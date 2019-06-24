|
Дайджест СМИ: Санкции против Ирана, рейтинг Джонсона рухнул из-за скандала, Трамп игнорирует Европу
24 июня 2019, 12:39 • 50 • В мире
Зарубежные СМИ 24 июня пишут о планах США ввести новые санкции против Ирана в отместку за недавно сбитый беспилотник. Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон поссорился со своей подругой, это стало достоянием СМИ и обрушило его рейтинг в борьбе за пост премьера
Автор:
Кучер Егор
Новые санкции
Как сообщают ведущие западные СМИ, президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести новые, и очень жёсткие, санкции против Ирана из-за сбитого недавно Тегераном беспилотника. Санкции будут введены, несмотря на усилия Европы по стабилизации ситуации.
Как пишет Wall Street Journal, намерение Трампа ввести новые ограничения говорит о его желании усадить Тегеран за стол переговоров, не доводя ситуацию до военного конфликта. Трамп при этом выразил готовность к диалогу с Ираном.
— пишет издание.
Фото: www.globallookpress.com
«Когда иранский режим откажется от насилия и решит провести встречу своих дипломатов с нашими дипломатами, он знает, как с нами связаться. До тех пор дипломатическая изоляция и кампания по экономическому давлению на режим будет усиливаться», — приводит издание слова госсекретаря США Майка Помпео.
Между тем, как пишет газета, официальные лица в США подтвердили, что Вашингтон тайно начал проводить кибероперации против разведслужб Ирана. Отмечается также, что на саммите G20 президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обратятся к Трампу с просьбой смягчить давление на Иран.
Европа ничего не решает
В то же время сам Трамп в интервью NBC заявил, что его не волнует мнение Европы по иранскому вопросу. По словам президента США, европейцы просто ищут свою выгоду от торговли и отношений с Ираном.
— сказал Трамп.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Он добавил, что имеет в виду торговые отношения Европы и Ирана. Тегеран сохраняет такие отношения с Францией, европейцы «продают автомобили в Иран».
На вопрос о том, в каком виде он хотел бы заключить сделку с Ираном — в двустороннем формате или с привлечением Европы, России и Китая, Трамп ответил, что это не важно. По его словам, важен конечный результат.
«Для меня это не важно. Я хочу всего, что приведёт нас к результату. У них не может быть ядерного оружия. Дело не в проливах», — сказал Трамп, подчеркнув готовность США к переговорам.
Джонсон теряет рейтинг
Британские СМИ наперебой сообщают, что рейтинг экс-главы МИД Великобритании, лидера на выборах премьера страны Бориса Джонсона рухнул после того, как его ссора с подругой стала достоянием общественности.
Independent сообщает, что скандал обошёлся Джонсону в более чем половину рейтинга, отделяющего его от преследователя — Джереми Ханта.
— сообщает издание.
Фото: www.globallookpress.com
Ещё в пятницу, после завершающего раунда голосования среди депутатов-консерваторов, отрыв Джонсона от Ханта составлял 27%. По данным опросов в субботу, уже после скандала, отрыв Джонсона сократился до 11%.
Рейтинг наиболее вероятного преемника Терезы Мэй пополз вниз после публикации в СМИ подробностей пятничной ссоры политика с его подругой Кэрри Симондс в её квартире, где часто бывает Джонсон. Сообщается, что скандал начался из-за пролитого Джонсоном вина на диван светлых тонов и подушки. Симондс не выдержала и стала кричать на Джонсона, требуя от него «убираться прочь», а политик просил «не трогать его ноутбук». Кульминацией ссоры стало прибытие полиции, которую вызвал сосед этажом ниже Том Пенн.
«После громкого крика и стука я побежал наверх, мы с моей женой решили, что мы должны проведать наших соседей. Я трижды постучал в их входную дверь, но ответа не было. Я вернулся в свою квартиру, и мы решили, что нам следует вызвать полицию», — сообщил сосед.
Приехавшая через пять минут полиция не обнаружила ничего подозрительного и удалилась, дав совет Джонсону и Симондс, как выводить пятна с дивана. Затем полицейские сообщили соседу снизу, что «никто не пострадал», и поблагодарили его за бдительность.
Издание проводит ряд мнений экспертов, которые оказались крайне удивлены тому, насколько личная жизнь Джонсона влияет на его рейтинг в ходе острейшего и судьбоносного для Британии голосования на выборах нового премьер-министра страны.
Эрдоган проиграл Стамбул
Р. Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com
Как сообщает турецкое агентство Anadolu, на выборах мэра Стамбула победу одержал кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.
— сообщает агентство.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поздравил оппозиционера с победой, признав поражение своего соратника.
«Сегодня мы ещё раз стали свидетелями проявления национальной воли. Поздравляю Экрема Имамоглу, который, согласно неофициальным итогам, победил на выборах», — заявил Эрдоган.
Как отмечает Washington Post, результат выборов может свидетельствовать о том, что власть Эрдогана в стране является не такой прочной, как он пытается это показать.
«Победа Имамоглу в воскресенье дала основной оппозиционной партии Турции номинальный контроль над Стамбулом, крупнейшим городом Турции и её коммерческим центром, после десятилетий господства ПСР (правящая Партия справедливости и развития. — Прим. Царьграда). Знаменитый политический талант Эрдогана, в том числе его способность влиять на выборы силой личности и мобилизовать значительную базу своих сторонников, подвели его, по крайней мере на данный момент», — пишет издание.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июня 2019, 11:09
|
22 июня 2019, 23:09
|
22 июня 2019, 05:24
|
18 июня 2019, 03:54
|
20 июня 2019, 07:54
|
19 июня 2019, 05:54
|
21 июня 2019, 22:39