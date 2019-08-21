Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Будем вынуждены реагировать на безумие": Клинцевич послал предупрежде...
«Основной нарушитель»: Россия и Китай созвали заседание СБ ООН из-за ракетных ис...
Пушков рекомендовал Трампу перед рассуждениями о G8 вспомнить про санкции
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина
Главная / В мире

Дайджест СМИ: Россию пригласят на саммит G7, Италия меняет правительство

21 августа 2019, 14:54  •  84 • В мире
Зарубежные СМИ 21 августа сообщают, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон намерены пригласить Россию к участию в саммите G7 в следующем году. Правительство Италии ушло в отставку из-за политического кризиса. Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за Гренландии. В США объявлена ещё одна кандидатура на должность посла в России
Автор:
Кучер Егор
Россия и G7
Как сообщает CNN, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласились, что Россия должна быть приглашена к участию в саммите G7 в 2020 году.
Президент Дональд Трамп во вторник выразил свою поддержку в восстановлении России в G7, президент Франции Эммануэль Макрон согласился с тем, что Россия должна быть приглашена на саммит G7 в 2020 году,
— уточнил телеканал со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
Трамп отметил, что присутствие России в этой группе считает «более чем уместным». Он говорил об этом не только в беседе с Макроном, но и на встрече в Овальном кабинете с президентом Румынии за несколько дней до этого, добавил телеканал.
Как заявил представитель администрации, Трамп и Макрон в ходе телефонной беседы сказали, что хотят пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Ожидается, что Трамп обсудит эту тему с другими мировыми лидерами в эти выходные на саммите G7 во Франции.
«По словам источника, именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился. Саммит G7 в 2020 году пройдёт в США. Однако пока остаётся неясным, согласятся ли другие страны с идеей участия России в следующем году», — сообщает CNN.
Фото: www.globallookpress.com
Источник также заявил, что Франция хочет нормализовать отношения с Россией. Именно это могло стать причиной такого предложения. Как отмечает CNN, в администрации США считают инициативу Макрона «уловкой», чтобы заставить Трампа публично выразить свою позицию, хотя президенты уже обсуждали тему участия России в G7 в прошлом.
Италия меняет правительство
Отставка премьера Италии Джузеппе Конте и его кабинета — одна из центральных тем мировых СМИ. Они сообщают, что коалиция «Движения пяти звёзд» и «Лиги севера» провалилась, а новым премьером может стать лидер «Лиги» Маттео Сальвини, которого ранее упрекали в связях с Москвой и желании проводить политику разрыва с ЕС.
По сообщению итальянского телеканала Rai News, отставку председателя Совета министров страны Джузеппе Конте уже принял президент Италии Серджо Маттарелла. При этом президент попросил Конте и его кабинет продолжать исполнять свои полномочия, пока не будет сформировано новое правительство. В среду и четверг Маттарелла проведёт консультации с политическими партиями, уточнил телеканал.
Как сообщает The Wall Street Journal, правительство Италии уходит в отставку, проиграв борьбу «правым националистам» на фоне усугубления политических потрясений в Европе, которая борется с мигрантами и замедлением экономического роста.
Политический кризис в правительстве Италии наступил тогда, когда Европа столкнулась с долговременными проблемами, связанными с экономической депрессией на периферии еврозоны и давлением притока мигрантов из бедных и пострадавших от войны районов Африки и Ближнего Востока,
— пишет издание.
«Лига севера» Маттео Сальвини, согласно опросам общественного мнения, стала самой популярной политической силой в Италии и имеет около 36% поддержки. Кроме этого, «Лига» обошла «Движение пяти звёзд» на выборах в Европарламент. Как отмечает издание, Сальвини настаивает на проведении досрочных выборов 8 августа, «стремясь извлечь выгоду» из своей популярности.
В случае проведения досрочных выборов Сальвини может стать первым из лидеров Европы выходцем из популистской партии, выражающей интересы европейских правых консерваторов, пишет The Wall Street Journal.
М. Сальвини. Фото: www.globallookpress.com
Министр внутренних дел, известный поклонник российского президента Владимира Путина, бросил вызов правилам ЕС в отношении финансовой дисциплины, обвинив Германию и Францию ​​в лицемерном нарушении норм за требования к жёсткой бюджетной экономии. Некоторые представители "Лиги" выступают за выход Италии из зоны евро, хотя Сальвини говорит, что это не входит в его повестку дня,
— пишет газета.
Трамп отменил поездку в Данию из-за Гренландии
Как пишет The New York Times, Дональд Трамп во вторник вечером внезапно отменил предстоящую поездку в Данию, написав в Twitter, что поскольку премьер-министр страны Метте Фредериксен «не заинтересована в обсуждении вопроса о продаже Гренландии», они встретятся «в другой раз».
Метте Фредериксен. Фото: www.globallookpress.com
Мистер Трамп должен был посетить Копенгаген 2 и 3 сентября, после того как его пригласила королева Маргрете II. Ожидалось, что президент примет участие в серии двусторонних встреч и встретится с ключевыми бизнесменами, а госпожа Фредериксен подчеркнула важность этой встречи, назвав Соединённые Штаты "самым важным и сильным союзником Дании в НАТО",
— сообщает CNN.
Телеканал напоминает, что ранее на этой неделе Трамп подтвердил просочившуюся в СМИ информацию об интересе США в покупке Гренландии из-за природных ресурсов — урана и угля. CNN отмечает, что покупку у Дании Гренландии Трамп назвал «по сути, крупной сделкой с недвижимостью».
«В настоящее время визит в Данию отменён», — сказал представитель Белого дома Джадд Дир.
Трамп же в своём Twitter заявил, что премьер Дании «сэкономила немало средств и усилий как для Соединённых Штатов, так и для Дании, проявив такую ​​прямолинейность», и что он теперь с «нетерпением» ждёт пересмотра графика.
Ещё одна кандидатура
Как пишет Politico, Трамп не исключил, что новым послом США в России может стать заместитель госсекретаря Майка Помпео Джон Салливан.
Джон Салливан. Фото: www.globallookpress.com
Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп не опроверг сообщения о том, что он планирует назначить Салливана послом в России. Трамп заявил, что нынешний заместитель госсекретаря Майка Помпео — "очень уважаемый" человек, которого Помпео "очень любит",
— пишет издание.
Если желание Трампа назначить Салливана новым послом подтвердится, то этот чиновник станет «связующим звеном» между Трампом и Россией в период, когда отношения с Москвой охлаждаются, а общение Трампа с президентом России Владимиром Путиным «подвергается жёсткому контролю», отмечает издание.
«На слушаниях о своём назначении на должность заместителя госсекретаря США Салливан обещал занять жёсткую позицию в отношении России, призвав к решительному ответу на "вторжение России в нашу демократию"», — напоминает Politico.
При этом Салливан недавно уже проявил себя на переговорах с Россией. Издание пишет, что Салливан возглавлял американскую делегацию в Женеве на встрече с российскими представителями по вопросам контроля над вооружениями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
20 августа 2019, 19:24
Слово джентльмена ничего не стоит: доказано США
21 августа 2019, 08:24
"При Зеленском ничего не поменялось": Эксперт – об уголовном деле СБУ против телеканала "112 Украина"
21 августа 2019, 14:54
Дайджест СМИ: Россию пригласят на саммит G7, Италия меняет правительство
20 августа 2019, 19:24
Попытка провалилась: Трамп пообещал порвать с Huawei, но не смог
21 августа 2019, 11:24
«Основной нарушитель»: Россия и Китай созвали заседание СБ ООН из-за ракетных испытаний США
21 августа 2019, 11:24
Неслучайный интерес: американская разведка изучит энергетическую инфраструктуру Мурманска
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 августа 2019, 01:54
Украинская звезда Евровидения спилась? Новое фото певицы Русланы напугало украинцев
21 августа 2019, 05:09
"В худшем случае его "закроют": Порошенко намекнули на единственный ша...
21 августа 2019, 08:24
Габуния наказан! Грузия публично раскаивается перед Россией (Telegram. обзор)
21 августа 2019, 05:09
Украинский ас на Су-27 не дотянул до маневренности русских пилотов
21 августа 2019, 01:54
Астана – всё? Турция защищает террористов от России и Сирии (Камран Гасанов)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2019, 04:54
Украинцы решили мстить выжившим из самолета А321 (Telegram. обзор)
18 августа 2019, 13:39
«Фабрика идиотизма»: В Крыму прокомментировали заявление Джемилева «о возвращении Крыма Украине»
16 августа 2019, 14:24
«Эти танки никто не покупает»: сможет ли Украина преодолеть кризис в сфере производства боевых машин
14 августа 2019, 23:39
"Это унижение": Киев объяснил отказ принимать назад украинских моряков
19 августа 2019, 07:39
Спит ли Путин по ночам? На кону будущее России
18 августа 2019, 15:24
"Мародёры, убийцы, грабители": Документы ВСУ о преступлениях украинских военных в Донбассе слили в Сеть - фото
18 августа 2019, 15:24
Застрелен соратник беглого олигарха Плахотнюка: Рядом с телом обнаружили таинственную записку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.