|
Дайджест СМИ: «Слабость» С-400, США предложат России ядерную сделку, Ассанж и «русские хакеры»
16 июля 2019, 14:24 • 67 • В мире
16 июля зарубежные СМИ обсуждают «слабые места» российских ракетных комплексов С-400. Демократы в Конгрессе США потребовали импичмента Дональда Трампа из-за «белого национализма», а Джулиана Ассанжа обвиняют в связях с «русскими хакерами»
Автор:
Кучер Егор
«Уязвимости» С-400
Уже начавшаяся вопреки требованиям США поставка зенитно-ракетных систем (ЗРС) C-400 в Турцию всколыхнула обсуждение особенностей российского вооружения. Издание Stratfor пишет, что закупка Анкарой С-400 обостряет ситуацию на Ближнем Востоке.
«Российские ракеты "земля-воздух" (surface-to-air missile) доминируют в газетных заголовках. Системы дальнего радиуса действия С-400, к большому ужасу Запада, недавно оказались в Турции, в то время как более старые варианты (этого вооружения — прим. Царьград) С-300 были экспортированы в различные страны, включая Сирию. Продолжаются общественные дискуссии о том, должны ли государства Персидского залива покупать российские системы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия (в отличие от американских), и может ли Иран приобрести С-400 для усиления своих средств ПВО», — пишет издание.
С-400. Фото: www.globallookpress.com
Stratfor отмечает, что С-400 может быть грозным оружием только в руках опытных военных, а эффективность системы напрямую зависит от той страны, где она применяется. Stratfor называет ценность С-400 «не равной теоретическим возможностям» системы. Издание подчёркивает исключительность С-400, называя её «пожалуй, одной из самых лучших систем» на сегодняшний день из-за широкого радиуса действий и большого спектра поражаемых целей.
— отмечает издание.
Поясняется, например, что отдельный батальон С-400 имеет «около восьми пусковых установок», что в сумме даёт 32 ракеты, которых недостаточно для того, чтобы «выдержать стремительный натиск противника». Эта проблема актуальна для стран Ближнего Востока, где российские ЗРС представлены не батальонами, а батареями, у которых есть всего 16 ракет, пишет издание.
«Кроме этого, на эффективность системы сильно влияют географические факторы. Горный ландшафт способен блокировать датчики, а низколетящая цель может использовать особенности местности для того, чтобы избежать перехвата со стороны С-400. В конечном счёте изолированная батарея С-400 уязвима для массированной атаки и может быть даже уничтожена, не успев сбить ни одной цели», — уверено Stratfor.
Отмечается, что сила С-400 состоит в её использовании в составе «широкой интегрированной системы противовоздушной обороны», а также в применении ЗРС опытными военными.
С-400. Фото: www.globallookpress.com
Трёхсторонняя ядерная сделка
Как сообщает Reuters, Вашингтон намерен на переговорах в Женеве предложить России новую трёхстороннюю ядерную сделку, подключив к соглашениям и Китай.
— сообщает агентство.
Reuters напоминает, что президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями включало Россию и Китай, а также охватывало все виды ядерного оружия. Отмечается, что Трамп отдельно обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке и лидером КНР Си Цзиньпином.
«Китай не является участником пактов о ядерном оружии между Соединёнными Штатами и Россией, и неясно, насколько Пекин будет готов к переговорам, заявили официальные лица, которые говорили с журналистами на условиях анонимности», — сообщает Reuters.
Один из чиновников сказал агентству, что встречу с российскими представителями в Женеве можно будет считать успешной, если она хотя бы «внесёт ясность относительно того, как россияне видят дела с китайцами».
С американской стороны во встрече примут участие заместитель госсекретаря США Джон Салливан, который возглавит делегацию, а также главный помощник в Совете национальной безопасности Белого дома Тим Моррисон, представители Пентагона, Объединённого комитета начальников штабов и Агентства национальной безопасности (АНБ). По данным американских чиновников, российскую делегацию будет возглавлять замглавы МИД России Сергей Рябков.
Демократы обвинили Трампа в национализме
Американские СМИ подробно рассматривают конфликт, вспыхнувший между четвёркой демократов в Конгрессе США и Дональдом Трампом. Демократы требуют импичмента президента, обвиняя его в «белом национализме». Как пишет The New York Times, с наиболее яростными нападками выступила конгрессмен Ильхам Омар, американка сомалийского происхождения.
Её выпад против Трампа стал ответом на его твит, в котором он призвал прогрессивных представителей Демократической партии уезжать на родину и заниматься политикой там. Трамп, в частности, написал заглавными буквами фразу «если вы несчастливы здесь, то вы можете уехать».
— пишет газета.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
«Он начал откровенно расистское нападение на четырёх должным образом избранных членов Палаты представителей Соединённых Штатов, все из которых являются женщинами с другим цветом кожи. Это повестка белых националистов, происходит ли это в частных обсуждениях или на телевидении. Теперь это достигло и Белого дома», — заявила Омар.
Женщины-конгрессмены пообещали, что будут и дальше осуждать Трампа как расиста, ксенофоба, женоненавистника и преступника. Конгрессмен Омар отметила, что «сейчас пришло лучшее время для импичмента» президента США. Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси пообещала внести в Конгресс резолюцию с осуждением высказываний Трампа.
Однако, как сообщает The New York Times, «драка» на этом не была окончена, так как в понедельник днём Трамп уже публично заявил, что «они могут свободно уехать, если захотят», имея в виду четырёх женщин-демократов: Ильхам Омар, Александрию Окасио-Кортес (Нью-Йорк), Рашиду Тлаиб (Мичиган) и Аянну Прессли (Массачусетс).
Фото: www.globallookpress.com
Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы в США
Как сообщает телеканал CNN, в распоряжении которого оказались новые документы по делу против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, ему могут быть предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
— сообщает телеканал.
Отмечается, что документы апеллируют к докладу бывшего спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера, в котором допускается тот факт, что украденные материалы поставлялись Ассанжу «русскими хакерами» при помощи курьеров.
Джулиан Ассанж. Фото: www.globallookpress.com
«Отчёты о наблюдении также описывают, как Ассанж превратил посольство в командный центр и организовал серию разрушительных разоблачений, которые потрясли президентскую кампанию 2016 года в Соединённых Штатах», — сообщает телеканал.
«Несмотря на то, что Ассанж был ограничен посольством, он встречался с русскими и хакерами мирового уровня в критические моменты, часто по нескольку часов за раз. Он также приобрёл новое мощное вычислительное и сетевое оборудование для облегчения передачи данных за несколько недель до того, как WikiLeaks получила взломанные материалы от российских оперативников», — сообщает телеканал.
CNN называет эти детали «потрясающими подробностями», полученными из «сотен отчётов о наблюдении для правительства Эквадора».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 июля 2019, 23:54
|
13 июля 2019, 01:54
|
10 июля 2019, 18:24
|
11 июля 2019, 17:09
|
12 июля 2019, 17:39
|
13 июля 2019, 11:39
|
13 июля 2019, 11:24