из кризиса,

— пишет издание, отмечая, что пока взаимодействие находится на ранней стадии.

Диосдадо Кабельо. Фото: www.globallookpress.com

Источник во властных кругах Венесуэлы сообщил газете, что для Кабельо главной целью являются гарантии США, что он сам и другие соратники Мадуро смогут остаться в политике «после падения режима».

Основной целью усилий Диосдадо является укрепление доверия и получение международных гарантий. Он стремится разрешить политический кризис в стране мирным путём,

— сказал источник, встречавшийся с Кабельо.

Wall Street Journal отмечает, что, по словам чиновников администрации Трампа, единственным обсуждаемым вопросом сейчас является дата устранения от власти Мадуро и его отъезда из страны. Отмечается также, что этими секретными переговорами Вашингтон хочет разобщить окружение венесуэльского лидера, с тем чтобы максимально ослабить Мадуро.

Выступая перед журналистами во вторник, Трамп подтвердил, что представители США ведут «переговоры на разных уровнях», но не назвал имён тех, с кем беседуют американцы.

Трамп хочет вернуть террористов Европе

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

В интервью телеканалу C-Span Дональд Трамп рассказал, что в США находятся «тысячи» пленных боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, террористическая организация, запрещённая в России). Многие из них являются выходцами из Европы и должны туда вернуться, сказал он. Также, по его мнению, именно США победили террористов в Сирии.

«В определённый момент Россия, Турция, Иран и Афганистан должны будут вести свои собственные сражения (с террористами. — прим. Царьграда). Но мы победили ИГ на все 100%. Я сделал это в рекордно короткие сроки. Однако все страны, в которых было ИГ, сильно пострадали, но теперь они должны сами бороться. Разве мы хотим остаться там ещё на 19 лет? Не думаю. <…> Пакистан находится по соседству, но плохо борется с террористами, мы, Соединённые Штаты, находимся в 7000 миль, и мы победили ИГ», — сказал Трамп.

Он добавил, что в США находятся «тысячи боевиков ИГ» и «Европа должна забрать их обратно».

Мы скажем им: возьмите этих пленных, которых мы захватили, потому что Соединённые Штаты не собираются сажать их в Гуантанамо на следующие 50 лет и платить за это,

— добавил Трамп.

Заключеёный в Гуантанамо. Фото: www.globallookpress.com

По его словам, речь идёт о выходцах из Германии, Франции и «других мест». Президент США отметил, что обычно союзники отказываются забирать своих соотечественников.

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* Террористическая организация, запрещённая в России