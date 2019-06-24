Дайджест СМИ: Санкции против Ирана, рейтинг Джонсона рухнул из-за скандала, Трамп игнорирует Европу

Автор:

Кучер Егор

Новые санкции

Как сообщают ведущие западные СМИ, президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести новые, и очень жёсткие, санкции против Ирана из-за сбитого недавно Тегераном беспилотника. Санкции будут введены, несмотря на усилия Европы по стабилизации ситуации.

Как пишет Wall Street Journal, намерение Трампа ввести новые ограничения говорит о его желании усадить Тегеран за стол переговоров, не доводя ситуацию до военного конфликта. Трамп при этом выразил готовность к диалогу с Ираном.

Трамп подтвердил в эти выходные, что он готов к переговорам с Ираном, после того как многие из его советников отказались от участия в военных действиях, а удар по Ирану в четверг был отменён,

— пишет издание.

Фото: www.globallookpress.com

«Когда иранский режим откажется от насилия и решит провести встречу своих дипломатов с нашими дипломатами, он знает, как с нами связаться. До тех пор дипломатическая изоляция и кампания по экономическому давлению на режим будет усиливаться», — приводит издание слова госсекретаря США Майка Помпео.

Между тем, как пишет газета, официальные лица в США подтвердили, что Вашингтон тайно начал проводить кибероперации против разведслужб Ирана. Отмечается также, что на саммите G20 президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обратятся к Трампу с просьбой смягчить давление на Иран.

Европа ничего не решает

В то же время сам Трамп в интервью NBC заявил, что его не волнует мнение Европы по иранскому вопросу. По словам президента США, европейцы просто ищут свою выгоду от торговли и отношений с Ираном.

Меня не волнуют европейцы. Европейцы идут и делают много денег. Европейцы хороши. Но они просто делают много денег. <…> Мы заботимся о них. В НАТО мы вкладываем огромную сумму, непропорционально большую. Что касается торговли, то, как признал Европейский союз, они действительно давным-давно получили преимущество за счёт нас. И чтобы закрыть эту тему — у нас прекрасные отношения с Европой. Европа тоже хочет заключить сделку,

— сказал Трамп.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Он добавил, что имеет в виду торговые отношения Европы и Ирана. Тегеран сохраняет такие отношения с Францией, европейцы «продают автомобили в Иран».

На вопрос о том, в каком виде он хотел бы заключить сделку с Ираном — в двустороннем формате или с привлечением Европы, России и Китая, Трамп ответил, что это не важно. По его словам, важен конечный результат.

«Для меня это не важно. Я хочу всего, что приведёт нас к результату. У них не может быть ядерного оружия. Дело не в проливах», — сказал Трамп, подчеркнув готовность США к переговорам.

Джонсон теряет рейтинг

Британские СМИ наперебой сообщают, что рейтинг экс-главы МИД Великобритании, лидера на выборах премьера страны Бориса Джонсона рухнул после того, как его ссора с подругой стала достоянием общественности.

Independent сообщает, что скандал обошёлся Джонсону в более чем половину рейтинга, отделяющего его от преследователя — Джереми Ханта.

Фаворит консерваторов потерял более чем половину популярности в первые часы утром в пятницу,

— сообщает издание.

Фото: www.globallookpress.com

Ещё в пятницу, после завершающего раунда голосования среди депутатов-консерваторов, отрыв Джонсона от Ханта составлял 27%. По данным опросов в субботу, уже после скандала, отрыв Джонсона сократился до 11%.

Рейтинг наиболее вероятного преемника Терезы Мэй пополз вниз после публикации в СМИ подробностей пятничной ссоры политика с его подругой Кэрри Симондс в её квартире, где часто бывает Джонсон. Сообщается, что скандал начался из-за пролитого Джонсоном вина на диван светлых тонов и подушки. Симондс не выдержала и стала кричать на Джонсона, требуя от него «убираться прочь», а политик просил «не трогать его ноутбук». Кульминацией ссоры стало прибытие полиции, которую вызвал сосед этажом ниже Том Пенн.

«После громкого крика и стука я побежал наверх, мы с моей женой решили, что мы должны проведать наших соседей. Я трижды постучал в их входную дверь, но ответа не было. Я вернулся в свою квартиру, и мы решили, что нам следует вызвать полицию», — сообщил сосед.

Приехавшая через пять минут полиция не обнаружила ничего подозрительного и удалилась, дав совет Джонсону и Симондс, как выводить пятна с дивана. Затем полицейские сообщили соседу снизу, что «никто не пострадал», и поблагодарили его за бдительность.

Издание проводит ряд мнений экспертов, которые оказались крайне удивлены тому, насколько личная жизнь Джонсона влияет на его рейтинг в ходе острейшего и судьбоносного для Британии голосования на выборах нового премьер-министра страны.

Эрдоган проиграл Стамбул

Р. Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com

Р. Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com

Как сообщает турецкое агентство Anadolu, на выборах мэра Стамбула победу одержал кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.

По данным ЦИК Турции, по итогам подсчёта 99,37% бюллетеней Имамоглу набирает 54,03% голосов. В поддержку Бинали Йылдырыма проголосовали 45,09% избирателей,

— сообщает агентство.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поздравил оппозиционера с победой, признав поражение своего соратника.

«Сегодня мы ещё раз стали свидетелями проявления национальной воли. Поздравляю Экрема Имамоглу, который, согласно неофициальным итогам, победил на выборах», — заявил Эрдоган.

Как отмечает Washington Post, результат выборов может свидетельствовать о том, что власть Эрдогана в стране является не такой прочной, как он пытается это показать.

«Победа Имамоглу в воскресенье дала основной оппозиционной партии Турции номинальный контроль над Стамбулом, крупнейшим городом Турции и её коммерческим центром, после десятилетий господства ПСР (правящая Партия справедливости и развития. — Прим. Царьграда). Знаменитый политический талант Эрдогана, в том числе его способность влиять на выборы силой личности и мобилизовать значительную базу своих сторонников, подвели его, по крайней мере на данный момент», — пишет издание.