Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков: закон об оскорблении госсимволов не должен распространяться на критику ч...
В Киеве установили трон из обломков военной техники из Донбасса
Первые в истории Игры стран СНГ пройдут в Казани в 2020 году
Надя, Михо, Игорь и немного Славы
Главная / В мире

Дайджест СМИ: Россия снова в ПАСЕ, Европа будет торговать с Ираном, встреча Путина и Трампа на G20

27 июня 2019, 15:24  •  56 • В мире
Западные СМИ 27 июня пишут о триумфальном возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы с полным восстановлением полномочий и без «наказания» санкциями. Европа намерена профинансировать работу механизма по обходу санкций США против Ирана. Стало известно время встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке
Автор:
Кучер Егор
Россия вернулась в ПАСЕ
В центре политических новостей — возвращение России в ПАСЕ. Накануне Ассамблея провела голосование по восстановлению полномочий делегации России. За высказались 116 депутатов, 62 были против, ещё 15 воздержались. Принятая Ассамблеей резолюция говорит о том, что делегация России должна немедленно вернуться во все комитеты ПАСЕ без лишения её полномочий.
Голосование уже вызвало волну протеста среди ряда стран. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, выражая возмущение в связи с итогами голосования. Представители этих стран открыто обвинили Ассамблею в «поддержке агрессора».
Фото: www.globallookpress.com
Агентство Bloomberg называет произошедшее «прецедентом для отмены санкций против России». Вместе с тем возвращение России в ПАСЕ не должно «легализовать» политику России, отмечается в материале.
«В настоящее время существует прецедент для отмены санкций, введённых в отношении России за аннексию Крыма в 2014 году. Во вторник Парламентская ассамблея Совета Европы, или ПАСЕ, разрешила российской делегации вернуться с полным правом голоса, которое она утратила после аннексии», — отмечает Bloomberg.
Агентство не считает это «хорошим примером» для тех стран, которые активно поддерживают санкции против России. ПАСЕ сыграла большую роль для России, сказано в материале. В частности, со вступлением в Ассамблею Москве пришлось ввести мораторий на смертную казнь, а также признать юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Хотя в последнее время Россия чувствовала себя некомфортно с этим обязательством и даже заявляла о превосходстве своих судов над европейскими, в прошлом году она выплатила истцам 780 млн рублей (12,4 млн долларов), чтобы выполнить судебные решения,
— сообщает Bloomberg.
Здание ЕСПЧ. Фото: www.globallookpress.com
Как отмечает Independent, решение ПАСЕ по России возмутило британских парламентариев. Издание также считает произошедшее этапом в снятии санкций с России.
«Несмотря на протесты со стороны Украины и Грузии, Парламентская ассамблея Совета проголосовала 118 — 62 за эту меру в первые часы вторника, что знаменует первый случай отмены международных санкций, наложенных из-за захвата Москвой полуострова (Крым. — Прим. Царьграда)», — пишет издание.
Independent считает, что у решения о возвращении России в ПАСЕ есть две причины. Первая — финансовая. Россия не платила взносы с 2017 года, а ПАСЕ привыкла «жить на широкую ногу». Вкупе с решением Турции «отказаться от статуса донора», Ассамблея могла столкнуться с проблемами. Вторая причина — намерение Германии и Франции затормозить охлаждение отношений между Востоком и Западом.
Европа игнорирует США и будет торговать с Ираном
Wall Street Journal узнала, что европейские правительства на этой неделе удвоят усилия по поддержке экономических связей с Ираном. Ожидается, что они предоставят кредитную линию для финансирования обходного механизма и расширения торговли с Тегераном.
«Европейцы планируют сделать шаг, несмотря на угрозу Тегерана игнорировать некоторые обязательства в рамках ядерной сделки 2015 года и требования Вашингтона максимально усилить экономическое давление на Иран», — пишет газета.
Отмечается, что данный шаг «подчёркивает расхождение политики Запада в отношении Тегерана в то время, когда напряжённость в отношениях между Ираном и США угрожает перерасти в возможный военный конфликт».
Газета напоминает, что, несмотря на жёсткую риторику США, Европа остаётся верна ядерной сделке и старается смягчить удар санкций по Ирану. Более того, угрозы со стороны Тегерана снять с себя обязательства по сделке побуждают европейцев действовать более активно, чтобы помочь Ирану, отмечает издание.
Центральным элементом этих усилий является попытка Франции, Великобритании и Германии создать компанию Instex, которая позволит европейским компаниям импортировать и экспортировать товары из Ирана и в Иран без необходимости каких-либо прямых финансовых потоков,
— пишет газета.
Фото: www.globallookpress.com
Отмечается, что компания была создана ещё в январе, но так и не провела ни одной операции. Первыми товарами по линии Instex должны стать медикаменты и продукты питания, на которые не распространяются санкции США.
«Во вторник глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини заявила, что Instex готов к развёртыванию. Официальные объявления об этом ожидаются в ближайшие дни. Франция, Великобритания и Германия должны объявить к пятнице, что они предоставят капитал в размере не менее нескольких миллионов евро в качестве кредитной линии для Instex и ускорения первых транзакций», — пишет Wall Street Journal.
США подтвердили встречу Трампа и Путина на G20
Reuters стало известно точное время встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20.
Трамп, известный тем, что предпочитает заключение сделок один на один, а не многосторонние дискуссии, собирается провести в общей сложности девять двусторонних встреч во время своего пребывания в Японии, в том числе встречу с президентом России Владимиром Путиным в 14.00 (8:00 мск. — Прим. Царьграда),
— сообщает агентство со ссылкой на представителя Белого дома Хогана Гидли.
Сразу после приземления в четверг Трамп пообедает с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. В пятницу Трамп встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, затем с Абэ и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а после этого — уже отдельно с Моди.
Boeing 737 Max провалил ещё один тест
Фото: www.globallookpress.com
Как пишет Washington Post, у самолёта Boeing 737 Max найдены новые проблемы с бортовым оборудованием, которые могли стать причиной двух последних катастроф лайнеров этого типа.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новые неполадки, связанные с работой компьютера управления полётом.
"Это неправильно - развернуться и уйти": В партии Зеленского не согласились с выходом Украины из ПАСЕ
Эта проблема не имеет отношения к ошибке данных, которая, по мнению следователей, привела к крушению самолётов 737 Max в Индонезии и Эфиопии,
— пишет газета.
FAA установило, что речь идёт о плохом поступлении данных от внешнего датчика, что могло спровоцировать сбой системы MCAS (увеличения характеристик маневрирования). Это приводило к автоматическому изменению тангажа и резкому наклону носа самолёта вниз.
«FAA заметило эту ошибку во время тестирования всего программного обеспечения и управления полётом самолёта и предлагаемых Boeing исправлений для функции MCAS», — сказано в материале.
Отмечается, что данные уже переданы в компанию Boeing, где пообещали принять надлежащие меры.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
27 июня 2019, 05:39
На барахолке нашли несколько тысяч неизвестных ранее фотографий последствий теракта 9/11
27 июня 2019, 12:09
"Поддержим Тбилиси гривной": Саакашвили заманивает украинцев в Грузию вином
26 июня 2019, 23:09
Украинцы потянули с собой из ПАСЕ делегатов из пяти стран
27 июня 2019, 02:24
Brexit – дорога к успеху или приговор?
27 июня 2019, 08:54
"Это неправильно - развернуться и уйти": В партии Зеленского не согласились с выходом Украины из ПАСЕ
26 июня 2019, 19:54
Пустая угроза: Почему Трамп не сможет уничтожить Иран
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июня 2019, 01:39
Грузия опомнилась за 3 дня: В Тбилиси заявили о готовности поговорить с Москвой
23 июня 2019, 10:39
Президент Грузии, назвавшая Россию "врагом" и "оккупантом", внезапно вспомнила о российских туристах
21 июня 2019, 03:24
Украинцы не удержались от поисков "позора" Путина в прямом эфире
25 июня 2019, 08:09
Что творят эти русские в Чёрном море!
26 июня 2019, 22:54
Делегации семи стран приняли решение покинуть сессию ПАСЕ из-за России
27 июня 2019, 02:24
"В курилке стоял мат на всех языках Европы": Стало известно, что творилось в ПАСЕ после демарша дипломатов Незалежной
23 июня 2019, 13:39
«Шедевр военного искусства»: почему операция советских войск «Багратион» считается одной из самых успешных во время ВОВ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.