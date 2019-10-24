Дайджест СМИ: Россия заключила союз с Турцией, Путин выигрывает в Африке

Автор:

Кучер Егор

Новый выгодный союз

Как пишет The Wall Street Journal, Россия и Турция сейчас более, чем когда-либо, стали союзниками в Сирии после проведения в Сочи шестичасовых переговоров, итогом которых стало подписание меморандума о совместных действиях по разведению сил в САР на фоне ухода оттуда армии США.

Россия согласилась помочь Турции изгнать курдских ополченцев из "безопасной зоны" в северо-восточной Сирии, что говорит об укреплении связей Москвы с членом НАТО и изменении баланса сил в раздираемой войной Сирии после ухода войск США,

— пишет издание.

Как отмечает газета, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он приостановит военные действия против курдов, которые его правительство рассматривает как террористическую угрозу, чтобы позволить им покинуть район.

Р. Эрдоган. Фото: kremlin.ru

В течение этого периода российские и сирийские силы безопасности будут оттеснять любых оставшихся курдских боевиков от турецкой границы, пишет The Wall Street Journal.

«Турция и Россия планируют провести совместное патрулирование в частях 300-мильной зоны вдоль границы Турции с Сирией, заявил Эрдоган во вторник после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пакт "может стать поворотным моментом", заявил Путин в черноморском курортном городе Сочи», — пишет американское деловое издание.

Отмечается, что нынешние переговоры Путина и Эрдогана носят глобальный стратегический характер и говорят о растущем влиянии России. Совместные действия Москвы и Анкары в Сирии будут проводиться на фоне ослабления влияния Вашингтона, а также с целью «заманить Турцию, члена НАТО, на орбиту влияния России», считает The Wall Street Journal. Однако в этой игре всё не так просто, как кажется.

Российская поддержка плана Турции, вероятно, расстроит другого покровителя президента Сирии Башара Асада — Иран, который осудил нападение Турции на сирийских курдов,

— пишет газета.

Р. Эрдоган и В. Путин. Фото: kremlin.ru

Как Путин «захватывает» Африку

Агентство Bloomberg между тем даёт анализ действий России на перспективу в регионе Ближнего Востока и Африки. «Путин вступил в борьбу за Африку после унижения США на Ближнем Востоке», — отмечает агентство.

«Восстановив Россию в качестве ключевой силы на Ближнем Востоке, президент Владимир Путин переключает своё внимание на Африку, чтобы повысить авторитет Москвы в борьбе за геополитическое влияние», — сказано в материале.

Отмечается, что в среду Путин примет в России лидеров более чем 50 африканских стран на первом форуме подобного уровня, что подчёркивает стремление Кремля конкурировать с США, ЕС и Китаем за первенство в этом богатом ресурсами регионе.

«Россия всё больше смотрит на Африку как на регион, куда она может проецировать власть и влияние. Вакуум власти, созданный отсутствием внимания западной политики в последние годы, даёт ему возможность добиться успеха», — приводит Bloomberg слова эксперта из вашингтонского Фонда Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace).

Абдель-Фаттах Ас-Сиси и В. Путин. Фото: President of Russia/Globallookpress

Двухдневный саммит в Сочи, организованный совместно с президентом Египта Абделем-Фаттахом Ас-Сиси, нынешним председателем Африканского союза, является попыткой возродить прежние отношения времён Холодной войны, когда африканские режимы часто вступали в союз с Москвой в идеологическом соревновании с США,

— отмечает Bloomberg.

Оно добавляет, что Путин ранее уже назвал укрепление связей с Африкой «одним из приоритетов внешней политики России». Между тем отмечается, что в регионе России будут противостоять другие влиятельные игроки: ЕС, Китай, Турция, Объединённые Арабские Эмираты и США. По оценкам Bloomberg, объём внешней торговли России с Африкой в 2018 году составил 20 млрд долларов, тогда как у ЕС этот показатель достигал 334 млрд долларов, а у Китая — 204 млрд долларов.

«Как и на Ближнем Востоке, где Путин использовал своё успешное вмешательство в Сирию для укрепления позиции России в противовес США, Кремль использует (в Африке — прим. Царьград) угасающее влияние Вашингтона, даже несмотря на то, что новая стратегия президента Дональда Трампа под названием "Процветающая Африка" направлена ​​на то, чтобы обратить вспять этот спад», — отмечает Bloomberg.

Агентство напоминает, что Россия уже списала 20 млрд долларов африканских долгов, а в дальнейшем планирует предложить финансирование государствам с ограниченным доступом к рынкам капитала. За последние годы Россия подписала соглашения в сфере обороны с 15 африканскими странами, а госкорпорация «Росатом» тем временем ищет возможности для заключения контрактов в Уганде, Кении, Нигерии и Замбии.

Трампа снова предали

Как пишет The Washington Post, очередной высокопоставленный американский дипломат дал на слушаниях в Палате представителей показания против Дональда Трампа в «украинском деле», которое может грозить президенту США импичментом.

«Главный американский дипломат на Украине нанёс сильный удар по заявлениям президента Трампа о его "идеальных" отношениях с этой страной, заявив во вторник законодателям, что Белый дом пригрозил отозвать столь необходимую военную помощь Украине, если Киев не объявит о проведении расследования в политических интересах Трампа», — пишет издание.

Речь идёт о показаниях, которые дал за закрытыми дверями временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор. В распоряжении издания оказалась 15-страничная стенограмма выступления Тейлора, который опроверг буквально всё, о чём ранее говорил Трамп.

У. Тейлор. Фото: Stefani Reynolds/Globallookpress

Тейлор в своём выступлении выразил потрясение и недоумение тем, насколько политика США в отношении Украины преследует цели президента Трампа. Эта политика требует от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он публично заявил о начале расследования против кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и по поводу вмешательства в выборы 2016 года,

— пишет издание.

По словам Тейлора, для Украины от такого заявления «зависело буквально всё», что ему также подтвердил посол США в ЕС Гордон Сондленд. Тейлор также рассказал, что бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и другие официальные лица из Пентагона «безуспешно пытались встретиться с Трампом», чтобы убедить его разморозить помощь Украине на 400 млн долларов, однако президент США был непреклонен. «Я не намеревался поддерживать такую политику», — сказал Тейлор, отметив, что собирается подать в отставку.

The Washington Post отмечает, что показания Тейлора стали новым и очень мощным ударом по тем республиканцам, которые всё ещё защищают Трампа. Сам президент США во вторник провёл в Белом доме совещание с членами консервативного Свободного кокуса Конгресса США (Freedom Caucus), чтобы обсудить с ними «поддержку президента в борьбе с импичментом».

Япония может разместить ракеты США

Как сообщает японское издание Asahi Shimbun, во время последних переговоров с Японией представители США подняли тему развёртывания новых ракет наземного базирования. Эту информацию японскому изданию подтвердил военный источник, который, однако, не смог уточнить, поступили ли Токио от Вашингтона конкретные предложения по местам размещения ракет.

«Планы размещения ракет США появились после того, как в августе был разорван договор о ядерных силах средней дальности (INF) (ДРСМД — прим. Царьград). Администрация Трампа в феврале объявила о выходе из INF, ссылаясь на нарушения со стороны России», — напоминает газета.

М. Эспер. Фото: Chris Kleponis/Globallookpress

Она также пишет, что глава Пентагона Марк Эспер уже заявлял о намерении США разместить новые ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за опасений по поводу действий Китая, который разрабатывает и размещает соответствующие виды вооружений.

«По словам высокопоставленного офицера вооружённых сил США, представители американского правительства 18 октября посетили Японию и встретились со своими коллегами в министерстве обороны, министерстве иностранных дел и секретариате национальной безопасности для обсуждения различных вопросов. По словам офицера, размещение новых ракет средней дальности являлось одной из тем на повестке дня», — сообщает Asahi.

Источник издания отметил, что Вашингтон уверен в том, что Япония будет и дальше «содействовать миру и стабильности» в различных частях света.