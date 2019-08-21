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Дайджест СМИ: Россию пригласят на саммит G7, Италия меняет правительство
21 августа 2019, 14:54 • 84 • В мире
Зарубежные СМИ 21 августа сообщают, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон намерены пригласить Россию к участию в саммите G7 в следующем году. Правительство Италии ушло в отставку из-за политического кризиса. Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за Гренландии. В США объявлена ещё одна кандидатура на должность посла в России
Автор:
Кучер Егор
Россия и G7
Как сообщает CNN, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласились, что Россия должна быть приглашена к участию в саммите G7 в 2020 году.
— уточнил телеканал со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
Трамп отметил, что присутствие России в этой группе считает «более чем уместным». Он говорил об этом не только в беседе с Макроном, но и на встрече в Овальном кабинете с президентом Румынии за несколько дней до этого, добавил телеканал.
Как заявил представитель администрации, Трамп и Макрон в ходе телефонной беседы сказали, что хотят пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Ожидается, что Трамп обсудит эту тему с другими мировыми лидерами в эти выходные на саммите G7 во Франции.
«По словам источника, именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился. Саммит G7 в 2020 году пройдёт в США. Однако пока остаётся неясным, согласятся ли другие страны с идеей участия России в следующем году», — сообщает CNN.
Фото: www.globallookpress.com
Источник также заявил, что Франция хочет нормализовать отношения с Россией. Именно это могло стать причиной такого предложения. Как отмечает CNN, в администрации США считают инициативу Макрона «уловкой», чтобы заставить Трампа публично выразить свою позицию, хотя президенты уже обсуждали тему участия России в G7 в прошлом.
Италия меняет правительство
Отставка премьера Италии Джузеппе Конте и его кабинета — одна из центральных тем мировых СМИ. Они сообщают, что коалиция «Движения пяти звёзд» и «Лиги севера» провалилась, а новым премьером может стать лидер «Лиги» Маттео Сальвини, которого ранее упрекали в связях с Москвой и желании проводить политику разрыва с ЕС.
По сообщению итальянского телеканала Rai News, отставку председателя Совета министров страны Джузеппе Конте уже принял президент Италии Серджо Маттарелла. При этом президент попросил Конте и его кабинет продолжать исполнять свои полномочия, пока не будет сформировано новое правительство. В среду и четверг Маттарелла проведёт консультации с политическими партиями, уточнил телеканал.
Как сообщает The Wall Street Journal, правительство Италии уходит в отставку, проиграв борьбу «правым националистам» на фоне усугубления политических потрясений в Европе, которая борется с мигрантами и замедлением экономического роста.
— пишет издание.
«Лига севера» Маттео Сальвини, согласно опросам общественного мнения, стала самой популярной политической силой в Италии и имеет около 36% поддержки. Кроме этого, «Лига» обошла «Движение пяти звёзд» на выборах в Европарламент. Как отмечает издание, Сальвини настаивает на проведении досрочных выборов 8 августа, «стремясь извлечь выгоду» из своей популярности.
В случае проведения досрочных выборов Сальвини может стать первым из лидеров Европы выходцем из популистской партии, выражающей интересы европейских правых консерваторов, пишет The Wall Street Journal.
М. Сальвини. Фото: www.globallookpress.com
— пишет газета.
Трамп отменил поездку в Данию из-за Гренландии
Как пишет The New York Times, Дональд Трамп во вторник вечером внезапно отменил предстоящую поездку в Данию, написав в Twitter, что поскольку премьер-министр страны Метте Фредериксен «не заинтересована в обсуждении вопроса о продаже Гренландии», они встретятся «в другой раз».
Метте Фредериксен. Фото: www.globallookpress.com
— сообщает CNN.
Телеканал напоминает, что ранее на этой неделе Трамп подтвердил просочившуюся в СМИ информацию об интересе США в покупке Гренландии из-за природных ресурсов — урана и угля. CNN отмечает, что покупку у Дании Гренландии Трамп назвал «по сути, крупной сделкой с недвижимостью».
«В настоящее время визит в Данию отменён», — сказал представитель Белого дома Джадд Дир.
Трамп же в своём Twitter заявил, что премьер Дании «сэкономила немало средств и усилий как для Соединённых Штатов, так и для Дании, проявив такую прямолинейность», и что он теперь с «нетерпением» ждёт пересмотра графика.
Ещё одна кандидатура
Как пишет Politico, Трамп не исключил, что новым послом США в России может стать заместитель госсекретаря Майка Помпео Джон Салливан.
Джон Салливан. Фото: www.globallookpress.com
— пишет издание.
Если желание Трампа назначить Салливана новым послом подтвердится, то этот чиновник станет «связующим звеном» между Трампом и Россией в период, когда отношения с Москвой охлаждаются, а общение Трампа с президентом России Владимиром Путиным «подвергается жёсткому контролю», отмечает издание.
«На слушаниях о своём назначении на должность заместителя госсекретаря США Салливан обещал занять жёсткую позицию в отношении России, призвав к решительному ответу на "вторжение России в нашу демократию"», — напоминает Politico.
При этом Салливан недавно уже проявил себя на переговорах с Россией. Издание пишет, что Салливан возглавлял американскую делегацию в Женеве на встрече с российскими представителями по вопросам контроля над вооружениями.
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