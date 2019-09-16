Дайджест СМИ: США готовят ответ Ирану, американский эсминец нарушил запрет Китая

Автор:

Кучер Егор

США готовят ответ Ирану

Как пишет Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность «серьёзного военного ответа» на предполагаемые удары Ирана по двум нефтеперерабатывающим предприятиям саудовской государственной компании Saudi Aramco, сократившие вдвое экспорт чёрного золота из королевства.

Есть основания полагать, что мы знаем виновника,

— заявил Трамп в своём Twitter.

Госсекретарь Майк Помпео не назвал Иран напрямую и не ответил, рассматривают ли США возможность применения военных мер. По словам главы Госдепа, Вашингтон ждёт от Эр-Рияда ответа на вопрос о том, кого Саудовская Аравия считает ответственным за эти нападения.

Однако, по словам близких к Белому дому источников, администрация Трампа всё же рассматривает возможность «серьёзного военного ответа». Президент США в воскресенье провёл по этому вопросу встречу с главой Пентагона Марком Эспером.

Между тем удары по НПЗ в Саудовской Аравии уже привели к резкому скачку мировых цен на нефть. По данным Bloomberg, мировой рынок нефти потерял примерно 5% от общего объёма поставок, вследствие чего на открытии торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила рекордные 71 доллар за баррель. Уточняется, что был отмечен самый высокий внутридневной рост котировок в долларовом выражении вообще с начала торгов фьючерсами Brent в 1988 году.

Мы никогда не сталкивались с подобными перебоями в поставках и реакциями на рынке нефти,

— заявил Bloomberg аналитик Credit Suisse Group.

Фото: Gu Xinrong/ZUMA/Globalloоkpress

Глобальная забастовка General Motors

Как пишет Wall Street Journal, ранним утром в понедельник американские рабочие автогиганта General Motors объявили забастовку по всей стране. Этот протест оказался крупнейшим за последние 10 лет и самым масштабным в частном секторе за последние годы.

Руководство профсоюза призвало к забастовке после того, как переговоры с GM о новом четырёхлетнем трудовом соглашении зашли в тупик. Лидеры UAW (профсоюза United Auto Workers. — Прим. Царьграда) по всей стране в воскресенье подавляющим большинством голосов проголосовали за то, чтобы санкционировать эту акцию, и призвали почти 46 тыс. рабочих на 31 заводе GM либо уйти с работы, либо не выходить на неё и остаться дома,

— пишет издание.

Уточняется, что главная причина протестной акции — решение GM о закрытии четырёх заводов. Профсоюз автоработников пообещал бороться с руководством компании до конца. Профсоюз также настаивает на повышении заработной платы, обеспечении большей занятости и повышении выгод в то время, когда GM пытается сократить расходы в преддверии ожидаемого спада в автомобильной промышленности США. Отмечается, что данный фактор может затруднить переговоры UAW и GM.

Другим фактором является расследование Министерством юстиции США коррупции среди высших чинов профсоюза,

— сказано в сообщении.

Эсминец США раздражает Китай

Как сообщает Reuters, эсминец США Wayne Meyer без разрешения Китая вошёл в Южно-Китайском море в воды Парасельских островов, на которые претендует Пекин. Отмечается, что США таким образом проводят операцию по «обеспечению свободы судоходства» в этом районе.

Этот оживлённый морской маршрут является одной из растущих точек напряжения в отношениях США и Китая, которые и без того осложнены эскалацией торговой войны, американскими санкциями в отношении армии Китая и контактами США с Тайванем,

— отмечает агентство.

Представитель 7-го флота ВМС США Ринн Моммсен заявил Reuters, что эсминец Wayne Meyer посылает сигнал, который призван «оспорить территориальные претензии Китая на Парасельские острова», так как они «чрезмерны с точки зрения международного права» ввиду претензий на эти территории со стороны Тайваня и Вьетнама.

Отмечается, что позицию Китая по этому оживлённому торговому району, через который ежегодно проходит грузов на 5 трлн долларов США, оспаривают также Бруней, Малайзия и Филиппины. Китай же возводит в этом районе укрепления и заявляет, что это необходимо в целях самообороны В Пекине также выразили протест США и сказали, что Вашингтон усиливает и без того серьёзное напряжение.

Джонсон проигнорирует запрет на «жёсткий» Brexit

Как сообщает Bloomberg, премьер Великобритании Борис Джонсон намерен через суды добиться отмены запрета на «жёсткий» Brexit. Таким образом глава британского кабинета министров хочет укрепить свои позиции перед встречей с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и доказать ему возможность выхода Великобритании из ЕС «в любом случае» 31 октября.

Премьер-министр обещает сделать всё возможное, чтобы добиться сделки о разводе с ЕС и ратифицировать её в парламенте до истечения крайнего срока 31 октября. Но он скажет Юнкеру, что до завершения этого соглашения остаётся всего один месяц, и он не попросит отсрочки из-за бесплодных переговоров,

— сообщает агентство.

Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен через суды добиться отмены запрета на «жёсткий» Brexit. Фото: I-Images/ZUMA Press/Globallookpress

Вместо этого Джонсон намерен игнорировать новый британский закон, требующий от него просить ЕС отложить Brexit. Премьер также подготовиться к борьбе в суде со своими противниками, включая лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

Не дайте себя обмануть Корбину и другим провокаторам. С одной стороны, они говорят, что я не хочу заключать сделку, с другой — они хотят заставить меня просить отсрочки,

— сказал Джонсон

Оба утверждения неверны. Я прилагаю усилия, чтобы заключить сделку, но я также положу конец неопределённости и выведу нас 31 октября (из ЕС. — Прим. Царьграда),

— добавил Джонсон.

Bloomberg отмечает, что жёсткая позиция Джонсона резко повышает градус политического и конституционного кризиса в Великобритании. После референдума о выходе из ЕС Лондон к настоящему моменту оказался уже слишком далёк от проведения Brexit таким образом, чтобы избежать «хаоса внезапного разрыва» и «смягчить удар».