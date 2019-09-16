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Дайджест СМИ: США готовят ответ Ирану, американский эсминец нарушил запрет Китая
16 сентября 2019, 14:54 • 36 • В мире
Зарубежные СМИ 16 сентября продолжают анализировать атаку на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, США обвинили в этих нападениях Иран. Автопроизводитель General Motors начал крупнейшую забастовку за 10 лет. Эсминец США без разрешения Китая вошёл в спорные воды Южно-Китайского моря. Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен проигнорировать запрет за «жёсткий» Brexit
Автор:
Кучер Егор
США готовят ответ Ирану
Как пишет Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность «серьёзного военного ответа» на предполагаемые удары Ирана по двум нефтеперерабатывающим предприятиям саудовской государственной компании Saudi Aramco, сократившие вдвое экспорт чёрного золота из королевства.
— заявил Трамп в своём Twitter.
Госсекретарь Майк Помпео не назвал Иран напрямую и не ответил, рассматривают ли США возможность применения военных мер. По словам главы Госдепа, Вашингтон ждёт от Эр-Рияда ответа на вопрос о том, кого Саудовская Аравия считает ответственным за эти нападения.
Однако, по словам близких к Белому дому источников, администрация Трампа всё же рассматривает возможность «серьёзного военного ответа». Президент США в воскресенье провёл по этому вопросу встречу с главой Пентагона Марком Эспером.
Между тем удары по НПЗ в Саудовской Аравии уже привели к резкому скачку мировых цен на нефть. По данным Bloomberg, мировой рынок нефти потерял примерно 5% от общего объёма поставок, вследствие чего на открытии торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила рекордные 71 доллар за баррель. Уточняется, что был отмечен самый высокий внутридневной рост котировок в долларовом выражении вообще с начала торгов фьючерсами Brent в 1988 году.
— заявил Bloomberg аналитик Credit Suisse Group.
Фото: Gu Xinrong/ZUMA/Globalloоkpress
Глобальная забастовка General Motors
Как пишет Wall Street Journal, ранним утром в понедельник американские рабочие автогиганта General Motors объявили забастовку по всей стране. Этот протест оказался крупнейшим за последние 10 лет и самым масштабным в частном секторе за последние годы.
— пишет издание.
Уточняется, что главная причина протестной акции — решение GM о закрытии четырёх заводов. Профсоюз автоработников пообещал бороться с руководством компании до конца. Профсоюз также настаивает на повышении заработной платы, обеспечении большей занятости и повышении выгод в то время, когда GM пытается сократить расходы в преддверии ожидаемого спада в автомобильной промышленности США. Отмечается, что данный фактор может затруднить переговоры UAW и GM.
— сказано в сообщении.
Эсминец США раздражает Китай
Как сообщает Reuters, эсминец США Wayne Meyer без разрешения Китая вошёл в Южно-Китайском море в воды Парасельских островов, на которые претендует Пекин. Отмечается, что США таким образом проводят операцию по «обеспечению свободы судоходства» в этом районе.
— отмечает агентство.
Представитель 7-го флота ВМС США Ринн Моммсен заявил Reuters, что эсминец Wayne Meyer посылает сигнал, который призван «оспорить территориальные претензии Китая на Парасельские острова», так как они «чрезмерны с точки зрения международного права» ввиду претензий на эти территории со стороны Тайваня и Вьетнама.
Отмечается, что позицию Китая по этому оживлённому торговому району, через который ежегодно проходит грузов на 5 трлн долларов США, оспаривают также Бруней, Малайзия и Филиппины. Китай же возводит в этом районе укрепления и заявляет, что это необходимо в целях самообороны В Пекине также выразили протест США и сказали, что Вашингтон усиливает и без того серьёзное напряжение.
Джонсон проигнорирует запрет на «жёсткий» Brexit
Как сообщает Bloomberg, премьер Великобритании Борис Джонсон намерен через суды добиться отмены запрета на «жёсткий» Brexit. Таким образом глава британского кабинета министров хочет укрепить свои позиции перед встречей с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и доказать ему возможность выхода Великобритании из ЕС «в любом случае» 31 октября.
— сообщает агентство.
Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен через суды добиться отмены запрета на «жёсткий» Brexit. Фото: I-Images/ZUMA Press/Globallookpress
Вместо этого Джонсон намерен игнорировать новый британский закон, требующий от него просить ЕС отложить Brexit. Премьер также подготовиться к борьбе в суде со своими противниками, включая лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.
— сказал Джонсон
— добавил Джонсон.
Bloomberg отмечает, что жёсткая позиция Джонсона резко повышает градус политического и конституционного кризиса в Великобритании. После референдума о выходе из ЕС Лондон к настоящему моменту оказался уже слишком далёк от проведения Brexit таким образом, чтобы избежать «хаоса внезапного разрыва» и «смягчить удар».
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