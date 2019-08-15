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Дайджест СМИ: Россия «украла» у США гиперзвук, Трамп предложил Китаю обсудить Гонконг
15 августа 2019, 15:54 • 111 • В мире
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия украла у американцев технологии гиперзвуковых ракет. Дональд Трамп впервые предложил Китаю обсудить протесты в Гонконге. Фондовые индексы США обвалились, что говорит о возможном наступлении кризиса
Автор:
Кучер Егор
Кража технологий
С заявлением о том, что Россия якобы похитила у США технологии гиперзвуковых ракет, Джон Болтон выступил в интервью радиостанции Voice of America. По его словам, недавний инцидент под Северодвинском говорит о попытках России разработать новые средства доставки ядерного оружия, на которые Москва не жалеет денег, несмотря на скромные объёмы российской экономики.
— сказал Болтон.
Д. Болтон. Фото: www.globallookpress.com
Он заявил, что речь идёт не только о модернизации ядерного арсенала, но и о создании новых типов доставки ядерного оружия — гиперзвуковых планирующих ракет, гиперзвуковых крылатых ракет.
— добавил Болтон.
Трамп связал торговую войну и Гонконг
Как пишет Wall Street Journal, Дональд Трамп впервые увязал торговую сделку с Китаем и протесты в Гонконге и предложил председателю КНР Си Цзиньпину встретиться для обсуждения этих вопросов.
— сообщает издание.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Газета отмечает, что Трамп впервые связал «хрупкие» переговоры с Пекином с протестами в Гонконге. Заявления американского президента последовали на фоне растущей обеспокоенности администрации тем, что Китай с помощью военной силы отреагирует на антиправительственные протесты, которые за последние два дня парализовали главный международный аэропорт Гонконга.
— заявил Трамп.
Wall Street Journal отмечает, что в последние недели администрация США призвала чиновников осторожно комментировать ситуацию в Гонконге из-за опасений, что публичная критика Пекина может сорвать торговые переговоры США и Китая. По словам двух высокопоставленных чиновников, сам Трамп призывал к сдержанному ответу на протесты во избежание возникновения напряжённости в отношениях с Пекином. Президент США также допустил возможность двусторонней встречи с Си Цзиньпином для обсуждения этих вопросов.
Во вторник Трамп описал гонконгский кризис только как «сложную ситуацию». Затем в среду утром министр торговли США Уилбур Росс «отрицал, что торговые переговоры с Пекином повлияют на реакцию США на Гонконг».
— подчеркнул Росс.
Признаки рецессии в США
Как сообщает Bloomberg, в американской экономике появились признаки кризиса, произошёл самый мощный за год обвал на фондовых рынках.
Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов 14 августа потерял более 3% и снизился на 801 пункт до отметки в 25478,91. Высокотехнологичный индекс S&P 500 не сильно отстал, потеряв 2,74%, или 80,13 пункта, — до 2846,19 пункта. NASDAQ также упал на 3,02%.
— пишет Bloomberg.
Фото: www.globallookpress.com
Агентство отмечает, что это явление, называемое инверсией кривой доходности, в последний раз наблюдалось в 2005 году — накануне кризиса 2008 года.
— сказал представитель крупной инвестиционной компании AMP Capital Investors Надер Наейми.
Дональд Трамп обвинил в возникновении «сумасшедшей инверсии кривой доходности» ФРС США, которая, по его мнению, слишком быстро повышала процентные ставки. Нежелание ФРС ослаблять денежно-кредитную политику «сдерживает нас», написал он в Twitter.
Проблемы Boeing ослабляют США
Как заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу CNBC, проблемы корпорации Boeing оказывают влияние на темпы роста американской экономики.
— сказал Росс.
Рост ВВП США замедлился во втором квартале, он вырос всего на 2,1% по сравнению с ростом в 3,1% в первом квартале. Отмечается, что Росс своими словами «перекрыл» те прогнозы по потерям от проблем Boeing, которые делали крупные американские банки.
«Аналитики предсказывали, что проблемы Boeing навредят общему экономическому росту США. Wells Fargo в апреле прогнозировал снижение ВВП во втором квартале на 0,2%. В прошлом месяце J.P. Morgan подсчитал, что сокращение производства снизит экономический рост во втором квартале примерно на 0,1%», — отмечает CNBC.
Фото: www.globallookpress.com
Министр торговли США заметил, что негативное влияние на экономику закончится, когда проблемы Boeing с самолётами 737 Max будут решены. Экономику США Росс назвал «сильной» и «движущейся в верном направлении». По словам министра, в будущем США могут достичь темпов роста экономики в 3%.
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