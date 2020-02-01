Дайджест СМИ: Список преемников Путина, "Би-би-си" запрещает России менять Конституцию

Автор:

Кучер Егор

Конституции пытаются помешать

Материал о недопустимости и противозаконности внесения изменений в Конституцию России публикует "Русская служба «Би-би-си»". Отражая общую позицию Запада и российских оппозиционеров, журналисты считают, что преамбулу к Основному закону страны менять нельзя. Особенно сильно их злят предложения закрепить во вступлении к Конституции России положение о народе-победителе во Второй мировой войне, гордости за страну, а также многодетности, вере в Бога и семье как союза мужчины и женщины.

В статье "Би-би-си" гадает, "можно ли вообще менять преамбулу". Из написанного следует, что нельзя, хотя на самом деле это не так (в чём затем признаются и журналисты).

Сопредседатели рабочей группы утверждают, что ограничений по правкам преамбулы нет. Менее пяти лет назад Госдума и правительство высказывались резко против таких изменений. При этом процедура редактуры преамбулы Конституции вовсе не оговаривается законом,

— говорится в статье.

Так, сенатор Алексей Пушков предложил включить "в той или иной форме" победу во Второй мировой войне. Глава "Волонтёров Победы" Ольга Амельченкова добавила, что хотела бы закрепить положение о "гордости за страну, великих победах и подвигах предков".

Необходимо закрепить положение о "гордости за страну, великих победах и подвигах предков". Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"

Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева предложила добавить в преамбулу упоминание "о роли и значении гражданского общества" (непонятно, чем это положение не угодило "Би-би-си"). Данное положение, между прочим, поддержала сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Как говорится в материале, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев предложил закрепить в преамбуле "положения о вере в Бога, многодетности, понятии семьи как союза мужчины и женщины, а также ответственности государства за воспитание людей". Это предложение поддержал другой сопредседатель рабочей группы — глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Однако "Би-би-си" выступает резко против таких изменений и пишет, что они противозаконны. Свою позицию журналисты пытаются доказать при помощи юристов.

"Процедура внесения поправок в Основной закон регулируется несколькими документами. Это 9-я глава самой Конституции и закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции», принятый ещё в 1998 году. Они устанавливают порядок изменения для каждой из девяти глав Конституции", — пишет "Би-би-си", но тут же признаётся, что "преамбула в них вообще не упоминается".

Константин Малофеев предложил закрепить в преамбуле "положения о вере в Бога, многодетности, понятии семьи как союза мужчины и женщины, а также ответственности государства за воспитание людей". Фото: Сергей Киселев / АГН "Москва"

Так почему же якобы нельзя? Доктор юридических наук Илья Шаблинский уверен, что запрещено должно быть всё, что не указано. Он считает, что "необходимо заключение Конституционного суда". Другие эксперты, которых как под копирку подобрала "Би-би-си", также уверены, что "раз ничего не сказано, то править нельзя". При этом они игнорируют тот факт, что, во-первых, для внесения изменений создана рабочая группа, включающая в себя специалистов по конституционному праву, а во-вторых, принятие изменений может состояться только после проведения голосования, что исключает возможность какого-либо "самоуправства" членов рабочей группы, которых уже так сильно не любит "Би-би-си".

Список преемников Путина

Американская газета Politico в большом материале пытается предсказать, кто же заменит Владимира Путина на посту президента России в 2024 году. Что характерно, Politico, как и другие мейнстримовые западные СМИ, почему-то больше не считают, что "Путин останется".

"Конституционные изменения, о которых Владимир Путин объявил ранее в этом месяце, дали больше вопросов, чем ответов, но они предполагают, что ему придётся выбирать себе замену, когда его срок президентства закончится в 2024 году", — отмечает издание.

Преемник, по мнению Politico, должен продолжить курс Путина. Это значит, что президент России сейчас ставит перед собой задачу "сохранить путинизм". Многие считают, что Путин займёт пост главы Государственного совета, продолжает газета. Но очевидно, что этот пост "не даст ему широкие полномочия", а значит, "Путин наверняка постарается подобрать лояльного преемника".

По мнению Politico, первым в списке вероятных кандидатов идёт новый премьер Михаил Мишустин. "В 53 года Мишустин находится на пике своей карьеры. Он также имеет все возможности для преодоления разрыва между главами влиятельных силовых структур России (известных как силовики) и ордой бюрократов", — говорится в материале.

Первым в списке вероятных кандидатов в преемники Путина идёт новый премьер Михаил Мишустин.Фото: kremlin.ru

Вторым вероятным преемником Путина издание считает мэра Москвы Сергея Собянина. Такой вывод делается на том основании, что из девяти вице-премьеров в правительстве Мишустина пятеро считаются "людьми Собянина".

Третий кандидат — министр обороны России Сергей Шойгу, который "пользуется почти такой же популярностью, как и Путин". "Шойгу близок к Путину и регулярно проводит летние каникулы с президентом в Туве, где они рыбачат, загорают и катаются на лодке", — пишет Politico.

Далее возможным преемником газета считает нынешнего первого вице-премьера Андрея Белоусова и даже бывшего заммэра Москвы Марата Хуснуллина — "короля реновации".

Наконец, у издания кончается запас влиятельных кандидатов, и оно переходит к конспирологии. Так, например, по мнению Politico, новым президентом России может стать кто-то из личных телохранителей Путина или людей, которые какое-то время работали на госслужбе, придя туда из службы охраны первого лица.

Шойгу близок к Путину и регулярно проводит летние каникулы с президентом в Туве. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Отдельно добавим, что Politico даже не заикается о том, что к власти в результате ухода Путина и грядущих в России изменений могут прийти какие-либо представители нынешней оппозиции.

Польша боится "российского вмешательства" в выборы

Как пишет польское издание Wiadomosci, Россия почему-то обязательно "должна вмешаться" в президентские выборы в Польше в 2020 году. Такое утверждение делается со ссылкой на обзор польского Агентства внутренней безопасности.

"Цель российского вмешательства в избирательный процесс состоит не только в том, чтобы подорвать справедливость выборов и дискредитировать демократию, но и в том, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в некоторых странах", — говорится в документе, на который ссылается издание.

Для борьбы с "российским злом" эксперты советуют осуществить "обучение политических партий и сотрудников, а также включение избирательных органов в критически важную инфраструктуру". Предполагается, что Россия будет "подрывать демократию Польши" тремя способами: при помощи "информационного взрыва", "информационной волны" и "ударной операции". В качестве примера приводится ситуация во Франции и США накануне выборов, так как у польских специалистов нет сомнений в том, что Россия "вмешивалась" в обоих случаях. В этом смысле интересно то, что поляки "инкриминируют" Кремлю в отношении Франции.

"Первое явление («информационный взрыв») произошло, когда просочились документы, предположительно исходящие от сотрудников Эммануэля Макрона. В свою очередь, «информационная волна» появилась, когда предположили, что кампания Макрона финансировалась Саудовской Аравией. Было также отмечено, что тогдашний кандидат в президенты Франции имел гомосексуальные наклонности", — пишет польское издание, замечая в этом "руку Кремля".

Для предотвращения "российского вмешательства" польские специалисты советуют "усилить взаимодействие между правительством, службами и средствами массовой информации" и "принять меры по нейтрализации любых беспорядков". Фото: Krzysztof Kaniewski / Globallookpress

Утверждается, что именно по такому сценарию теперь будут развиваться события и в Польше на выборах президента в мае 2020 года. Для предотвращения "российского вмешательства" польские специалисты советуют "усилить взаимодействие между правительством, службами и средствами массовой информации" и "принять меры по нейтрализации любых беспорядков".

У Apple случилась "проблема Путина"

Издание Fast Company пишет, что Путин уже умудрился перейти дорогу даже корпорации Apple. "Apple и другие крупные технологические компании всё чаще сталкиваются с национальными правительствами, которые пытаются контролировать интернет в пределах своих границ", — сказано в материале.

"В ноябре 2019 года российский парламент принял так называемый «закон против Apple». Законодательство обязывает предварительно загружать на все смартфоны множество приложений, которые могут предоставить российскому правительству изобилие информации о гражданах, включая их местонахождение, финансы и частные коммуникации", — пишет издание.

Отмечается, что Apple обычно запрещает предварительную загрузку сторонних приложений на свои гаджеты. Но в июле 2020 года, когда закон вступит в силу, Apple будет вынуждена покинуть российский рынок, объём которого оценивается в 3 млрд долларов, если корпорация не согласится на выполнение требований закона.

"Этот законодательный акт наряду с противоречивым законом, направленным на создание «суверенного интернета», является последним шагом в продолжающемся вторжении Владимира Путина в цифровое пространство и уже привёл Apple к прямому конфликту с самодержавным российским президентом", — говорится в статье.

Издание видит в такой политике России исключительно попытку добиться от Apple изменения нынешней операционной системы, а также нарушение "святого" для компании принципа конфиденциальности персональных данных пользователей.