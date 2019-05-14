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Дайджест СМИ: Санкции и «Северный поток – 2», США готовы вторгнуться в Иран, ответ Китая в торговой войне

14 мая 2019, 14:54  •  55 • В мире
14 мая мировые СМИ пишут о целом ряде громких международных событий. США официально подготовили санкции против российского газопровода «Северный поток – 2», и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан представил план по отправке военных в Иран, Китай выждал паузу и ответил США в торговой войне
Автор:
Кучер Егор
Ожидаемые санкции
Как пишет Foreign Policy, в Сенат США будет внесён законопроект о санкциях против компаний, которые помогают строить «Северный поток – 2». Издание сообщает об этом со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении копию документа:
Законопроект, подготовленный сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин, наложит санкции на компании, участвующие в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов, и будет направлен непосредственно на «Северный поток – 2», который стал основным источником напряжённости между США и Германией.
Отмечается, что ограничения будут наложены на суда, используемые для глубоководной прокладки труб, – технологические ноу-хау, которые «есть у западных энергетических компаний, но которых нет у России». Сенаторы предполагают, что если западные компании перестанут помогать «Газпрому», то строительство «Северного потока – 2» будет заморожено.
«Согласно законопроекту, лицам, которые продолжают продавать или арендовать суда для их использования в строительстве «Северного потока – 2», будет запрещён въезд в США, а любые их активы в Соединённых Штатах – заморожены. Законопроект также предусматривает ряд санкций, налагаемых на лиц, которые предоставляют финансовую и техническую поддержку или страхуют суда», – пишет Foreign Policy.
В частности, проверкам будут подвергнуты две европейские компании, имеющие контракты на прокладку труб и эксплуатирующие трубопрокладочные суда: швейцарская Allseas и итальянская Saipem. Отмечается, что это должно усилить давление на «Газпром» и пять компаний, сотрудничающих по «Северному потоку – 2»: Uniper и Wintershall из Германии, англо-голландскую Shell, OMV из Австрии и Engie из Франции. Инициативу по санкциям уже осудил глава МИД Германии Хайко Маас:
Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США. Наложение односторонних санкций против «Северного потока – 2», безусловно, не тот путь.
Х. Маас. Фото: www.globallookpress.com
Китай ответил США
На первых полосах американских газет – ответные шаги Китая против США в торговой войне. Как пишет Wall Street Journal, Пекин выждал паузу и подготовил собственные меры по повышению торговых пошлин на американские товары:
В понедельник Государственный совет Китая заявил, что Пекин на 60 млрд долларов увеличит тарифы на американские товары, которые уже облагаются пошлинами, а также поднимет большинство пошлин до 10%, 20% и 25% с нынешних уровней в 5% и 10% с 1 июня.
Пошлины в 25% распространяются на продукты животного происхождения, замороженные фрукты, овощи и приправы. Китай сохранит пошлины в 5% для ряда товаров – запчасти для автомобилей, медицинское оборудование и сельскохозяйственную технику. Кроме этого, Пекин не намерен увеличивать тарифы на самолёты Boeing и сырую нефть из США.
Фото: www.globallookpress.com
Аналитики отмечают, что ответ Китая на фоне мощных мер со стороны Вашингтона выглядит взвешенным и продуманным, а кроме этого, срок до 1 июня ещё оставляет возможность сторонам договориться, тогда как США ждать не стали и подняли пошлины моментально.
«Модель Китая заключается в том, чтобы проявлять сдержанность, соответствовать нам и чтобы никто не мог указать на них как на виновника. Но эти действия, безусловно, усложняют способность обеих сторон заключать сделки и сужают пространство для снятия разногласий. Во всяком случае, они (китайцы. – Прим. ред.) только что добавили себе новых проблем, которые им теперь нужно решать», – приводит Wall Street Journal слова бывшего торгового чиновника США Венди Катлер.
США готовы к вторжению в Иран
Как пишет New York Times, США готовы начать полномасштабную военную операцию против Ирана и вторгнуться в эту страну:
На встрече главных помощников президента Трампа по национальной безопасности в прошлый четверг исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил обновлённый военный план, предусматривающий отправку до 120 тыс. военнослужащих на Ближний Восток в случае нападения Ирана на американские силы или ускорения работы над ядерным оружием, заявили представители администрации.
Эти меры стали следствием «заказа» сторонников жёсткой линии в отношении Ирана, группы чиновников во главе с советником по нацбезопасности Джоном Болтоном. При этом отмечается, что «ястребы» якобы вовсе не призывают к вторжению в Иран.
Д. Болтон. Фото: www.globallookpress.com
«Развитие событий отражает влияние господина Болтона, одного из самых злобных критиков Ирана. Его стремление к конфронтации с Тегераном игнорировалось в течение более чем десяти лет, ещё со времён президента Джорджа Буша», – поясняет газета.
Издание отмечает при этом, что пока рано говорить о каком-либо решении со стороны Дональда Трампа, который стремился вывести войска из Афганистана и Сирии, а теперь вынужден будет снова отправлять их на Ближний Восток:
«Также неясно, был ли президент проинформирован о количестве войск или о других деталях в плане. В понедельник на вопрос о том, добивается ли он смены режима в Иране, Трамп сказал: "Посмотрим, что будет с Ираном. Если они что-нибудь сделают, это будет очень большой ошибкой"».
В самолёт Меркель врезался автомобиль
Как пишет немецкая Bild, в аэропорту города Дортмунд в самолёт немецкого канцлера Ангелы Меркель Bombardier Global 5000 врезался автомобиль:
Как стало известно, водитель наземного транспортного средства был настолько очарован тем фактом, что канцлер села к нему в машину, что забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, после чего произошло столкновение с самолётом.
На борту Bombardier Global 5000 в тот момент находились три члена экипажа, они не пострадали. Однако известно, что самолёт получил повреждения в результате инцидента и Меркель пришлось возвращаться в Берлин на резервном правительственном лайнере.
«Меркель прибыла в Вупперталь, недалеко от Дортмунда, в понедельник днём, чтобы посетить Детский университет, который предлагает исследовательские и образовательные возможности для детей в возрасте от 4 до 14 лет. Она также приняла участие в общественной дискуссии, посвящённой 70-летию Конституции Германии», – рассказывает о визите Меркель Deutsche Welle.
Примечательно, что данный инцидент стал далеко не первым за последнее время. Меркель и другие немецкие чиновники регулярно сталкиваются с проблемами при перелётах на правительственных самолётах.
Фото: www.globallookpress.com
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«Этот инцидент стал последним в серии проблем, затрагивающих стареющий воздушный флот правительства Германии, состоящий из 14 самолётов, на которых перевозятся министры и канцлер. В декабре Ангела Меркель опоздала на саммит G20 в Буэнос-Айресе после того, как у её самолёта возникли технические проблемы над Нидерландами и она была вынуждена приземлиться в западном немецком городе Кёльне», – пишет издание.
В январе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опоздал на три часа в Эфиопию из-за технических проблем с его самолётом в Берлине. Министр развития Герд Мюллер и вовсе был вынужден отменить поездку в Намибию в январе во время своего путешествия по Африке также из-за технической неисправности самолёта.
В феврале министр иностранных дел Германии Хайко Маас задержался в Мали после того, как его Airbus A319 не смог вылететь из-за механической неисправности. А в апреле самолёт, который должен был доставить Штайнмайера в Штутгарт на следующий день, почти окончательно вышел из строя во время технического обслуживания,
– отмечает Deutsche Welle.

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