Дайджест СМИ: Россия «украла» у США гиперзвук, Трамп предложил Китаю обсудить Гонконг

Автор:

Кучер Егор

Кража технологий

С заявлением о том, что Россия якобы похитила у США технологии гиперзвуковых ракет, Джон Болтон выступил в интервью радиостанции Voice of America. По его словам, недавний инцидент под Северодвинском говорит о попытках России разработать новые средства доставки ядерного оружия, на которые Москва не жалеет денег, несмотря на скромные объёмы российской экономики.

Этот [инцидент] свидетельствует о том, что, хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она [Россия] всё же тратит достаточно средств на оборону,

— сказал Болтон.

Д. Болтон. Фото: www.globallookpress.com

Он заявил, что речь идёт не только о модернизации ядерного арсенала, но и о создании новых типов доставки ядерного оружия — гиперзвуковых планирующих ракет, гиперзвуковых крылатых ракет.

Их технологии во многом были украдены у Соединённых Штатов. Риски появления у России гиперзвуковых технологий, как и их появление у других стран, означают, что США и их союзники сталкиваются с новыми вызовами. Это вне всяких сомнений,

— добавил Болтон.

Трамп связал торговую войну и Гонконг

Как пишет Wall Street Journal, Дональд Трамп впервые увязал торговую сделку с Китаем и протесты в Гонконге и предложил председателю КНР Си Цзиньпину встретиться для обсуждения этих вопросов.

Президент Трамп предложил провести «личную встречу» с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить эскалацию кризиса в Гонконге, и предупредил, что Китай должен «гуманно» отреагировать на протесты, если он хочет заключить торговую сделку,

— сообщает издание.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Газета отмечает, что Трамп впервые связал «хрупкие» переговоры с Пекином с протестами в Гонконге. Заявления американского президента последовали на фоне растущей обеспокоенности администрации тем, что Китай с помощью военной силы отреагирует на антиправительственные протесты, которые за последние два дня парализовали главный международный аэропорт Гонконга.

Я очень хорошо знаю президента Си. Он великий лидер, который очень уважает своих людей. Он также хороший человек в «тяжёлом бизнесе». У меня ноль сомнений в том, что если президент Си захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, то он сможет это сделать,

— заявил Трамп.

Wall Street Journal отмечает, что в последние недели администрация США призвала чиновников осторожно комментировать ситуацию в Гонконге из-за опасений, что публичная критика Пекина может сорвать торговые переговоры США и Китая. По словам двух высокопоставленных чиновников, сам Трамп призывал к сдержанному ответу на протесты во избежание возникновения напряжённости в отношениях с Пекином. Президент США также допустил возможность двусторонней встречи с Си Цзиньпином для обсуждения этих вопросов.

Во вторник Трамп описал гонконгский кризис только как «сложную ситуацию». Затем в среду утром министр торговли США Уилбур Росс «отрицал, что торговые переговоры с Пекином повлияют на реакцию США на Гонконг».

Я не знаю, что бы мы сделали в прошлом. Вторжение в Гонконг? Президент ясно дал понять, что очень внимательно следит за тем, что происходит… Это внутреннее дело,

— подчеркнул Росс.

Признаки рецессии в США

Как сообщает Bloomberg, в американской экономике появились признаки кризиса, произошёл самый мощный за год обвал на фондовых рынках.

Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов 14 августа потерял более 3% и снизился на 801 пункт до отметки в 25478,91. Высокотехнологичный индекс S&P 500 не сильно отстал, потеряв 2,74%, или 80,13 пункта, — до 2846,19 пункта. NASDAQ также упал на 3,02%.

Доходность 30-летних казначейских облигаций впервые упала ниже 2%, а объём мировой задолженности с отрицательной доходностью превысил 16 триллионов долларов США. И над всем этим «маячит» доходность 10-летних облигаций казначейства, которая упала ниже, чем доходность двухлетних, что считается предвестником экономического спада в США в следующие 18 месяцев,

— пишет Bloomberg.

Фото: www.globallookpress.com

Агентство отмечает, что это явление, называемое инверсией кривой доходности, в последний раз наблюдалось в 2005 году — накануне кризиса 2008 года.

Мы вступаем в глобальную рецессию, и у центральных банков не так много средств, чтобы противостоять ей. Огромный шок от торговой войны свёл на нет то, что делают центральные банки, и это некоторые сигналы от инверсии кривой доходности,

— сказал представитель крупной инвестиционной компании AMP Capital Investors Надер Наейми.

Дональд Трамп обвинил в возникновении «сумасшедшей инверсии кривой доходности» ФРС США, которая, по его мнению, слишком быстро повышала процентные ставки. Нежелание ФРС ослаблять денежно-кредитную политику «сдерживает нас», написал он в Twitter.

Проблемы Boeing ослабляют США

Как заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу CNBC, проблемы корпорации Boeing оказывают влияние на темпы роста американской экономики.

Возьмём, к примеру, самый последний квартал. Проблемы Boeing с 737 Max, вероятно, обошлись США в 0,4% от ВВП,

— сказал Росс.

Рост ВВП США замедлился во втором квартале, он вырос всего на 2,1% по сравнению с ростом в 3,1% в первом квартале. Отмечается, что Росс своими словами «перекрыл» те прогнозы по потерям от проблем Boeing, которые делали крупные американские банки.

«Аналитики предсказывали, что проблемы Boeing навредят общему экономическому росту США. Wells Fargo в апреле прогнозировал снижение ВВП во втором квартале на 0,2%. В прошлом месяце J.P. Morgan подсчитал, что сокращение производства снизит экономический рост во втором квартале примерно на 0,1%», — отмечает CNBC.

Фото: www.globallookpress.com

Министр торговли США заметил, что негативное влияние на экономику закончится, когда проблемы Boeing с самолётами 737 Max будут решены. Экономику США Росс назвал «сильной» и «движущейся в верном направлении». По словам министра, в будущем США могут достичь темпов роста экономики в 3%.