Дайджест СМИ: «Слабость» С-400, США предложат России ядерную сделку, Ассанж и «русские хакеры»

Автор:

Кучер Егор

«Уязвимости» С-400

Уже начавшаяся вопреки требованиям США поставка зенитно-ракетных систем (ЗРС) C-400 в Турцию всколыхнула обсуждение особенностей российского вооружения. Издание Stratfor пишет, что закупка Анкарой С-400 обостряет ситуацию на Ближнем Востоке.

«Российские ракеты "земля-воздух" (surface-to-air missile) доминируют в газетных заголовках. Системы дальнего радиуса действия С-400, к большому ужасу Запада, недавно оказались в Турции, в то время как более старые варианты (этого вооружения — прим. Царьград) С-300 были экспортированы в различные страны, включая Сирию. Продолжаются общественные дискуссии о том, должны ли государства Персидского залива покупать российские системы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия (в отличие от американских), и может ли Иран приобрести С-400 для усиления своих средств ПВО», — пишет издание.

С-400. Фото: www.globallookpress.com

Stratfor отмечает, что С-400 может быть грозным оружием только в руках опытных военных, а эффективность системы напрямую зависит от той страны, где она применяется. Stratfor называет ценность С-400 «не равной теоретическим возможностям» системы. Издание подчёркивает исключительность С-400, называя её «пожалуй, одной из самых лучших систем» на сегодняшний день из-за широкого радиуса действий и большого спектра поражаемых целей.

Тем не менее даже с такими впечатляющими теоретическими возможностями современные ЗРС дальнего радиуса действия, такие как C-400, хороши только в том контексте, в котором они существуют. То есть системы могут быть более-менее эффективными в зависимости от типа противника, с которым они сталкиваются,

— отмечает издание.

Поясняется, например, что отдельный батальон С-400 имеет «около восьми пусковых установок», что в сумме даёт 32 ракеты, которых недостаточно для того, чтобы «выдержать стремительный натиск противника». Эта проблема актуальна для стран Ближнего Востока, где российские ЗРС представлены не батальонами, а батареями, у которых есть всего 16 ракет, пишет издание.

«Кроме этого, на эффективность системы сильно влияют географические факторы. Горный ландшафт способен блокировать датчики, а низколетящая цель может использовать особенности местности для того, чтобы избежать перехвата со стороны С-400. В конечном счёте изолированная батарея С-400 уязвима для массированной атаки и может быть даже уничтожена, не успев сбить ни одной цели», — уверено Stratfor.

Отмечается, что сила С-400 состоит в её использовании в составе «широкой интегрированной системы противовоздушной обороны», а также в применении ЗРС опытными военными.

С-400. Фото: www.globallookpress.com

Трёхсторонняя ядерная сделка

Как сообщает Reuters, Вашингтон намерен на переговорах в Женеве предложить России новую трёхстороннюю ядерную сделку, подключив к соглашениям и Китай.

Представители США и России должны встретиться в среду в Женеве, чтобы изучить концепцию нового соглашения, ограничивающего распространение ядерного оружия, которое может в конечном итоге охватить Китай, заявили высокопоставленные американские представители,

— сообщает агентство.

Reuters напоминает, что президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями включало Россию и Китай, а также охватывало все виды ядерного оружия. Отмечается, что Трамп отдельно обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке и лидером КНР Си Цзиньпином.

«Китай не является участником пактов о ядерном оружии между Соединёнными Штатами и Россией, и неясно, насколько Пекин будет готов к переговорам, заявили официальные лица, которые говорили с журналистами на условиях анонимности», — сообщает Reuters.

Один из чиновников сказал агентству, что встречу с российскими представителями в Женеве можно будет считать успешной, если она хотя бы «внесёт ясность относительно того, как россияне видят дела с китайцами».

С американской стороны во встрече примут участие заместитель госсекретаря США Джон Салливан, который возглавит делегацию, а также главный помощник в Совете национальной безопасности Белого дома Тим Моррисон, представители Пентагона, Объединённого комитета начальников штабов и Агентства национальной безопасности (АНБ). По данным американских чиновников, российскую делегацию будет возглавлять замглавы МИД России Сергей Рябков.

Демократы обвинили Трампа в национализме

Американские СМИ подробно рассматривают конфликт, вспыхнувший между четвёркой демократов в Конгрессе США и Дональдом Трампом. Демократы требуют импичмента президента, обвиняя его в «белом национализме». Как пишет The New York Times, с наиболее яростными нападками выступила конгрессмен Ильхам Омар, американка сомалийского происхождения.

Её выпад против Трампа стал ответом на его твит, в котором он призвал прогрессивных представителей Демократической партии уезжать на родину и заниматься политикой там. Трамп, в частности, написал заглавными буквами фразу «если вы несчастливы здесь, то вы можете уехать».

Президент Трамп, подвергшийся критике за комментарии, которые даже члены его собственной партии назвали расистскими, усилил свои нападки на четырёх "цветных" демократических конгрессменов в понедельник, заявив, что они ненавидели Америку, и что одна из первых двух мусульманских женщин, избранных в Конгресс, сочувствовала "Аль-Каиде" (запрещена в России),

— пишет газета.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

«Он начал откровенно расистское нападение на четырёх должным образом избранных членов Палаты представителей Соединённых Штатов, все из которых являются женщинами с другим цветом кожи. Это повестка белых националистов, происходит ли это в частных обсуждениях или на телевидении. Теперь это достигло и Белого дома», — заявила Омар.

Женщины-конгрессмены пообещали, что будут и дальше осуждать Трампа как расиста, ксенофоба, женоненавистника и преступника. Конгрессмен Омар отметила, что «сейчас пришло лучшее время для импичмента» президента США. Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси пообещала внести в Конгресс резолюцию с осуждением высказываний Трампа.

Однако, как сообщает The New York Times, «драка» на этом не была окончена, так как в понедельник днём Трамп уже публично заявил, что «они могут свободно уехать, если захотят», имея в виду четырёх женщин-демократов: Ильхам Омар, Александрию Окасио-Кортес (Нью-Йорк), Рашиду Тлаиб (Мичиган) и Аянну Прессли (Массачусетс).

Фото: www.globallookpress.com

Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы в США

Как сообщает телеканал CNN, в распоряжении которого оказались новые документы по делу против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, ему могут быть предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Новые документы, полученные эксклюзивно CNN, свидетельствуют о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был получателем взломанных материалов, связанных с выборами в США 2016 года во время подозрительных встреч в посольстве Эквадора в Лондоне,

— сообщает телеканал.

Отмечается, что документы апеллируют к докладу бывшего спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера, в котором допускается тот факт, что украденные материалы поставлялись Ассанжу «русскими хакерами» при помощи курьеров.

Джулиан Ассанж. Фото: www.globallookpress.com

«Отчёты о наблюдении также описывают, как Ассанж превратил посольство в командный центр и организовал серию разрушительных разоблачений, которые потрясли президентскую кампанию 2016 года в Соединённых Штатах», — сообщает телеканал.

«Несмотря на то, что Ассанж был ограничен посольством, он встречался с русскими и хакерами мирового уровня в критические моменты, часто по нескольку часов за раз. Он также приобрёл новое мощное вычислительное и сетевое оборудование для облегчения передачи данных за несколько недель до того, как WikiLeaks получила взломанные материалы от российских оперативников», — сообщает телеканал.

CNN называет эти детали «потрясающими подробностями», полученными из «сотен отчётов о наблюдении для правительства Эквадора».