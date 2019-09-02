Дайджест СМИ: США готовятся к удару «Дориана», Польша выставит счёт Германии

Автор:

Кучер Егор

«Дориан» всё ближе к США

Как сообщают все центральные американские СМИ, штат Флорида готовится к удару урагана «Дориан», который уже бушует на Багамах. По сообщению The Wall Street Journal, шторму «Дориан» уже присвоена пятая категория, его называют «самым опасным ураганом современной истории». Национальный центр ураганов США сообщил, что накануне «Дориан» нанёс сокрушительный удар по Багамским островам, выкорчёвывая деревья и срывая крыши с домов.

В то же время вблизи США ураган, как ожидается, немного изменит направление движения и не ударит по материковой части страны, но затронет побережье.

Небольшое отклонение влево от пути движения может привести к тому, что эпицентр ​урагана лишь приблизится к побережью США,

— сказали специалисты центра ураганов.

«Дориан» перестанет терзать Багамы к вечеру понедельника, затем он повернёт на север — к восточному побережью и штату Флорида. В прибрежных районах штата объявлена экстренная эвакуация.

«Во Флориде были отданы распоряжения об обязательной эвакуации для прибрежных районов — Бревард, Мартин и Палм-бич <…>, где находится резиденция Трампа Мар-о-Лаго», — сообщает издание.

По сообщению метеорологов, ураган «Дориан» окружён зонами штормовых ветров в радиусе 45 миль (72 км). Максимальная скорость ветра составляет 185 миль в час (около 298 км/ч), при порывах ветер разгоняется до 220 миль в час (354 км/ч). «Дориан» идёт на запад от Багамских островов со скоростью около 5 миль в час (8 км/ч).

Фото: www.globallookpress.com

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер отдал распоряжение об обязательной эвакуации в восьми округах, начиная с полудня понедельника. Эвакуация распространяется также на государственные больницы, будут закрыты школы и правительственные учреждения,

— сообщает газета.

Польша выставит счёт Германии

Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Bild заявил, что намерен потребовать от Германии репараций за нанесённый стране ущерб в годы Второй мировой войны.

По заявлению Дуды, компенсация является для Германии вопросом «ответственности и морали», так как Польша понесла огромные потери. В 2017 году в стране была создана парламентская комиссия по вопросу требования репараций с Германии, её члены намерены представить доклад «в самое ближайшее время».

«Почти шесть миллионов польских граждан были убиты, наши города лежали в руинах, столица была полностью разрушена. Большинство из жертв были гражданскими лицами, убитыми в результате нацистских рейдов, в гетто и концентрационных лагерях. Мы помним, что около половины польских жертв, а это три миллиона человек, были евреями, зверски уничтоженными Гитлером», — сказал Дуда.

А. Дуда. Фото: www.globallookpress.com

Как уточняет Spiegel, на прошлой неделе премьер-министр Матеуш Моравецкий уже делал подобные заявления. Он сказал, что Германия полностью уничтожила по крайней мере 1000 польских деревень. Несколько недель назад министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович пожаловался на то, что в вопросе о компенсациях странам, атакованным Германией, «не хватает фундаментальной справедливости».

«Польша подверглась дискриминации в этом процессе», — сказал он.

Между тем, как сообщает Bloomberg, спустя 80 лет после начала Второй мировой войны Германия вновь принесла Польше свои извинения.

«Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, посетив город Велюнь, где были произведены первые нацистские бомбардировки 1 сентября 1939 года, сказал, что его страна не забудет прошлое и берёт на себя ответственность за террор и зверства войны», — сообщает агентство.

Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь, я склоняю голову перед польскими жертвами немецкой тирании и прошу прощения,

– сказал Штайнмайер сначала на немецком, а затем на польском языке.

Ф. Штайнмайер. Фото: www.globallookpress.com

При этом присутствовавший на церемонии в память о начале войны вице-президент США Майк Пенс, заменивший в этом визите Дональда Трампа, поставил на одну чашу весов нацизм и коммунизм. Пенс отметил, что высоко ценит героизм польского народа в борьбе со «злом нацизма и коммунистического тоталитаризма».

Трамп предпочёл гольф

Как пишет The Independent, президент США Дональд Трамп, отменивший свой визит в Польшу из-за приближения урагана «Дориан», в это время наслаждался игрой в гольф.

«Первоначально считалось, что президент Трамп отказывается от своего визита в Европу, чтобы руководить федеральными службами в связи с ураганом "Дориан". Но вместо этого он вылетел из своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде в гольф-клуб в Потомак-Фолз в штате Вирджиния», — пишет газета.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Отвечая на неудобный вопрос о развлечениях Трампа, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент каждый час получает новости об урагане «Дориан». В этом ему помогают сопровождающие его помощники, заверила она.

The Independent отмечает, что Трамп с момента вступления в должность президента США играет в гольф уже в 226-й раз, и эта его привычка вызывает постоянную критику в связи с расходами, которые несут американские налогоплательщики.

Причина ядерной войны

Как пишет издание Breaking Defense со ссылкой на бывшего заместителя министра обороны США Роберта Уорка, причиной ядерной войны может стать широкое применение военными систем искусственного интеллекта.

«Они контролируют оружие, которое не управляется человеком, так как в ходе операций на поле боя цели удара может выбирать не человек», — сказал Уорк.

Он отметил, что инициатива «Остановить роботов-убийц», к которой на уровне НПО присоединились организации в 57 странах, направлена на то, чтобы ограничить возможности военных применять искусственный интеллект.

США должны работать с Россией и Китаем, чтобы ни одна из стран не создала дестабилизирующей системы ИИ,

— отметил военный.

Издание напоминает, что хотя Уорк не говорил об этом, его слова напрямую касаются советской системы «удара возмездия» «Периметр», которая также известна как «Мёртвая рука». Система в автоматическом режиме наносит ответный удар, если в случае нападения по какой-то причине не получает сигналов из Кремля. Подобные ситуации Уорк считает «крайне тревожными».