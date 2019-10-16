Дайджест СМИ: Санкции США против Турции, Путин в Саудовской Аравии, Брекзит умирает последним

Автор:

Гасанов Камран

Трамп наказал Турцию

Президент Трамп ввёл санкции и повысил тарифы на импорт стали из Турции. Он угрожает ужесточить финансовые санкции, если Анкара продолжит военное наступление на севере Сирии, пишет The Wall Street Journal.

Я полностью готов быстро уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути,

– цитирует газета президента США.

По мнению автора WSJ, жёсткая реакция Трампа стала результатом оказанного на него давления со стороны Капитолийского холма. Конгрессмены критиковали президента за то, что он оставил в беде курдов, которые помогли США побороть ИГИЛ (организация, запрещённая в России).

Д. Трамп. Фото: Pete Marovich/Globallookpress

Сенаторы от демократов и республиканцев планируют ускорить санкции против Турции. Они разработали собственный пакет штрафных мер.

Под санкции, введённые минфином США в понедельник, попали главы министерств энергетики, обороны и МВД Турции и их ведомства. США предупредили, что любой человек или компания, имеющие с ними дело, рискуют оказаться в «чёрном списке». В него могут войти и банки, которым будет отказано в доступе к долларовым рынкам. Трамп также сказал, что США повысят тарифы на турецкую сталь до 50%.

Казначейство США заявило, что будет делать исключения из-под санкций, чтобы они не нарушили энергетические потребности Турции. Американский минфин также позволит чиновникам и подрядчикам, ведущим бизнес с правительством США, работать с турецкими официальными лицами из «чёрного списка».

Если Турция не прекратит операцию против курдских боевиков в Сирии, как потребовали в Пентагоне и Госдепе, Трамп может применить жёсткие меры – запретить турецким банкам доступ к рынкам США и доллару. Это нанесёт «гораздо больший ущерб экономике Турции», отмечает WSJ. Американский президент сказал, что США прекратят переговоры о потенциальной торговой сделке на 100 миллиардов долларов.

Турецкая экономика уже отреагировала на плохие новости из Вашингтона.

Турецкие рынки, похоже, оценили риск, связанный с тем, что санкции США окажут негативное влияние на экономику. Стоимость лиры по отношению к доллару упала почти на 2% в понедельник по сравнению с максимумом в пятницу, когда администрация обнародовала планы новых турецких санкций,

– подытожила газета The Wall Street Journal.

Британия замерла в ожидании Брекзита

Наступает решающий момент в вопросе выхода Британии из Евросоюза. Уже в этот четверг на саммите ЕС британский премьер Борис Джонсон должен сказать своё окончательное слово. Смирился ли он с предложенной ЕС сделкой или Британия выходит из союза без соглашения.

Британцы уже готовы выйти на решающую демонстрацию, пишет The Independent.

«До последней крупной антибрекзитской демонстрации осталось всего пять дней, прежде чем Великобритания покинет Европейский союз 31 октября. Ожидается, что тысячи людей пройдут по улицам Лондона в субботу 19 октября, чтобы потребовать окончательного голосования по условиям любой сделки, заключённой Борисом Джонсоном, или о том, должна ли Великобритания вообще уйти», – отмечает издание.

Б. Джонсон. Фото: Stephen Chungh/Globallookpress

Марш состоится в тот день, когда, согласно закону, Джонсон должен попросить ЕС о дальнейшей отсрочке для Брекзита. Мероприятие может отменить только заключение окончательной сделки на саммите ЕС в Брюсселе за два дня до этого.

Тем временем газета The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщает о позитивных изменениях на переговорах о решении проблемы границы Северной Ирландии.

Источники в Брюсселе и Лондоне сообщили The Telegraph: существует «осторожный оптимизм», что теперь может появиться тонкий путь к соглашению – заметный сдвиг в тоне от пессимистичной оценки, сделанной в воскресенье главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье,

– говорится в статье.

Переговоры «на острие ножа» позволили Борису Джонсону отменить запланированное на вторник заседание его кабинета, чтобы избежать возможных утечек, которые могут сорвать деликатные переговоры, заметила The Telegraph.

Россия усилилась на Ближнем Востоке

Американские СМИ внимательно следят за визитом Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Поездка знаменует усиление России в регионе, пишет The Washington Post.

«Президент России Владимир Путин приземлился в Эр-Рияде в понедельник для своего первого государственного визита в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты за более чем десятилетие, подчеркнув не только координацию между тремя крупнейшими производителями нефти в мире, но и растущее влияние Москвы на Ближнем Востоке», – отмечает Адам Тэйлор.

В. Путин с королём Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Фото: kremlin.ru

Визит Путина проходит в тот момент, когда Дональд Трамп выводит войска с северо-востока Сирии, оставив курдских союзников один на один с их врагом – Турцией, отметил автор. В то время как Трамп разругался с друзьями и врагами на Ближнем Востоке, Путин может похвастаться партнёрскими отношениями со всеми.

Некоторые (из союзников – прим. Царьград), такие как сирийские курды, уже утверждают, что их бросили, но более глубокие последствия ещё проявятся в Эр-Рияде, Абу-Даби и даже Иерусалиме. Примечательно, что Россия поддерживает отношения во всех этих городах, даже несмотря на то, что она работает с их конкурентами в Тегеране, Дамаске, Сирии и Анкаре и сталкивается с санкциями США,

– пишет The Washington Post.

Хотя США остаются главной опорой Эмиратов и Саудовской Аравии, действия Трампа заставляют сомневаться в его надёжности. За отправленные в Саудовскую Аравию 1800 военных глава Белого дома пытается заставить платить саудитов.