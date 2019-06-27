Дайджест СМИ: Россия снова в ПАСЕ, Европа будет торговать с Ираном, встреча Путина и Трампа на G20

Автор:

Кучер Егор

Россия вернулась в ПАСЕ

В центре политических новостей — возвращение России в ПАСЕ. Накануне Ассамблея провела голосование по восстановлению полномочий делегации России. За высказались 116 депутатов, 62 были против, ещё 15 воздержались. Принятая Ассамблеей резолюция говорит о том, что делегация России должна немедленно вернуться во все комитеты ПАСЕ без лишения её полномочий.

Голосование уже вызвало волну протеста среди ряда стран. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, выражая возмущение в связи с итогами голосования. Представители этих стран открыто обвинили Ассамблею в «поддержке агрессора».

Фото: www.globallookpress.com

Агентство Bloomberg называет произошедшее «прецедентом для отмены санкций против России». Вместе с тем возвращение России в ПАСЕ не должно «легализовать» политику России, отмечается в материале.

«В настоящее время существует прецедент для отмены санкций, введённых в отношении России за аннексию Крыма в 2014 году. Во вторник Парламентская ассамблея Совета Европы, или ПАСЕ, разрешила российской делегации вернуться с полным правом голоса, которое она утратила после аннексии», — отмечает Bloomberg.

Агентство не считает это «хорошим примером» для тех стран, которые активно поддерживают санкции против России. ПАСЕ сыграла большую роль для России, сказано в материале. В частности, со вступлением в Ассамблею Москве пришлось ввести мораторий на смертную казнь, а также признать юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Хотя в последнее время Россия чувствовала себя некомфортно с этим обязательством и даже заявляла о превосходстве своих судов над европейскими, в прошлом году она выплатила истцам 780 млн рублей (12,4 млн долларов), чтобы выполнить судебные решения,

— сообщает Bloomberg.

Здание ЕСПЧ. Фото: www.globallookpress.com

Как отмечает Independent, решение ПАСЕ по России возмутило британских парламентариев. Издание также считает произошедшее этапом в снятии санкций с России.

«Несмотря на протесты со стороны Украины и Грузии, Парламентская ассамблея Совета проголосовала 118 — 62 за эту меру в первые часы вторника, что знаменует первый случай отмены международных санкций, наложенных из-за захвата Москвой полуострова (Крым. — Прим. Царьграда)», — пишет издание.

Independent считает, что у решения о возвращении России в ПАСЕ есть две причины. Первая — финансовая. Россия не платила взносы с 2017 года, а ПАСЕ привыкла «жить на широкую ногу». Вкупе с решением Турции «отказаться от статуса донора», Ассамблея могла столкнуться с проблемами. Вторая причина — намерение Германии и Франции затормозить охлаждение отношений между Востоком и Западом.

Европа игнорирует США и будет торговать с Ираном

Wall Street Journal узнала, что европейские правительства на этой неделе удвоят усилия по поддержке экономических связей с Ираном. Ожидается, что они предоставят кредитную линию для финансирования обходного механизма и расширения торговли с Тегераном.

«Европейцы планируют сделать шаг, несмотря на угрозу Тегерана игнорировать некоторые обязательства в рамках ядерной сделки 2015 года и требования Вашингтона максимально усилить экономическое давление на Иран», — пишет газета.

Отмечается, что данный шаг «подчёркивает расхождение политики Запада в отношении Тегерана в то время, когда напряжённость в отношениях между Ираном и США угрожает перерасти в возможный военный конфликт».

Газета напоминает, что, несмотря на жёсткую риторику США, Европа остаётся верна ядерной сделке и старается смягчить удар санкций по Ирану. Более того, угрозы со стороны Тегерана снять с себя обязательства по сделке побуждают европейцев действовать более активно, чтобы помочь Ирану, отмечает издание.

Центральным элементом этих усилий является попытка Франции, Великобритании и Германии создать компанию Instex, которая позволит европейским компаниям импортировать и экспортировать товары из Ирана и в Иран без необходимости каких-либо прямых финансовых потоков,

— пишет газета.

Фото: www.globallookpress.com

Отмечается, что компания была создана ещё в январе, но так и не провела ни одной операции. Первыми товарами по линии Instex должны стать медикаменты и продукты питания, на которые не распространяются санкции США.

«Во вторник глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини заявила, что Instex готов к развёртыванию. Официальные объявления об этом ожидаются в ближайшие дни. Франция, Великобритания и Германия должны объявить к пятнице, что они предоставят капитал в размере не менее нескольких миллионов евро в качестве кредитной линии для Instex и ускорения первых транзакций», — пишет Wall Street Journal.

США подтвердили встречу Трампа и Путина на G20

Reuters стало известно точное время встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20.

Трамп, известный тем, что предпочитает заключение сделок один на один, а не многосторонние дискуссии, собирается провести в общей сложности девять двусторонних встреч во время своего пребывания в Японии, в том числе встречу с президентом России Владимиром Путиным в 14.00 (8:00 мск. — Прим. Царьграда),

— сообщает агентство со ссылкой на представителя Белого дома Хогана Гидли.

Сразу после приземления в четверг Трамп пообедает с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. В пятницу Трамп встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, затем с Абэ и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а после этого — уже отдельно с Моди.

Boeing 737 Max провалил ещё один тест

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Как пишет Washington Post, у самолёта Boeing 737 Max найдены новые проблемы с бортовым оборудованием, которые могли стать причиной двух последних катастроф лайнеров этого типа.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новые неполадки, связанные с работой компьютера управления полётом.

— пишет газета.

FAA установило, что речь идёт о плохом поступлении данных от внешнего датчика, что могло спровоцировать сбой системы MCAS (увеличения характеристик маневрирования). Это приводило к автоматическому изменению тангажа и резкому наклону носа самолёта вниз.

«FAA заметило эту ошибку во время тестирования всего программного обеспечения и управления полётом самолёта и предлагаемых Boeing исправлений для функции MCAS», — сказано в материале.

Отмечается, что данные уже переданы в компанию Boeing, где пообещали принять надлежащие меры.