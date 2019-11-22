Дайджест СМИ: Скандал с «русским шпионом» в Сербии, в США отвергают вмешательство Украины в выборы

Автор:

Кучер Егор

Скандал в Сербии

Сразу целый ряд сербских СМИ обсуждают появившееся в интернете видео годичной давности, где запечатлены двое мужчин, один из которых является сербским военным, а другой — сотрудником атташата России в Сербии. Как пишет газета «Политика», Вучич заявил, что сессия Совета национальной безопасности одним пунктов повестки дня касалась действий разведки против Сербии и необходимости принятия контрразведывательных мер.

Мы в течение многих лет сталкивались с крайне оскорбительными действиями различных разведывательных служб на территории Сербии,

— сказал Вучич.

Поводом послужила видеозапись на YouTube, опубликованная болгарским журналистом Христо Грозевым. На этом ролике видно, как два человека общаются и обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. Согласно комментариям самого Грозева, на записи изображены неизвестный офицер сербской армии и представитель военного атташата России в Сербии.

Вучич заявил затем, что на записи российский разведчик Георгий Клебан передаёт деньги сербскому разведчику, а само видео было снято 24 декабря 2018 года. По словами президента Сербии, об этой встрече было известно и ранее.

Наши службы безопасности пришли к выводу, что отставной военнослужащий, подполковник З.К., прибудет в Земун около 18:00 в тот день и встретится с Георгием Клебаном,

— сказал сербский президент.

А. Вучич. Фото: Predrag Milosavljevic/Globallookpress

По его словам, Сербия неоднократно отмечала и документировала контакты Клебана с сербскими военнослужащими.

Между тем газета «Вечерние новости» написала, что встречавшийся с Клебаном человек не имеет отношения к госслужбам Сербии.

По данным "Новостей", это, вероятно, не высокопоставленный офицер, как об этом было впервые объявлено, и даже не государственный служащий. Есть признаки того, что контакт Клебана — представитель скромной пророссийской ассоциации, действующей в Сербии,

— пишет газета.

Она отмечает, что видео встречи мужчин на парковке города Земан могло быть сделано румынскими спецслужбами по заказу США. Источник газеты назвал появление этого видео «попыткой подорвать российско-сербские отношения» со стороны западных спецслужб.

Турция должна избавиться от С-400

Как сообщает Reuters, представитель Госдепа США заявил накануне, что у Турции всё ещё есть шанс избежать санкций со стороны США, если она немедленно, любым доступным способом избавится от закупленных у России ЗРК С-400.

У Турции есть возможность вернуться за стол (переговоров). Они знают, что для выполнения этой работы им нужно либо уничтожить, либо вернуть, либо каким-то образом избавиться от С-400,

— сказал чиновник журналистам на брифинге.

Фото: Russian Defence Ministry/Globallookpress

Сотрудник Госдепа пояснил, что перед Турцией по-прежнему стоит угроза попадания под американский санкционный закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), который предполагает введение мер против тех, кто ведёт торговлю с подсанкционными компаниями.

«Сроки введения санкций CAATSA не являются строго регламентированными и абсолютными», — сказал он, напомнив, что Вашингтону потребовалось девять месяцев, чтобы наложить санкции на Китай в соответствии с тем же законом в отношении покупки Пекином российских истребителей.

Reuters напоминает, что в ходе недавней встречи президентов США и Турции Дональд Трамп призвал Реджепа Эрдогана отказаться от С-400, а Вашингтон будет готов продать Анкаре взамен ракетные системы Patriot. Однако после возвращения в Анкару Эрдоган заявил, что Турция не откажется от С-400 и сослался на прочные связи с Москвой.

Вымышленное украинское вмешательство

Американские СМИ тем временем продолжают обсуждать новые детали дела об импичменте Дональда Трампа. На слушаниях в Палате представителей Конгресса выступила бывший советник президента США по Евразии и России Фиона Хилл. Как пишет Wall Street Journal, она неожиданно отвергла абсолютно все известные факты о вмешательстве Украины в выборы президента США в 2016 году и призвала не верить российской пропаганде.

Фиона Хилл. Фото: Douglas Christian/Globallookpress

Некоторые из вас в этом комитете, похоже, считают, что Россия и её службы безопасности не проводили кампанию против нашей страны, и что по какой-то причине, почему-то это делала Украина. Это выдумка, которая была создана и распространяется российскими спецслужбами,

— сказала Фиона Хилл.

Хилл также подтвердила показания предыдущих свидетелей и сказала, что посол США при ЕС Гордон Сондланд и адвокат Трампа пытались убедить президента Украины начать расследование, выгодное президенту США. В обмен на это украинцы в течение лета могли рассчитывать на встречу в Белом доме с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, сказала она.

При этом Хилл вступилась за посла Сондланда и сказала, что ознакомилась с его выступлением в Конгрессе и считает, что посол «просто выполнял то, что ему было поручено» Трампом и чиновниками Белого дома.

ФБР подделывало документы «российского дела»

Как сообщает CNN, в США началось расследование против одного из бывших юристов ФБР, которого подозревают в подделке документов, которые касались слежки за одни из советников Трампа для выяснения его связей с Россией в 2016 году.

Ожидается, что эта информация войдёт в обзор генерального инспектора Министерства юстиции Майкла Горовица <…>, который будет опубликован в следующем месяце. Горовиц передал улики по изменённому документу федеральному прокурору Джону Дарему, которого генпрокурор Уильям Барр назначил ранее ответственным за проведение анализа данных спецслужб по России,

— сообщает телеканал.

М. Горовиц. Фото: Ron Sachs/Globallookpress

При этом пока остаётся неясным, насколько сильно изменённый документ повлиял на ход расследования связей Трампа с Россией. Однако изменения в нём, как отмечается, были остаточно серьёзными, чтобы попасть в отчёт Горовица.