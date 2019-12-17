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Дайджест СМИ: Россия вошла в число самых влиятельных стран, США выслали китайских дипломатов
17 декабря 2019, 03:24 • 21 • В мире
Зарубежные СМИ 16 декабря обсуждают список самых влиятельных стран мира, в число которых вошла и Россия. Турция заявила о намерении купить у США ракетные системы Patriot, но отвергла критику по российским С-400. Вашингтон неожиданно выслал двух китайских дипломатов. Китай пригрозил Германии местью за Huawei
Автор:
Кучер Егор
Самые влиятельные страны мира
Как сообщает издание U.S. News, в настоящий момент самыми влиятельными странами мира являются США, Россия и Китай. Отмечается, что рейтинг составлялся на основе доминирования названия страны в заголовках мировой прессы, а также на основе участия того или иного государства в формировании глобальной экономической модели. В список вошли 80 стран.
— отмечает издание.
На первое место аналитики поставили США, как государство, обладающее самой большой в мире экономикой и военным бюджетом. Отмечается, что только в 2017 году американцы потратили на военные нужды свыше 610 млрд долларов.
Самой влиятельной страной мира аналитики назвали США. Фото: Bernhard Classen / Globallookpress
Также подчёркивается, что США — лидер в борьбе с мировым терроризмом и страна, больше всего выделившая денег для НАТО. Кроме этого, США оказали военную помощь на миллиарды долларов странам по всему миру. США в 2017 году истратили чуть более 35 млрд долларов на экономическую помощь и почти 15 млрд долларов на военную помощь.
«Россия и Китай, следующие две страны, которые считаются наиболее могущественными, входят в четвёрку крупнейших мировых государств по военным расходам. Затем идут Германия, Великобритания, Франция и Япония — страны с большой экономикой и выделяющие большие объёмы международной помощи. Израиль и Саудовская Аравия, которые занимают восьмое и девятое места соответственно, направляют на военные нужды более высокий процент своего ВВП, чем США. Южная Корея поднялась на одну строчку и замыкает топ-10», — пишет издание.
Наименее могущественными оказались страны с маленькими экономиками. Наименее влиятельным государством являются Эстония, а также её прибалтийские соседи — Латвия и Литва. В юго-восточной Европе такой страной является Словения, а Центральной Европе — Словакия.
Турция намерена купить Patriot
Как сообщает издание Al-Manar, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на форуме в Дохе заявил, что Турция направила США уведомление с предложением купить ракетные системы Patriot.
Ракетная система Patriot. Фото: Mert Macit / Globallookpress
— приводит издание заявление Чавушоглу.
Глава МИД Турции также предупредил, что Анкара готова предпринять меры в ответ на любые санкции, которые могут быть введены со стороны США из-за сделки с Россией по С-400.
Издание напоминает, что США одобрили сделку по Patriot для Турции ещё в декабре прошлого года в надежде на то, что Анкара откажется от сделки с Россией. Тем не менее сделка Анкары и Москвы была заключена, а в августе Вашингтон сообщил, что соглашение по Patriot «не обсуждалось».
США выслали китайских дипломатов
Как пишет Wall Street Journal, на фоне заявлений об успешном согласовании параметров первого этапа торгового соглашения между США и Китаем Вашингтон «по-тихому» выслал двух китайских дипломатов.
— пишет издание.
По мнению Wall Street Journal, этот инцидент говорит о всё более агрессивных действиях Китая по сбору разведданных, что только усиливает напряжённость между двумя экономическими сверхдержавами даже в тот период, когда они пытаются прийти к согласию по вопросам торговли. Отмечается, что США выслали китайских дипломатов по подозрению в шпионаже впервые за 30 лет.
«Инцидент в сентябре произошёл на чувствительном объекте близ Норфолка, штат Вирджиния. По словам одного из официальных лиц США, два сотрудника посольства Китая в Вашингтоне пытались проникнуть на базу, но были задержаны. При этом им удалось углубиться на запрещённую территорию примерно на одну милю», — пишет газета.
Военная база Норфолк — крупнейшая в мире. Фото: Breanna Scales / Globallookpress
Издание уточняет, что китайские чиновники пытались скрыться, но остановились только тогда, когда путь им преградили пожарные машины. Китайцы сделали вид, что не поняли указаний американских спецназовцев, охранявших объект, говорится в материале.
— пишет Wall Street Journal.
Газета отмечает, что вряд ли китайцы пошли «в лоб» для того, чтобы действительно провести разведку на столь хорошо охраняемых объектах. Скорее всего, имела место проверка того, насколько хорошо охраняется объект. Помимо этого, Китай, возможно, хотел послать сигнал о том, что готов действовать более агрессивно при сборе разведывательных данных.
Китай пригрозил Германии местью за Huawei
Как сообщает Bloomberg, посол Китая в Германии пригрозил Берлину ответными мерами, если ФРГ разорвёт с Huawei Technologies контракт на поставку беспроводного оборудования 5G. Посол Ву Кен заявил, что тогда Германия может забыть об экспорте своих автомобилей в Китай.
— приводит агентство заявление посла.
Huawei не имеет юридических обязательств по предоставлению данных китайскому правительству. Фото: Paco Freire / Globallookpress
Bloomberg отмечает, что заявление посла появилось на фоне ожесточённых споров о Huawei и 5G в Германии. Ряд законодателей в правящей коалиции канцлера Германии Ангелы Меркель оспаривают её политику в отношении Китая и требуют наложить запрет на «ненадёжных» поставщиков.
«Посол Ву сказал, что Huawei не имеет юридических обязательств по предоставлению данных китайскому правительству. Затем он напомнил аудитории, что на долю немецких производителей приходится четверть из 28 млн автомобилей, проданных в Китае в прошлом году», — сообщает агентство.
Китай является крупнейшим рынком сбыта для Volkswagen, BMW и производителя Mercedes-Benz — Daimler, отмечает Bloomberg. Каждая компания инвестировала миллиарды долларов в создание производства и дистрибуцию в стране. Несмотря на то, что продажи автомобилей в Китае сокращаются уже более года, он по-прежнему остаётся лидером среди мировых импортёров, так как США и Европа постепенно теряют этот статус.
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