Дайджест СМИ: Россию пригласят на саммит G7, Италия меняет правительство

Автор:

Кучер Егор

Россия и G7

Как сообщает CNN, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласились, что Россия должна быть приглашена к участию в саммите G7 в 2020 году.

Президент Дональд Трамп во вторник выразил свою поддержку в восстановлении России в G7, президент Франции Эммануэль Макрон согласился с тем, что Россия должна быть приглашена на саммит G7 в 2020 году,

— уточнил телеканал со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Трамп отметил, что присутствие России в этой группе считает «более чем уместным». Он говорил об этом не только в беседе с Макроном, но и на встрече в Овальном кабинете с президентом Румынии за несколько дней до этого, добавил телеканал.

Как заявил представитель администрации, Трамп и Макрон в ходе телефонной беседы сказали, что хотят пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Ожидается, что Трамп обсудит эту тему с другими мировыми лидерами в эти выходные на саммите G7 во Франции.

«По словам источника, именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился. Саммит G7 в 2020 году пройдёт в США. Однако пока остаётся неясным, согласятся ли другие страны с идеей участия России в следующем году», — сообщает CNN.

Фото: www.globallookpress.com

Источник также заявил, что Франция хочет нормализовать отношения с Россией. Именно это могло стать причиной такого предложения. Как отмечает CNN, в администрации США считают инициативу Макрона «уловкой», чтобы заставить Трампа публично выразить свою позицию, хотя президенты уже обсуждали тему участия России в G7 в прошлом.

Италия меняет правительство

Отставка премьера Италии Джузеппе Конте и его кабинета — одна из центральных тем мировых СМИ. Они сообщают, что коалиция «Движения пяти звёзд» и «Лиги севера» провалилась, а новым премьером может стать лидер «Лиги» Маттео Сальвини, которого ранее упрекали в связях с Москвой и желании проводить политику разрыва с ЕС.

По сообщению итальянского телеканала Rai News, отставку председателя Совета министров страны Джузеппе Конте уже принял президент Италии Серджо Маттарелла. При этом президент попросил Конте и его кабинет продолжать исполнять свои полномочия, пока не будет сформировано новое правительство. В среду и четверг Маттарелла проведёт консультации с политическими партиями, уточнил телеканал.

Как сообщает The Wall Street Journal, правительство Италии уходит в отставку, проиграв борьбу «правым националистам» на фоне усугубления политических потрясений в Европе, которая борется с мигрантами и замедлением экономического роста.

Политический кризис в правительстве Италии наступил тогда, когда Европа столкнулась с долговременными проблемами, связанными с экономической депрессией на периферии еврозоны и давлением притока мигрантов из бедных и пострадавших от войны районов Африки и Ближнего Востока,

— пишет издание.

«Лига севера» Маттео Сальвини, согласно опросам общественного мнения, стала самой популярной политической силой в Италии и имеет около 36% поддержки. Кроме этого, «Лига» обошла «Движение пяти звёзд» на выборах в Европарламент. Как отмечает издание, Сальвини настаивает на проведении досрочных выборов 8 августа, «стремясь извлечь выгоду» из своей популярности.

В случае проведения досрочных выборов Сальвини может стать первым из лидеров Европы выходцем из популистской партии, выражающей интересы европейских правых консерваторов, пишет The Wall Street Journal.

М. Сальвини. Фото: www.globallookpress.com

Министр внутренних дел, известный поклонник российского президента Владимира Путина, бросил вызов правилам ЕС в отношении финансовой дисциплины, обвинив Германию и Францию ​​в лицемерном нарушении норм за требования к жёсткой бюджетной экономии. Некоторые представители "Лиги" выступают за выход Италии из зоны евро, хотя Сальвини говорит, что это не входит в его повестку дня,

— пишет газета.

Трамп отменил поездку в Данию из-за Гренландии

Как пишет The New York Times, Дональд Трамп во вторник вечером внезапно отменил предстоящую поездку в Данию, написав в Twitter, что поскольку премьер-министр страны Метте Фредериксен «не заинтересована в обсуждении вопроса о продаже Гренландии», они встретятся «в другой раз».

Метте Фредериксен. Фото: www.globallookpress.com

Мистер Трамп должен был посетить Копенгаген 2 и 3 сентября, после того как его пригласила королева Маргрете II. Ожидалось, что президент примет участие в серии двусторонних встреч и встретится с ключевыми бизнесменами, а госпожа Фредериксен подчеркнула важность этой встречи, назвав Соединённые Штаты "самым важным и сильным союзником Дании в НАТО",

— сообщает CNN.

Телеканал напоминает, что ранее на этой неделе Трамп подтвердил просочившуюся в СМИ информацию об интересе США в покупке Гренландии из-за природных ресурсов — урана и угля. CNN отмечает, что покупку у Дании Гренландии Трамп назвал «по сути, крупной сделкой с недвижимостью».

«В настоящее время визит в Данию отменён», — сказал представитель Белого дома Джадд Дир.

Трамп же в своём Twitter заявил, что премьер Дании «сэкономила немало средств и усилий как для Соединённых Штатов, так и для Дании, проявив такую ​​прямолинейность», и что он теперь с «нетерпением» ждёт пересмотра графика.

Ещё одна кандидатура

Как пишет Politico, Трамп не исключил, что новым послом США в России может стать заместитель госсекретаря Майка Помпео Джон Салливан.

Джон Салливан. Фото: www.globallookpress.com

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп не опроверг сообщения о том, что он планирует назначить Салливана послом в России. Трамп заявил, что нынешний заместитель госсекретаря Майка Помпео — "очень уважаемый" человек, которого Помпео "очень любит",

— пишет издание.

Если желание Трампа назначить Салливана новым послом подтвердится, то этот чиновник станет «связующим звеном» между Трампом и Россией в период, когда отношения с Москвой охлаждаются, а общение Трампа с президентом России Владимиром Путиным «подвергается жёсткому контролю», отмечает издание.

«На слушаниях о своём назначении на должность заместителя госсекретаря США Салливан обещал занять жёсткую позицию в отношении России, призвав к решительному ответу на "вторжение России в нашу демократию"», — напоминает Politico.

При этом Салливан недавно уже проявил себя на переговорах с Россией. Издание пишет, что Салливан возглавлял американскую делегацию в Женеве на встрече с российскими представителями по вопросам контроля над вооружениями.